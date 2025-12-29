Caos en la frontera con Bolivia: suspendieron el cruce de chalanas por las crecidas y hubo corridas en los controles

El aumento del caudal en el cauce obligó a suspender el servicio de las barcazas y provocó un desborde de personas por el Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo

En la provincia de Salta se vivió una mañana de tensión en el Paso Internacional Aguas Blancas - Bermejo después de la suspensión del servicio de cruce de chalanas que se suele dar por el río. Sin embargo, tras una brutal crecida del cauce producto de las intensas lluvias que se registraron en el norte del país, se registró un desborde en el puente que une Argentina con Bolivia.

Las imágenes, que se difundieron a través de redes sociales, mostraban como cientos de personas aprovechaban el cruce a pie para correr sobre el puente que atraviesa el río Bermejo y evitando los controles fronterizos. Según aclararon medios locales, se trata de ciudadanos bolivianos que pasan a la Argentina en época de fiestas para realizar compras beneficiándose del valor del cambio.

El fenómeno meteorológico que afectó la frontera comenzó durante la noche de este domingo, cuando se registraron lluvias persistentes en todo el norte argentino y el sur boliviano. El aumento sostenido del caudal del Bermejo fue monitoreado por autoridades de ambos países y derivó, en la mañana del lunes, en la decisión de interrumpir el servicio de barcazas que habitualmente conecta ambas orillas. La medida, adoptada por motivos de seguridad, dejó sin alternativa a quienes utilizan este cruce fluvial como vía principal de tránsito diario.

El impacto fue inmediato: con el cierre de las chalanas, toda la circulación de personas y mercancías debió concentrarse sobre el viaducto internacional. Radio Güemes difundió las imágenes donde se ven a los ciudadanos, la mayoría bolivianos, cruzando a pie, corriendo bajo la lluvia. Muchos, protegidos con ponchos y pilotos, optaron por avanzar rápidamente sobre el puente, eludiendo los controles migratorios, en un contexto de desborde y ausencia de orden.

La suspensión del cruce fluvial se produjo tras constatarse que el nivel del río superaba los valores seguros para la navegación. Durante las primeras horas del día, la prestación del servicio fue limitada a un cupo reducido de seis personas por viaje, pero la crecida obligó a interrumpirlo por completo. El paso peatonal por el puente internacional, que permanece habilitado de forma continua, se convirtió en el único acceso disponible entre ambos países, lo que incrementó la presión sobre el personal de Migraciones y de seguridad.

El paso internacional estará cerrado hasta nuevo aviso

El episodio de mayor tensión se vivió cuando centenares de personas intentaron cruzar simultáneamente, generando corridas y situaciones de riesgo. Testigos locales relataron que, ante la falta de recursos y personal suficiente, los controles migratorios fueron desbordados, lo que permitió el ingreso y egreso de personas sin ningún tipo de registro formal. La situación fue captada en videos y fotografías que circularon rápidamente, evidenciando el colapso del sistema fronterizo durante varias horas.

El movimiento inusual de personas en la frontera tiene una explicación estacional. Cada fin de año y en vísperas del Día de Reyes, comerciantes y familias bolivianas suelen viajar a la Argentina para realizar compras aprovechando la diferencia cambiaria. Este fenómeno económico, habitual en la región, se intensificó en 2025 por las previsiones de aumentos de precios en enero y la necesidad de abastecerse antes de las fiestas.

El personal de Migraciones del lado boliviano reforzó la seguridad en el puente de Bermejo, mientras que las autoridades argentinas analizaron medidas complementarias para evitar que se repitan episodios similares ante nuevas suspensiones. Desde ambos países se hizo hincapié en la importancia de respetar los controles y disposiciones vigentes, recordando que el paso ordenado es fundamental para la seguridad y el funcionamiento adecuado de la frontera.

Hacia el mediodía, y tras evaluar la evolución del caudal, las autoridades informaron que el cruce en chalanas fue habilitado nuevamente, restableciendo de forma parcial la normalidad en el flujo de personas y bienes entre Aguas Blancas y Bermejo.