Ignacio Torres pedirá incorporar el ecocidio al Código Penal tras los incendios en Chubut

Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal tras los incendios forestales que arrasaron más de 2.200 hectáreas en la provincia. En diálogo con Mariel Di Lenarda por Radio Mitre, Torres confirmó que de los cinco focos de incendio detectados, tres ya se encuentran controlados y dos permanecen activos. La fiscalía determinó la intencionalidad en el foco más grave, ocurrido en Puerto Patriada, donde se hallaron materiales acelerantes y se documentaron amenazas previas a brigadistas de Río Negro, Neuquén y Chubut.

El gobernador precisó que uno de los focos controlados también fue provocado de manera intencional, mientras que los otros dos tuvieron causas accidentales y naturales. “La fiscalía determinó la intencionalidad y se encontró material combustible. Es el lugar donde la brigada conjunta recibió amenazas anticipando el incendio”, detalló. En la zona de El Hoyo, el fuego consumió bosque nativo milenario y puso en riesgo la vida de más de tres mil turistas y habitantes, al afectar la única vía de salida habilitada del lago. El gobierno dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables, que puede entregarse en cualquier comisaría.

Torres recordó antecedentes recientes en la región cordillerana y denunció la persistencia de una “sensación de impunidad” generada por sanciones judiciales leves, como la condena de seis meses a un responsable de incendios en el Parque Nacional Los Alerces. “Ese garantismo berreta le hizo mucho daño a Argentina y a mi provincia”, advirtió, al tiempo que reclamó penas ejemplares.

El mandatario vinculó la intencionalidad de algunos ataques a la presencia de “grupos marginales y violentos con delirios revolucionarios”, diferenciándolos de las comunidades originarias con las que afirmó mantener convivencia armoniosa. Detalló amenazas escritas, símbolos anarquistas y la utilización ilegítima de banderas indígenas para justificar delitos y tomas de tierras.

La preocupación por el avance del fuego en el Parque Nacional Los Alerces incluyó el riesgo sobre el árbol “El Abuelo”, de más de 2.600 años de antigüedad, aunque Torres confirmó que el foco fue contenido a cinco kilómetros del ejemplar. El gobernador insistió en el daño irreversible al patrimonio natural y remarcó que la recuperación de un bosque nativo puede demandar miles de años, constituyendo un bien común de todos los argentinos.

Torres atribuyó parte de la gravedad del episodio a la “peor sequía de los últimos veinte años” y a temperaturas inusuales, según datos estadísticos oficiales. Llamó a la responsabilidad y concientización de los turistas, recordando incidentes recientes en Santa Cruz provocados por imprudencia de visitantes.

En el marco de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador adelantó que solicitó a los legisladores nacionales de Chubut que apoyen la incorporación del ecocidio como delito específico en la reforma del Código Penal que va a presentar el Gobierno Nacional. Torres subrayó que los responsables pusieron en riesgo la vida de miles de personas y destruyeron un patrimonio de la humanidad.

El gobernador destacó la cooperación entre provincia y Nación, con participación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Ministerio de Seguridad dirigido por Alejandra Monteoliva y organismos de inteligencia. “No hay mezquindades ni jurisdiccionales ni partidarias; estamos todos espalda con espalda peleando por cuidar a la gente y dar con los responsables”, afirmó.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en sintonía con lo expresado por Torres, difundió un comunicado donde identifica la existencia de “grupos terroristas”, señalados como comunidades mapuches con “antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.