Sociedad

Murió un turista en Jujuy durante una tormenta eléctrica: lo mató un rayo cuando paseaba por Yavi

Tenía 34 años, vivía en la Ciudad de Buenos y estaba de regreso visitando familiares. Se encontraba con su pareja recorriendo la puna cuando los sorprendió el fenómeno meteorológico

Guardar
El trágico episodio ocurrió cerca
El trágico episodio ocurrió cerca de Casti, a 22 kilómetros de La Quiaca, en el departamento de Yavi, durante una fuerte tormenta eléctrica

Un turista de 34 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, perdió la vida tras recibir el impacto de un rayo en la Puna jujeña cuando recorría la zona junto a su pareja. El incidente ocurrió durante el fin de semana, en cercanías de la comunidad de Casti, a unos 22 kilómetros de La Quiaca, en el departamento de Yavi, según informó la policía local. La región, caracterizada por su altitud y clima extremo, fue escenario de precipitaciones intensas y descargas eléctricas que sorprendieron a quienes transitaban por el lugar.

Según un reporte policial ofrecido a medios locales, el episodio se registró mientras la víctima, que había nacido en la zona y se encontraba visitando a su familia por las fiestas de fin de año, realizaba actividades turísticas en un sector de cerros, en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 68. Ambos, domiciliados en la provincia de Buenos Aires, intentaban encontrar refugio al desatarse la tormenta cuando una descarga eléctrica impactó directamente sobre el hombre. De acuerdo con declaraciones del comisario Ariel Choque reproducidas por Jujuy al momento, “lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de una persona de sexo masculino, mayor de edad, que se encontraba haciendo turismo, en este caso en la localidad de Yavi, por la caída de un rayo. Ellos estaban a 22 kilómetros aproximadamente de la ciudad y ocurrió esta situación imprevista, donde lamentablemente, esta persona perdió la vida”.

El hecho tuvo lugar cerca del mediodía, en un contexto de alerta meteorológica amarilla por tormentas. Las autoridades locales señalaron que la víctima y su pareja, una joven de 25 años, recorrían la zona como parte de una excursión cuando se vieron sorprendidos por el cambio abrupto de las condiciones climáticas. Según información brindada por Todo Jujuy, el impacto del rayo se produjo mientras ambos caminaban en la zona de Casti, y al intentar buscar resguardo, la descarga eléctrica alcanzó de lleno al visitante porteño.

El impacto del rayo provocó
El impacto del rayo provocó una fulguración con paro cardiorrespiratorio, según determinó la autopsia realizada en el Hospital Jorge Uro

Personal policial y de emergencias arribó al sector tras recibir un aviso telefónico que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en la falda de un cerro, a aproximadamente un kilómetro de la ruta. Al llegar, constataron que el hombre ya había fallecido y que su acompañante se encontraba en estado de conmoción. De acuerdo con el reporte de Somos Jujuy, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde el examen cadavérico determinó que la causa de muerte fue “fulguración con paro cardiorrespiratorio”, es decir, el impacto directo de un rayo.

Las primeras pericias médicas y policiales indicaron que el turista presentaba quemaduras en la región torácica y llevaba una cadena metálica en el cuello, lo que, según los investigadores, podría haber influido en el desenlace fatal. El uso de objetos metálicos durante tormentas eléctricas es un factor que incrementa el riesgo de recibir descargas, especialmente en áreas abiertas y elevadas como la puna.

El trágico suceso generó consternación en la comunidad local y en las autoridades provinciales, quienes advirtieron sobre los peligros de realizar actividades al aire libre durante condiciones meteorológicas adversas. “Era un turista oriundo de la ciudad de Buenos Aires y al momento del hecho se encontraba en compañía de su pareja. Era una persona mayor de edad, 34 años el señor y fue asistido por personal médico en el lugar, también se hizo presente personal policial, pero ya había perdido la vida”, precisó el comisario Choque en declaraciones a Jujuy al Momento.

La policía y personal de
La policía y personal de emergencias hallaron el cuerpo del hombre a un kilómetro de la ruta, mientras su acompañante quedó en estado de conmoción. (Photo by Apolline Guillerot-Malick / SOPA Images/Sipa USA)

En el contexto de la emergencia meteorológica, medios como Canal 6 de La Quiaca informaron que, durante los últimos días, se habían reportado otras víctimas fatales en la jurisdicción de la UR5 a causa de tormentas intensas, lo que llevó a reforzar las advertencias sobre el estado de las rutas y los riesgos asociados a las actividades en zonas rurales de altura. El acceso a ciertos sectores, como San Juan y Oro, se mantuvo restringido de manera preventiva debido a la crecida de los ríos y las precipitaciones.

La Puna jujeña es una región de alta montaña donde las tormentas eléctricas pueden presentarse con gran intensidad y rapidez, sorprendiendo tanto a residentes como a visitantes. Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar el ascenso a cerros durante episodios de lluvias y descargas eléctricas, y no portar objetos metálicos que puedan atraer la electricidad atmosférica.

Temas Relacionados

Puna jujeñaCiudad de Buenos AiresPolicía de JujuyLa QuiacaTormentas eléctricasTurismoHospital Jorge Uro de La QuiacaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro: una maniobra les salvó la vida

La pareja y un tercer tripulante habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y emprendían el regreso. La aeronave sufrió un desperfecto que la obligó a descender de emergencia en un pastizal

Cayó una avioneta con un

Una joven quedó bajo sospecha por la ejecución a tiros de su ex pareja en Rosario

Agustín Rojas (28) fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando, al menos, dos atacantes se acercaron a su auto estacionado y le realizaron múltiples disparos. La madre de la víctima apuntó contra quien fue su nuera

Una joven quedó bajo sospecha

El Gobierno porteño informó que 252 refugios continuarán abiertos ante futuras olas de calor

El programa permite acceder a ambientes con aire acondicionado o vegetación abundante en distintos barrios y la ubicación de cada uno puede consultarse mediante un mapa interactivo

El Gobierno porteño informó que

Mató al vecino por un conflicto por la medianera en Pilar: “Dijo que cazaba palomas y se le escapó el tiro”

La víctima tenía 20 años y el homicida está detenido. Usó un rifle de aire comprimido calibre 6.35

Mató al vecino por un

El fraude de la calle Otamendi: estiman que la estafa a multinacionales y pymes rondaría los $1000 millones

Hay varios imputados por crear una firma fantasma con la que compraban mercadería a 60 días. Sólo la testaferro de la banda emitió 75 cheques sin fondos por 400 millones de pesos

El fraude de la calle
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar