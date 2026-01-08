Más de 2000 hectáreas quemadas y despliegue de tres provincias: cómo sigue la lucha contra los incendios en la Patagonia

A la par del trabajo de los Bomberos, la Justicia investiga para determinar si el fuego fue intencional

Los incendios forestales en la Patagonia argentina mantienen en vilo a las autoridades y a la población, mientras brigadistas, fuerzas de seguridad y equipos especializados despliegan un operativo sin precedentes para contener el avance de las llamas en zonas de alto valor ambiental y cercanas a comunidades.

La provincia de Chubut concentra la mayor cantidad de focos activos, y el Gobierno intensificó la respuesta con la incorporación de recursos de gran escala, como el avión hidrante Boeing 737 FireLiner, el más grande de Latinoamérica, capaz de transportar hasta 15.000 litros de agua.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó que el objetivo central es proteger la cordillera y las áreas habitadas. “Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, expresó Torres al recibir la aeronave, que arribó el miércoles y se integró de inmediato a las tareas de combate.

La provincia de Chubut concentra los principales focos activos de incendio, impulsando un despliegue de recursos sin precedentes en la región

El primer lanzamiento de agua tuvo lugar en las laderas del cerro Pirque, dentro de Epuyén, donde el fuego causó serios daños. Durante esta tarde, el Boeing 737 FireLiner partió de Esquel hacia la comarca andina para sumarse a las tareas de control del incendio en Puerto Patriada. Esta aeronave destaca por su capacidad tanto para transportar un gran volumen de agua como para el traslado de pasajeros, informó Diario Río Negro.

El despliegue incluye cerca de 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo, además de un amplio parque de vehículos, maquinarias pesadas, embarcaciones y medios aéreos, entre ellos helicópteros con helibalde, aviones cisterna y aviones anfibios.

El Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, se incorporó al operativo para combatir los incendios forestales en la cordillera de Chubut

En la Comarca Andina y la zona de Puerto Patriada, más de 2.000 hectáreas de bosque nativo ya resultaron afectadas, además de las más de 3.000 personas que debieron ser evacuadas, en un contexto marcado por condiciones meteorológicas adversas y focos que, en algunos casos, son investigados por la Justicia como presuntamente intencionales.

El Gobierno de Chubut, a través de su cuenta oficial de X, remarcó que desde el inicio de la emergencia se priorizó “la protección de viviendas, la evacuación preventiva de vecinos y turistas, y el abastecimiento de insumos fundamentales para afrontar la situación”.

El último informe técnico elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques chubutense, indicó que el incendio detectado en el sector conocido como Primera Cantera de Puerto Patriada seguía activo en la jornada del jueves.

Brigadistas, fuerzas de seguridad y equipos especializados coordinan su trabajo con helicópteros, aviones cisterna y maquinaria pesada para enfrentar el avance del fuego

El miércoles, el personal avanzó en la construcción de fajas cortafuegos, protección de viviendas y enfriamiento de puntos calientes, mientras los observadores recorrían el terreno para identificar nuevas amenazas. Las tareas continuarán con la consolidación de cortafuegos y el despliegue de medios aéreos sobre sitios estratégicos, siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan.

El operativo reúne a distintas instituciones bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques: la Subsecretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, Policía, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, Pesca Continental, el Ejército y la Gendarmería Nacional.

Entre los recursos materiales figuran camionetas, motocicletas, autobombas, camiones, minibuses, camión cisterna, ambulancias, retroexcavadoras, topadoras y una variada dotación de equipos para el combate directo al fuego.

La Agencia Federal de Emergencias informó que al menos tres focos permanecen activos en la región: en Chubut, el de Puerto Patriada (El Hoyo) y el del Parque Nacional Los Alerces; en Santa Cruz, el de Túnel Inferior, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares. Además, el incendio en el vertedero municipal de Bariloche, en la provincia de Río Negro, fue contenido en las últimas horas, según reportó EFE.

Las condiciones meteorológicas adversas y la proximidad del fuego a áreas habitadas y reservas ecológicas aumentan el riesgo en la Patagonia argentina

Desde principios de diciembre, los incendios forestales devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

Las investigaciones judiciales en Chubut avanzan bajo la órbita de la fiscalía de Lago Puelo, con la tarea de determinar el origen del incendio. De acuerdo con información oficial, en el punto inicial del foco se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional.

El trabajo en terreno continúa a contrarreloj debido al riesgo que representa el avance del fuego hacia áreas habitadas y reservas de alto valor ecológico. Las autoridades mantienen la alerta y la coordinación permanente entre organismos nacionales, provinciales y municipales, mientras la población permanece atenta a la evolución de la situación y a las indicaciones de evacuación preventiva.