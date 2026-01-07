El avión hidrante más grande del país se suma a combatir los incendios en Chubut: hay casi 2 mil hectáreas afectadas

El Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Argentina, llegó a Chubut para reforzar la lucha contra los incendios forestales cordilleranos (Foto: Gobierno de Santiago del Estero)

El arribo del Boeing 737 Fireliner a la provincia de Chubut da cuenta de la magnitud de la lucha contra los incendios en la patagonia. Este avión, el más grande de su tipo en la Argentina, fue enviado desde Santiago del Estero como parte de un refuerzo extraordinario para contener los focos que mantienen en vilo a la cordillera chubutense. Con una capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante, la aeronave se integra a un operativo aéreo y terrestre desplegado de manera coordinada entre organismos nacionales, provinciales y municipales, mientras la cifra de hectáreas afectadas por el fuego ya se aproxima a las 2.000.

La llegada del Fireliner responde a una situación de emergencia que ha obligado al gobierno provincial, encabezado por Ignacio Torres, a redoblar esfuerzos en la región, donde se mantienen activos dos focos de incendio: uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en El Hoyo, este último con especial complejidad debido a su cercanía a zonas pobladas. Durante una conferencia de prensa brindada junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y autoridades locales y judiciales, Torres confirmó la inminente incorporación del avión de gran porte al operativo, que ya cuenta con otros cinco aviones hidrantes, un helicóptero y el apoyo logístico de camiones cisterna de Vialidad Nacional.

La operación conjunta involucra bomberos voluntarios, brigadistas, equipos de Parques Nacionales y camiones cisterna de Vialidad Nacional para proteger comunidades y ecosistemas (Foto: X Ignacio Torres)

La operación aérea y terrestre involucra más de 180 combatientes, 100 personas dedicadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de vialidad, según detalló Torres en un mensaje difundido en redes sociales. “Estamos desplegando todos los recursos disponibles para enfrentar esta situación crítica”, afirmó el gobernador en la conferencia, subrayando la coordinación sin distinción de jurisdicciones entre los distintos niveles del Estado.

El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, confirmó el despliegue de más de 180 combatientes y recursos aéreos y terrestres para enfrentar la emergencia (Foto: X Ignacio Torres)

El Boeing 737 Fireliner enviado desde Santiago del Estero representa una de las herramientas más avanzadas para combatir incendios en Sudamérica. La aeronave, fabricada por Coulson Aviation y equipada con dos tanques internos –uno en la parte delantera y otro en la trasera del fuselaje–, permite una descarga eficiente y precisa de agua o retardante a través de compuertas especiales. Puede transportar también hasta 66 brigadistas, además de contar con una configuración adaptable para el traslado sanitario de personal en situaciones de emergencia, según informó el director de Aviación Civil de Santiago del Estero, Jorge Azar, en la presentación de la aeronave.

La llegada del Fireliner coincide con una fase crítica de los incendios en Parque Nacional Los Alerces y El Hoyo, donde ya se afectaron unas 2.000 hectáreas (Foto: Gobierno de Santiago del Estero)

La flota provincial santiagueña incluye además un Airtractor 802 como apoyo para siniestros de menor magnitud, junto a bombas, herramientas y personal capacitado bajo estándares nacionales e internacionales. Azar destacó en su momento que la adquisición del Fireliner coloca a Santiago del Estero “a la cabeza de lo que es la lucha contra incendios a nivel global”.

Situación crítica

En Chubut, el despliegue del avión coincide con una fase crítica del operativo en la cordillera. Tres de los incendios principales –Lago Engaño, Cholila y El Turbio– se encuentran controlados, mientras que los focos de El Hoyo y Los Alerces permanecen activos. En El Hoyo, el fuego ha afectado más de 1.800 hectáreas y comprometió 10 viviendas, cuyas familias ya han sido reubicadas. No se registran evacuados en la localidad, aunque se dispusieron evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén, ante el riesgo de un cambio en la dirección de los vientos.

Las autoridades también anunciaron el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información fehaciente que permita identificar a los responsables del inicio del incendio. Según informó Torres en redes sociales y en la conferencia de prensa, la Fiscalía determinó que al menos dos de los focos –El Hoyo y Cholila– fueron provocados de manera intencional, con uso de material acelerante, y la investigación judicial está a cargo de Carlos Díaz Mayer. El gobierno provincial y nacional recalcaron que se actuará con “todo el peso de la ley” contra quienes resulten responsables, enfatizando la gravedad de estos hechos en un contexto de sequía y altas temperaturas.

La aeronave, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante, fortalece el operativo coordinado entre nación, provincia y municipios

Con cinco incendios principales registrados en los últimos días –tres ya bajo control y dos aún activos–, la incorporación del avión hidrante más grande del país aporta una herramienta fundamental para enfrentar la emergencia y evitar la expansión de los focos hacia nuevas áreas habitadas o reservas naturales.