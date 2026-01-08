Política

Ignacio Torres pedirá incorporar el ecocidio al Código Penal tras los incendios en Chubut

El gobernador habló del tema con el ministro del Interior, Diego Santilli

Guardar
Ignacio Torres
Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal tras los incendios forestales que arrasaron más de 2.200 hectáreas en la provincia. En diálogo con Mariel Di Lenarda por Radio Mitre, Torres confirmó que de los cinco focos de incendio detectados, tres ya se encuentran controlados y dos permanecen activos. La fiscalía determinó la intencionalidad en el foco más grave, ocurrido en Puerto Patriada, donde se hallaron materiales acelerantes y se documentaron amenazas previas a brigadistas de Río Negro, Neuquén y Chubut.

El gobernador precisó que uno de los focos controlados también fue provocado de manera intencional, mientras que los otros dos tuvieron causas accidentales y naturales. “La fiscalía determinó la intencionalidad y se encontró material combustible. Es el lugar donde la brigada conjunta recibió amenazas anticipando el incendio”, detalló. En la zona de El Hoyo, el fuego consumió bosque nativo milenario y puso en riesgo la vida de más de tres mil turistas y habitantes, al afectar la única vía de salida habilitada del lago. El gobierno dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables, que puede entregarse en cualquier comisaría.

Torres recordó antecedentes recientes en la región cordillerana y denunció la persistencia de una “sensación de impunidad” generada por sanciones judiciales leves, como la condena de seis meses a un responsable de incendios en el Parque Nacional Los Alerces. “Ese garantismo berreta le hizo mucho daño a Argentina y a mi provincia”, advirtió, al tiempo que reclamó penas ejemplares.

El mandatario vinculó la intencionalidad de algunos ataques a la presencia de “grupos marginales y violentos con delirios revolucionarios”, diferenciándolos de las comunidades originarias con las que afirmó mantener convivencia armoniosa. Detalló amenazas escritas, símbolos anarquistas y la utilización ilegítima de banderas indígenas para justificar delitos y tomas de tierras.

La preocupación por el avance del fuego en el Parque Nacional Los Alerces incluyó el riesgo sobre el árbol “El Abuelo”, de más de 2.600 años de antigüedad, aunque Torres confirmó que el foco fue contenido a cinco kilómetros del ejemplar. El gobernador insistió en el daño irreversible al patrimonio natural y remarcó que la recuperación de un bosque nativo puede demandar miles de años, constituyendo un bien común de todos los argentinos.

Torres atribuyó parte de la gravedad del episodio a la “peor sequía de los últimos veinte años” y a temperaturas inusuales, según datos estadísticos oficiales. Llamó a la responsabilidad y concientización de los turistas, recordando incidentes recientes en Santa Cruz provocados por imprudencia de visitantes.

En el marco de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador adelantó que solicitó a los legisladores nacionales de Chubut que apoyen la incorporación del ecocidio como delito específico en la reforma del Código Penal que va a presentar el Gobierno Nacional. Torres subrayó que los responsables pusieron en riesgo la vida de miles de personas y destruyeron un patrimonio de la humanidad.

El gobernador destacó la cooperación entre provincia y Nación, con participación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Ministerio de Seguridad dirigido por Alejandra Monteoliva y organismos de inteligencia. “No hay mezquindades ni jurisdiccionales ni partidarias; estamos todos espalda con espalda peleando por cuidar a la gente y dar con los responsables”, afirmó.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en sintonía con lo expresado por Torres, difundió un comunicado donde identifica la existencia de “grupos terroristas”, señalados como comunidades mapuches con “antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

Temas Relacionados

Ignacio TorresDiego SantilliIncendiosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Javier Milei sigue de cerca lo que sucede en Venezuela y recibe a la antichavista Elisa Trotta

Luego de reunirse en Casa Rosada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el mandatario se entrevista con la defensora de Derechos Humanos

Javier Milei sigue de cerca

Chubut: el Gobierno vincula los incendios forestales a la existencia de grupos autoproclamados mapuches

El Ministerio de Seguridad nacional y la administración chubutense mencionaron la existencia de comunidades radicalizadas en el sur. Anunciaron fuertes castigos para los autores del siniestro que ya arrasó más de 2.200 hectáreas

Chubut: el Gobierno vincula los

Javier Timerman: “Cuando te están torturando o tenés un familiar secuestrado hace 10 años, llega un momento en que el derecho internacional fracasa”

El asesor financiero y analista político respaldó la estrategia de Donald Trump en Venezuela y explicó en Radio Mitre por qué la negociación con el chavismo puede ser el único camino ante la crisis

Javier Timerman: “Cuando te están

Javier Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada en busca de consolidar su grupo de líderes de derecha

El jefe de Estado mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aprovechó unos días de descanso en Uruguay para visitar al líder argentino. La situación en Venezuela fue el principal tema en conversación

Javier Milei recibió a Isabel

Duro cruce entre Jorge Macri y Juan Grabois por la desalojo de un terreno ocupado por una cooperativa

El gobierno porteño liberó un terreno ocupado por militantes cercanos al diputado nacional, lo que provocó una discusión pública con el jefe de Gobierno

Duro cruce entre Jorge Macri
DEPORTES
Lucas Blondel podría irse de

Lucas Blondel podría irse de Boca Juniors y jugar en otro equipo grande del fútbol argentino

La millonaria batalla legal entre dos hermanos por el mítico casco de un leyenda de la Fórmula 1

El argentino Luciano Benavides ganó su etapa motos y pelea por el triunfo en el Rally Dakar: “Soy candidato”

El “boom financiero” de USD 4 mil millones de la F1 que impulsará un histórico reparto de ingresos para las escuderías

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

TELESHOW
El primer posteo de Christian

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

La primera reacción de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles

Luciano Castro le confirmó a Griselda Siciliani su infidelidad con una española: “La situación es dolorosa”

“Vamos a hacerlo salir, si no me matan”: Maxi López explicó la polémica frase sobre el nacimiento de su hijo

Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La historia del saco de

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono

“Desde marzo podrían empezar los apagones en Ecuador si no se corrige el rumbo”, advirtió experto energético

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Cuando Vargas Llosa dijo que Venezuela se equivocó con Chávez como Alemania con Hitler