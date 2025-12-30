Córdoba: un hombre de 35 años murió ahogado en una de las cascadas de La Cumbrecita

El accidente ocurrió en el Valle de Calamuchita y requirió la intervención de policías, bomberos voluntarios y personal de salud local

Una jornada turística en La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, terminó con una tragedia este martes, cuando un hombre de 35 años murió ahogado en la Cascada Grande, según reportaron fuentes policiales y medios locales.

El episodio ocurrió en uno de los puntos más concurridos del Valle de Calamuchita, donde el visitante se encontraba acompañado por dos amigos, quienes intentaron sin éxito revertir la situación.

De acuerdo con información oficial, la víctima, que sería oriunda de la ciudad de Córdoba, ingresó al agua durante la tarde. En ese momento, sus acompañantes notaron que no volvía a la superficie, lo que generó una reacción inmediata. Lograron sacar al hombre del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la espera de los servicios de emergencia.

Según indicó el medio local El Doce TV, incluso uno de los amigos continuaba con las maniobras de reanimación cuando arribó el personal policial.

Los agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba relevaron a los presentes y continuaron las tareas de reanimación durante al menos veinte minutos. A estas acciones se sumaron integrantes de los Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, quienes intentaron restablecer los signos vitales del hombre.

Después de los esfuerzos realizados en el lugar, un servicio de emergencias constató el fallecimiento de la víctima. La identidad del hombre no fue difundida de manera oficial, pero tanto él como sus acompañantes serían residentes de la ciudad de Córdoba.

Las circunstancias exactas que provocaron el ahogamiento no fueron confirmadas. La Justicia tomó intervención en el caso para investigar los hechos y determinar las causas del episodio. Las autoridades buscan reconstruir el contexto en el que se desarrolló el accidente en uno de los destinos turísticos más visitados del Valle de Calamuchita.

Un hombre murió ahogado mientras se bañaba con amigos y familiares

Familiares y amigos intentaron socorrer a Luciano Bustos, pero pese a los esfuerzos y la asistencia médica de urgencia, no lograron salvarlo

Otra tragedia similar tuvo lugar durante la tarde de este martes en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, cuando un joven de 33 años murió tras arrojarse al canal de riego en la zona de El Treinta. La víctima, identificada como Luciano Bustos, estaba acompañada de familiares y amigos en el lugar. El episodio ocurrió pasada la hora del almuerzo y requirió la intervención de policías, personal de salud y bomberos.

Según la información oficial, el grupo estaba bebiendo alcohol y disfrutando del día durante una tarde de calor en los últimos días del años. En determinado momento, el joven se metió al agua y sus acompañantes notaron después que no salía a la superficie.

Testigos contaron a las autoridades que, ante la emergencia, lanzaron una cuerda y consiguieron sacarlo del canal. Fuera del agua, intentaron realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no obtuvieron respuesta, según publicó el Diario Río Negro.

El joven fue trasladado de urgencia bajo código rojo al hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti. Al llegar, los médicos constataron que no tenía signos vitales y confirmaron su muerte. A pesar de la intervención de los equipos de emergencia y los recursos desplegados, no pudieron cambiar el resultado.

De acuerdo con el medio local LM Cipolletti, las primeras averiguaciones no han permitido determinar con certeza cómo sucedió el ahogamiento. El cuerpo será sometido a autopsia en la morgue judicial, luego de que la causa fuera caratulada como “muerte dudosa”, con el propósito de esclarecer los hechos y comprender mejor el desarrollo de la tragedia.

El avance del expediente quedará supeditado a los resultados de la autopsia, mientras las autoridades buscan aclarar las circunstancias del fallecimiento ocurrido en el canal de riego de El Treinta.