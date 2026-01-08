Sociedad

Un apostador porteño ganó una millonaria suma en el Quini 6: cuánto se llevó

El sorteo realizado esta semana dejó a un nuevo millonario en el país con la combinación de los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32 que le permitió adjudicarse un pozo histórico

El sorteo n° 3337 del Quini 6 entregó el mayor premio del año en la modalidad la segunda (Lotería de Santa Fe)

Un apostador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo el mayor premio al acertar la combinación ganadora y llevarse más de $1.800 millones en el Quini 6. El sorteo N° 3337, correspondiente a la modalidad La Segunda, dejó a un nuevo millonario en el país.

El flamante ganador eligió los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32, con los que logró quedarse con un pozo de $1.804.766.386. Esta suma representa, al tipo de cambio actual, más de un millón doscientos mil dólares, un dato que no suele pasar desapercibido entre quienes siguen semana tras semana los sorteos de la Lotería de Santa Fe.

El impacto de este resultado se sintió tanto en la capital como en otras provincias, ya que el Quini 6 reúne cada semana a millones de apostadores de todo el país. El premio aparece como un verdadero ‘regalo de Reyes’. Además, la modalidad Siempre Sale repartió más de $9 millones a 34 apostadores, quienes también celebraron una jornada de suerte inesperada.

La Lotería de Santa Fe, que nació en 1938 con una misión de asistencia social y sanitaria, opera actualmente uno de los sistemas de juegos de azar más populares y federales de la Argentina. La creación del Quini 6 en 1988 marcó un antes y un después, al transformarse en el primer juego poceado de alcance nacional gestionado por una provincia.

Desde entonces, la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe sostiene dos sorteos semanales y ha ido incorporando nuevas modalidades, como la Tómbola Santafesina y el Brinco, en respuesta a la demanda de un público diverso y entusiasta. La federalización del Quini 6 permitió que la organización comercialice juegos provenientes de otras jurisdicciones, consolidando una red nacional de apuestas.

Este año, el Quini 6 cumple 36 años de vigencia, y los premios récord como el de esta semana refuerzan la adhesión de apostadores en todo el país.

En la modalidad Tradicional salieron los números 04, 09, 27, 29, 39 y 40, mientras que en la Revancha los apostadores apostaron por el 05, 13, 16, 32, 35 y 39. La expectativa para el próximo sorteo crece al compás del pozo acumulado, que sigue movilizando la ilusión de quienes buscan repetir la hazaña del reciente ganador porteño.

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6

En diciembre, un apostador de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, ganó $8.800 millones, el mayor premio en la historia del Quini 6. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, el sorteo de la modalidad Revancha resultó en un único ganador.

La combinación de los números 05-15-25-33-40 y 45 abrió la puerta a este premio sin precedentes. El Quini 6, que lleva 37 años de permanencia en el tablero de apuestas nacional, entregó en esta ocasión el pozo récord que mantuvo al país en vilo durante semanas. Según expresó la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Según datos oficiales, “con más de un millón setecientas mil apuestas, el Quini volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante”, afirmó la Lotería de Santa Fe en el mensaje difundido.

