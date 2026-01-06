Murió un preso tras sufrir quemaduras en una cárcel de Córdoba: es el tercero en un mes

El hombre se encontraba en el Instituto del Quemado de la ciudad capital (Gobierno de Córdoba)

Un interno de una cárcel de la provincia de Córdoba murió en los últimos días producto de las quemaduras que sufrió en un establecimiento de Villa María. Su caso se suma al de otras dos internas que fallecieron en diciembre.

De acuerdo con medios locales, el incidente en el que resultó herido ocurrió a fines de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N°5 de esa localidad.

Luego de luchar contra las quemaduras desde entonces, el hombre -cuya identidad aún no fue difundida oficialmente- murió el domingo pasado en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba. Así lo confirmó este martes el juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, al diario La Voz.

Según se pudo reconstruir, el episodio se remonta al pasado viernes 26 de diciembre. A partir de la información trascendida sobre el caso, a modo de protesta la víctima inició un incendio intencional junto a otro recluso dentro de la celda de contención en la que se encontraba.

El hecho se habría desencadenado cuando los internos exigieron un traslado inmediato a otra unidad. Ante la negativa de ser alojados en un pabellón común, fueron derivados a un box de aislamiento temporal, un espacio de tránsito administrativo con infraestructura mínima.

Pero las llamas se descontrolaron, alimentadas por la existencia de colchones, y tomaron el 45% del cuerpo de la víctima, quien fallecería días después. Si bien fue trasladado de urgencia a la ciudad capital para ser tratado, finalmente falleció.

El recluso que lo acompañaba también sufrió heridas, pero de menor gravedad. Este último fue asistido en el Hospital Regional Pasteur y luego regresó a la cárcel bajo control sanitario.

En las últimas semanas, otras dos mujeres murieron por incendios en las cárceles de esta provincia. Las víctimas fatales fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza (24) y María Flavia Ramallo (33), reclusas del Complejo Penitenciario de Bouwer.

En aquel caso, el episodio ocurrió en la madrugada del sábado 20 de diciembre, cuando una pelea entre dos presas derivó en el inicio de un foco ígneo.

Y, si bien en un primer momento murió solo una de las internas, la segunda falleció posteriormente. El caso es investigado por la Fiscalía de Distrito 1, Turno 3, de Córdoba, a cargo de José Mana.El

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que el incidente se produjo a la 1:17 del 20 de diciembre, cuando se desató una pelea entre dos internas: una procesada, identificada como P.G.A., y una condenada, R.M.F. Durante la disputa se originó un incendio en el interior del sector, que fue controlado por el personal de guardia y el Grupo de Intervención Rápida (GIRF).

Como consecuencia, la interna P.G.A. murió y R.M.F. fue trasladada a un hospital externo en estado delicado, con signos vitales, aunque momentos después también murió.

Las autoridades penitenciarias consignaron que se entregó el procedimiento de rigor a la Fiscalía correspondiente, aportando todos los elementos probatorios vinculados al caso. Además, el incidente se remitió al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba.

El 6 de octubre de 2025, en el mismo complejo carcelario de la localidad de Bower, se produjo otra muerte que derivó en una investigación y tuvo repercusión. En aquella oportunidad, un interno que se encontraba bajo un régimen de “autoexclusión” murió en circunstancias que abrieron una causa.

Las autoridades del Servicio Penitenciario cordobés informaron que inicialmente cualquier deceso dentro de los establecimientos del organismo se caratula bajo la categoría de “etiología dudosa” y se abre un proceso para esclarecer las circunstancias. Fue lo que ocurrió con este interno.