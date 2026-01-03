Contuvieron un importante incendio que se desató en las cercanías del Aeropuerto de Ezeiza

Las llamas se expandieron rápidamente en la vegetación

Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató este viernes por la noche en la zona de Ezeiza, y demandó el trabajo de al menos cinco dotaciones de bomberos. El foco ígneo, que se localizó en los bosques próximos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, fue incrementando hasta alcanzar una buena parte de la vegetación del lugar.

De acuerdo a las autoridades que arribaron a la zona afectada pasadas las 19, el frente pudo ser contenido gracias al trabajo de los bomberos de Ezeiza, La Matanza, La Unión, Carlos Spegazzini y Tristán Suárez, así como a brigadas forestales de la provincia. Sin embargo, pasadas las 22 continuaban operativos para evitar cualquier tipo de propagación.

El origen habría sido en un campo en donde se encontraban trabajando con maquinarias agrícolas

A pesar de la magnitud del siniestro, los equipos de combate confirmaron que el incendio no perjudicó las operaciones del aeropuerto ni la visibilidad por humo en la zona de vuelos, por lo que se descartaron alteraciones en el funcionamiento de la terminal aérea de Ezeiza. Además, indicaron que no hubo heridos ni evacuados y tampoco viviendas comprometidas.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Ezeiza, Horacio Rodríguez, detalló a A24 que “el incendio de pastizales evolucionó hasta cierto lugar donde lo pudieron contener. Está circunscrito. No hay peligro de propagación”.

Las llamas se veían desde las zonas aledañas

Rodríguez puntualizó que no se registraron personas evacuadas ni daños en viviendas, aunque una casa precaria, cubierta de arbustos y ubicada en el campo, resultó afectada por las llamas.

Además, relató que el episodio se originó cerca de una plantación de trigo rodeada de arboleda, en un momento en que maquinaria agrícola se encontraba trabajando.

Al menos cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar

En declaraciones a A24, el Director Provincial de Defensa Civil, Fabián García, explicó que “no hay peligro, está contenido”, y remarcó que el personal especializado se mantuvo en el lugar para asegurar el control del perímetro.

La mayor tensión se vivió cuando detectaron que el fuego se encontraba a unos 10 kilómetros del Centro Atómico Ezeiza, lo cual generó especial atención por el riesgo potencial en caso de propagación. Finalmente, confirmó que el establecimiento se encuentra fuera de peligro.

García añadió que “hay que ver si fue intencional o por algún desperfecto”, en referencia a la hipótesis sobre el posible origen del foco ígneo.

No hubo heridos ni evacuados

Incendio en Caballito

Un incendio en un departamento del barrio porteño de Caballito dejó a un hombre de 70 años con quemaduras en el 50% de su cuerpo. El siniestro ocurrió en el quinto piso de un edificio ubicado sobre la calle Almirante Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, frente a la policlínica bancaria 9 de Julio. Según informaron fuentes vinculadas al caso, el hombre afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Álvarez, donde permanece internado.

El fuego se inició a raíz de un desperfecto en un ventilador instalado en la vivienda, según consignó la agencia Noticias Argentinas. El rápido avance de las llamas obligó a evacuar de manera preventiva a los vecinos del piso afectado y movilizó a seis móviles de emergencia. Personal del SAME y bomberos participaron en el operativo y lograron controlar el incendio antes de que se propagara a otras unidades del edificio.

El SAME asistió a cinco personas, incluyendo a la víctima de mayor gravedad. Los otros afectados, cuatro hombres y una mujer, todos adultos, recibieron atención en el lugar y no requirieron derivaciones hospitalarias adicionales. Según confirmaron fuentes del sistema de emergencias, el operativo no demandó la utilización de medios aéreos y se desarrolló sin complicaciones adicionales.

La intervención rápida de los equipos de emergencia resultó clave para contener el avance del fuego y garantizar la evacuación segura de los residentes del sector comprometido. Desde las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar las causas y evaluar los daños materiales ocasionados en la vivienda.