Se expandió la ola de calor y ocho provincias estarán bajo alerta por temperaturas extremas durante este domingo

Las autoridades recomendaron aumentar la hidratación (AP)

Mientras se acerca del fin de año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la ola de calor se expandirá a nuevas regiones del país durante este domingo. Además del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), otras ocho provincias estarán bajo alerta por calor extremo de nivel amarillo. Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta, para evitar problemas en la salud.

Durante el sábado, la advertencia solo estuvo vigente en el AMBA y varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para esta jornada el radio de altas temperaturas abarcó al sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. También estarán incluidas el norte de La Pampa y Misiones, el este de Mendoza y el sur y oeste de San Luis.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé que la máxima se ubique en 32 grados, con una mínima de 23 grados. A pesar de que se volverá a romper la barrera de los 30, esta zona no será la más afectada por las altas temperaturas.

En este sentido, el organismo meteorológico afirmó que se esperan picos de hasta 37 grados tanto en La Pampa, como en Mendoza. Aunque en San Luis el termómetro podría llegar a marcar un máximo de 35 grados durante la tarde, destacaron que se producirían fuertes tormentas que incrementarían los niveles de humedad en gran parte del territorio.

El centro del país se verá afectado por las altas temperaturas

Luego de que las autoridades remarcaran que las condiciones climáticas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, reiteraron las recomendaciones para prevenir golpes de calor y descompensaciones.

Entre los consejos principales, resaltaron la necesidad de incrementar la ingesta de agua a lo largo del día, y advirtieron que no se debe esperar a sentir sed para hidratarse, según indicaron los especialistas. Asimismo, los expertos recomendaron además evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, periodo en el que suelen registrarse los valores térmicos más elevados.

Entre las medidas sugeridas por el SMN, se enfatizó la importancia de elegir comidas ligeras, priorizando frutas y verduras, y limitar la actividad física intensa durante las horas más calurosas. De la misma forma, también recomendaron utilizar ropa holgada, liviana y de colores claros, así como permanecer en espacios bien ventilados o con aire acondicionado para mitigar el impacto del calor.

Jaime Olivos

En línea con esto, el organismo meteorológico incluyó otras sugerencias, como evitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, utilizar sombrero y anteojos oscuros para protegerse de los rayos solares, y prestar atención especial a bebés y adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo frente a estas condiciones.

Además, destacaron la importancia de reconocer los síntomas asociados al golpe de calor, como dolor de cabeza, náuseas, debilidad muscular y confusión, para actuar de manera rápida ante cualquier señal de alerta. Si al refrescarse la sintomatología persiste, se advierte que será necesario acudir al médico.

Otras 15 provincias estarán bajo alerta amarilla por tormentas

Varias regiones del país permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas durante la jornada de hoy. El aviso afectará al norte de Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el norte de Santa Fe, el sur de Chaco, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de San Luis, Tucumán, el norte de Mendoza, el centro y este de San Juan, el este de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta y el sureste de Jujuy.

En paralelo, varias provincias tendrán otra alerta por tormentas vigente

De esta forma, el SMN anticipó que las zonas bajo alerta experimentarán lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Incluso, especificaron que los acumulados de precipitación podrían superar los 40 milímetros en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en rutas y caminos rurales.

Por este motivo, recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Asimismo, solicitaron a los habitantes de las áreas afectadas no circular por calles anegadas y consultar periódicamente el estado de alertas meteorológicas.

Finalmente, las autoridades advirtieron que la alerta amarilla puede modificarse durante el día si las condiciones climáticas evolucionan. Por esto, el SMN continuará actualizando la información y difundiendo nuevos partes en caso de intensificarse las tormentas o ampliarse las zonas afectadas.