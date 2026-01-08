El conmovedor rescate de un perro encadenado en medio del incendio forestal de Puerto Patriada

Brigadistas rescataron a un perro en medio de los incendios en Chubut (Créditos: Henry Oporto/ADNSUR)

El avance de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años y la presencia de brigadistas en Puerto Patriada marcaron el pulso informativo de una jornada en la que miles de hectáreas resultaron devastadas. Sin embargo, entre tanta destrucción, hubo lugar para el milagro: un grupo de rescatistas salvó a un perro encadenado rodeado por el fuego.

Los brigadistas relataron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas, encadenado en una vivienda arrasada. Tras asistirlo, detallaron a ADNSUR: “Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora”.

En tanto, la Fiscalía de Lago Puelo avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el incendio desatado en la provincia de Chubut y que ya devastó 2200 hectáreas de la Comarca Andina. Hasta el momento, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén, en donde hubo daños en la infraestructura, la producción y la vida local.

El impacto a nivel humano del siniestro quedó reflejado en varios testimonios. En diálogo con Diario Río Negro, Rocío Brizuela, vecina de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, relató el dramático momento en que debió abandonar su hogar junto a su madre, una mujer de 67 años que enfrenta un cáncer de mama y padece una discapacidad visual.

El perro fue salvado por un grupo de rescatistas

“Ayer estábamos trabajando en el lago donde no hay señal. Cuando volvíamos a casa, nos sorprendió una columna de humo. Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos a cargar”, describió. Brizuela lamentó la pérdida de su vivienda y animales, y manifestó la angustia por la desaparición de una de sus perras tras la evacuación. “Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro. Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva”, expresó.

Mientras tanto, el fuego no da tregua y los brigadistas construyeron y consolidaron las fajas cortafuegos y protegieron viviendas. Además, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno.

Tras la evacuación de más de 3 mil turistas, las autoridades confirmaron la presencia de gases inflamables compatibles con acelerantes en el área donde comenzó el incendio. Esta evidencia permitió descartar la hipótesis de un desperfecto eléctrico y reforzar la sospecha de una acción humana deliberada, según el Ministerio Público Fiscal.

Tanto el Gobierno Nacional como el de Chubut señalaron la existencia de grupos radicalizados y comunidades autoproclamadas mapuches en la región donde se inició el incendio forestal. El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo alusión a “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, y los vinculó con “antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

Esta referencia figura en un comunicado oficial difundido por la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, y coincide con los dichos del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien habló de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.

El gobierno provincial ofreció una recompensa de $50 millones a quien aporte datos certeros sobre la autoría del incendio en Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio. Además, el mandatario chubutense reclamó la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal.

En diálogo con Mariel Di Lenarda por Radio Mitre, Torres confirmó que de los cinco focos de incendio detectados, tres ya se encuentran controlados y dos permanecen activos. La fiscalía determinó la intencionalidad en el foco más grave, ocurrido en Puerto Patriada, donde se hallaron materiales acelerantes y se documentaron amenazas previas a brigadistas de Río Negro, Neuquén y Chubut.