Video: un grupo de amigas volvía de cenar en Villa Lugano y el auto en el que viajaban se prendió fuego

Dentro del vehículo se encontraban cuatro mujeres de 31 años y ninguna resultó herida. El coche sufrió destrucción total

Las imágenes del incendio muestran la magnitud de los daños en el vehículo, que resultó completamente destruido en minutos

Durante una de las últimas noches del año, un grupo integrado por cuatro amigas sufrió un accidente inusual en el barrio porteño de Villa Lugano. El episodio sucedió alrededor de las 23:30, tras una cena, cuando las mujeres se dirigían a sus casas a bordo de un Ford Fiesta y el auto se incendió de forma repentina.

Al girar en la esquina de Basualdo y Guardia Nacional, el vehículo se detuvo de forma imprevista. En pocos segundos, comenzaron a observar fuego debajo de la parte delantera, a la altura del motor, lo que derivó en que las llamas se propagaran rápidamente hacia los asientos delanteros y, luego, al resto del vehículo.

Las imágenes a las que accedió Infobae muestran cómo el incendio avanza con velocidad, generando una destrucción total del auto. Pese a la magnitud del siniestro, las cuatro ocupantes lograron salir ilesas. Todas tienen 31 años y se encontraban regresando de una cena entre amigas.

El accionar de los bomberos
El accionar de los bomberos y la presencia policial permitieron extinguir las llamas en Villa Lugano sin heridos ni afectación a terceros

El incidente se produjo cuando la conductora intentó volver a poner en marcha el auto tras la detención, momento en que se desató el fuego. Según le contó una de las mujeres a este medio, en un primer momento cuando el auto se detuvo realizaron chistes sobre que debían empujar el auto, creyendo que no era algo grave. Pero rápidamente una de ellas alertó sobre el fuego debajo del auto y salieron corriendo.

Durante la evacuación, las mujeres solo alcanzaron a tomar algunos objetos personales, mientras que otras pertenencias quedaron dentro del vehículo ante el apuro y los nervios de la situación. Incluso, una de ellas pidió ayuda a un vecino para llamar a los bomberos, creyendo que no tenía su celular, cuando sí lo había tomado al escapar.

Afortunadamente, en la zona había una garita policial y, en pocos minutos, bomberos y policías arribaron al lugar para controlar la situación.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió extinguir el incendio sin que se registraran heridas ni daños a terceros. La destrucción del auto fue total, pero las protagonistas del hecho recalcaron el alivio de haber salido a salvo de una situación que describieron como impactante y difícil de asimilar.

Se incendió un colectivo de la línea 93 en Saavedra

Un colectivo de la línea 93 se incendió días atrás, durante el mediodía, en el barrio porteño de Saavedra, lo que provocó un amplio despliegue de los Bomberos de la Ciudad y generó temor entre los vecinos y automovilistas que se encontraban en las inmediaciones. El incidente tuvo lugar en la Avenida Ricardo Balbín al 4800, entre las calles Deheza y Pico, mientras el vehículo circulaba con pasajeros a bordo.

La dotación 512 del destacamento Saavedra respondió de manera inmediata y acudió al sitio en un camión cisterna C5, tras recibir el aviso de emergencia. Según la agencia NA, no hubo personas heridas como resultado del episodio. Cuando se produjo el foco ígneo, los pasajeros descendieron por sus propios medios y se alejaron del área, lo que permitió que todos salieran ilesos y sin complicaciones.

El incendio del colectivo de línea 93, ocurrido en Avenida Ricardo Balbín, fue controlado rápidamente y no causó víctimas entre los pasajeros

El fuego se originó en el interior del colectivo y también llegó a afectar a un automóvil particular estacionado cerca, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El accionar de los bomberos permitió controlar rápidamente el incendio utilizando una línea de 38 mm, lo que impidió que las llamas se propagaran a otras zonas cercanas y ayudó a limitar los daños materiales.

Simultáneamente, agentes policiales llevaron a cabo un corte total del tránsito en la zona para facilitar la labor de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad del perímetro. La rápida evacuación y la eficiente respuesta de los equipos de seguridad evitaron víctimas tanto entre los pasajeros del colectivo como entre los conductores que transitaban por la avenida.

