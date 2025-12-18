Se incendió un colectivo de la línea 93 en el barrio de Saavedra: no hubo heridos

No hubo heridos, ya que los pasajeros descendieron por sus propios medios

Un colectivo de la línea 93 se incendió durante el mediodía de la jornada de este jueves en el barrio porteño de Saavedra, generando un importante despliegue de los Bomberos de la Ciudad. El incidente ocurrió en Avenida Ricardo Balbín al 4800, entre Deheza y Pico, mientras el vehículo circulaba con pasajeros a bordo.

El episodio motivó la intervención inmediata de la dotación 512 del destacamento Saavedra, que se movilizó en un camión cisterna identificada como C5. De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, la situación no dejó heridos. Al producirse el foco ígneo, los pasajeros descendieron por sus propios medios y lograron alejarse a tiempo, de manera que todos resultaron ilesos.

El incendio se originó en el transporte público y también afectó a un auto particular ubicado en las inmediaciones, según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La labor de los bomberos permitió controlar el fuego utilizando una línea de 38 mm, controlando el proceso rápidamente para evitar daños mayores y la propagación de las llamas a otras áreas.

El incendio del colectivo en Avenida Ricardo Balbín afectó también a un auto particular estacionado en las inmediaciones

En simultáneo, agentes policiales colaboraron cerrando el tránsito en la zona para facilitar la tarea del personal de emergencia y asegurar el perímetro. La rápida evacuación y respuesta de los equipos de seguridad evitaron consecuencias para los usuarios del servicio y para los automovilistas que circulaban por el lugar.

La causa exacta del siniestro permanece en materia de investigación, según indicaron las autoridades intervinientes.

Bomberos de la Ciudad controlaron el fuego en el colectivo de la línea 93 utilizando una línea de 38 mm para evitar daños mayores

Este episodio no fue el único similar en las últimas semanas. A fines de noviembre, el personal de Bomberos de la Ciudad acudió a la emergencia provocada por un incendio en un colectivo de pasajeros de la línea 160, mientras transitaba con pasajeros a bordo por la Avenida Intendente Cantilo, a la altura del segundo pabellón de Ciudad Universitaria.

Durante la intervención, los bomberos lanzaron una línea de 38 mm destinada a extinguir el fuego y evitar su avance sobre toda la unidad. El siniestro se desató cerca de las 14:20, de acuerdo con los datos difundidos.

Mientras sofocaban las llamas, se confirmó que ni los pasajeros ni el personal sufrieron lesiones. No obstante, el colectivo terminó totalmente destruido por el fuego.

Al momento del arribo de la dotación, el ómnibus se encontraba afectado por un incendio de magnitud, con toda la unidad comprometida.

Un hecho similar ocurrió a fines de noviembre con un colectivo de la línea 160, que terminó destruido por el fuego en Ciudad Universitaria

Las autoridades que supervisaron la situación señalaron que el origen del fuego fue el recalentamiento del motor.

Según la información oficial, todos los ocupantes lograron descender por sus propios medios, en calma y sin episodios de pánico. Gracias a este proceder ordenado, no fue necesario implementar medidas adicionales ni evacuar bajo protocolo formal.

Tras extinguir el incendio, los bomberos comprobaron que el interno de la línea 160 había quedado carbonizado, producto del avance total de las llamas. A pesar de que el fuego alcanzó el techo de una de las paradas, el riel del metrobus no sufrió daños.

Otro antecedente en La Matanza

La mañana en San Justo, en el partido de La Matanza, se vio interrumpida por un incidente impactante: un colectivo de la línea 242 se incendió pocos minutos después de las 9:00, causando escenas de alarma y nerviosismo en el centro de Villa Constructora.

El siniestro se produjo cuando el interno 88, en pleno trayecto, comenzó a arder de manera imprevista, según medios locales. La habilidad y rapidez del chofer fueron determinantes, ya que logró que todos los pasajeros abandonaran el vehículo antes de que el fuego se propagara. Así, nadie resultó lesionado.

En La Matanza, un colectivo de la línea 242 se incendió en pleno trayecto, generando alarma y afectando cables eléctricos en la zona

Quienes presenciaron la escena describieron la confusión que reinó en la esquina de Ambrosetti y Adolfo Berro. La preocupación se intensificó porque, según informó Viví el Oeste, las llamas además afectaron los cables del tendido eléctrico en esa cuadra.

Al lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de La Matanza, que lograron extinguir el fuego tras una ardua tarea. Tanto pasajeros como vecinos alertaron sobre el riesgo que implicó la magnitud del incendio.

El episodio quedó grabado en varios videos difundidos ese mismo día. Una vecina declaró a El 1 Digital: “No hubo heridos de milagro. El chofer salió justo. Tuvimos mucho miedo”. La repercusión del caso se amplificó en redes sociales, donde las imágenes circularon de inmediato.