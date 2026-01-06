Sociedad

Animales muertos, testimonios dramáticos y una celebración tradicional en duda: el saldo parcial del incendio en Chubut

Las autoridades desplegaron un operativo inédito para proteger a la comunidad y contener los focos activos. Se evacuaron a 700 personas y unos 700 vehículos

La simultaneidad de los focos y la rapidez del avance del fuego en Chubut generan sospechas sobre la posible intencionalidad del incendio

Un incendio forestal de gran magnitud desatado el lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística enclavada en el norte de Chubut, obligó a evacuar a cientos de pobladores y turistas ante el avance descontrolado de las llamas. El siniestro, que permanece activo, arrasó con al menos diez viviendas y varios vehículos, dejando a la comunidad local y a toda la Comarca Andina bajo alerta permanente.

La simultaneidad de focos generó especulaciones sobre la presunta intencionalidad del incendio, aunque las autoridades no confirmaron aún las causas del inicio.

La emergencia tomó por sorpresa tanto a residentes como a visitantes. El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el operativo de evacuación alcanzó a unas 700 personas, entre pobladores y turistas, además de unos 700 vehículos, en su mayoría de visitantes.

El jefe comunal destacó la coordinación entre el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, bomberos y demás instituciones, lo que permitió que “la gente pudiera ser evacuada de manera ordenada y sin mayores consecuencias”.

Testimonios de vecinos afectados reflejan el drama humano tras perder casas, animales y pertenencias debido al avance de las llamas

Las viviendas que resultaron destruidas, según Salamín, “eran prácticamente imposibles de defender por el bosque, la sequía y la cantidad de frentes activos”.

El impacto a nivel humano del siniestro quedó reflejado en varios testimonios. En diálogo con Diario Río Negro, Rocío Brizuela, vecina de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, relató el dramático momento en que debió abandonar su hogar junto a su madre, una mujer de 67 años que enfrenta un cáncer de mama y padece una discapacidad visual.

“Ayer estábamos trabajando en el lago donde no hay señal. Cuando volvíamos a casa, nos sorprendió una columna de humo. Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos a cargar”, describió. Brizuela lamentó la pérdida de su vivienda y animales, y manifestó la angustia por la desaparición de una de sus perras tras la evacuación. “Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro. Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva”, expresó.

También contó que no contaban con el agua suficiente como para combatir el fuego y por eso optaron por escapar rápidamente. Incluso, además de los animales, solamente alcanzaron a tomar un poco de ropa y papeles de la madre.

El operativo de evacuación en la Comarca Andina incluyó la coordinación de bomberos, Defensa Civil y el Ministerio de Seguridad

El operativo de evacuación incluyó también áreas como el sector de Rincón de Lobos, donde al menos 30 personas fueron alojadas en la Escuela 223 de manera preventiva. Salamín explicó que esta medida se tomó al observar la rapidez con la que el fuego avanzaba empujado por el viento.

En declaraciones a Diario Río Negro, Francisco Ríos, responsable del Camping Punto Puerto Patriada, describió la noche de trabajo para evitar que las llamas ingresaran al complejo. “El fuego no llegó a entrar al complejo, pero lo rodeó”, reconoció.

Ríos relató que la alerta inicial la dio un huésped al percibir una nube de humo negro, lo que motivó la rápida reacción de los encargados. “Nosotros lamentablemente ya estamos acostumbrados a estas situaciones. No sé si habrá sido intencional o un accidente, pero sea lo que sea, te genera mucha impotencia”, expresó Ríos.

Otro vecino, propietario del Camping el Faro, en El Hoyo, contó cómo vivió su experiencia al combatir el fuego en primera persona. “El fuego me rodeó totalmente. Logramos defendernos con mi hijo y dos ayudantes con motobombas que tenemos”, detalló.

En cuanto a los turistas que se alojaban, explicó en diálogo con TN: “Había mucho turismo, el camping estaba en un 80%. En un primer momento se les dijo que esperen acá la evacuación, luego se habilitó, cuando llegaron a la salida se volvió a cortar por un corte en la ruta por humo. Volvieron al camping y a la noche finalmente se fueron evacuados”.

Luego, sobre los trabajos en la zona durante este martes, aseguró: “Se espera una jornada complicada, ahora hay que hacer enfriamiento. Al borde de lo que es el camping ya pasó el peligro”.

La emergencia también alteró la vida social y cultural de la región. Salamín informó sobre la probable postergación de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, prevista para el 9, 10 y 11 de enero.

El intendente de El Hoyo advirtió que la Fiesta Nacional de la Fruta Fina podría ser postergada por la emergencia provocada por el incendio

“No estamos para fiesta, pensando en las familias que han perdido sus bienes. Son vecinos y tenemos que ponernos del lado del vecino, así que creo que no vamos a hacer la fiesta. La fiesta se va a postergar, quizás”, afirmó el intendente según el medio local El Chubut.

La situación del foco se tornó especialmente compleja por el clima adverso. La sequía extrema, la ausencia de precipitaciones y los vientos constantes dificultaron las tareas de control. Salamín relató que “la temperatura se mantuvo prácticamente toda la noche y el viento no aflojaba”.

El despliegue para combatir el fuego se mantiene con recursos aéreos y terrestres. Seis medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut operan en la zona, junto a más de 120 brigadistas en tierra. Además, máquinas viales trabajan en la apertura de cortafuegos y caminos para facilitar el acceso de los equipos.

Salamín confirmó que solicitó mayor asistencia al ministro del Interior, Diego Santilli, con quien mantuvo conversaciones para reforzar el envío de recursos hidrantes, aviones y helicópteros. “Estamos pidiendo más recursos hidrantes, más aviones y más helicópteros, así que van a poner todo el recurso disponible a disposición hoy”, anunció el intendente de El Hoyo, según lo publicado por El Chubut.

La accesibilidad al área de combate representa un desafío adicional, ya que Puerto Patriada cuenta con un único ingreso a través de la ruta provincial 33. La prioridad de los equipos sigue centrada en impedir que el fuego avance hacia nuevas zonas como El Sausal, donde la vegetación densa aumenta el riesgo.

