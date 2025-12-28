Sociedad

Corrientes: se voló una lancha con ocho tripulantes en el río Paraná y hay dos desaparecidos

Todo ocurrió a la altura de capital de la provincia y provocó que todos los ocupantes terminen en el agua. Hay un amplio operativo de búsqueda

En medio de la delicada situación que atraviesa la provincia de Corrientes por las inundaciones, la tragedia volvió a aparecer en el río Paraná a la altura de la capital de la provincia con una lancha que se voló, se dio vuelta y terminó con todos los tripulantes dentro del agua.

Según pudo saber Infobae, en la embarcación viajaban ocho tripulantes que cuando la embarcación se dio vuelta campana los tiró al agua. Hasta el momento seis personas pudieron ser rescatadas, pero hay dos desaparecidos.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná, en jurisdicción de la Prefectura Corrientes. La embarcación siniestrada, identificada como “Fortuna”, navegaba con dirección a una guardería náutica cuando, de acuerdo con el relato de su timonel, perdió estabilidad por las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región. El fuerte viento, sumado al caudal incrementado del río producto de las crecidas, provocó que la lancha se diera vuelta campana y arrojara a sus ocho ocupantes al agua de manera repentina.

Apenas se produjo el accidente, uno de los presentes logró comunicarse con el número de emergencias 106, lo que permitió la rápida activación del protocolo de rescate. Personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó en pocos minutos medios fluviales y terrestres en el área, sumando embarcaciones adicionales y efectivos capacitados en rescate acuático. Testigos en el lugar indicaron que una lancha particular, denominada “La Turca”, intervino en los primeros minutos para asistir a los sobrevivientes, logrando rescatar a seis personas y trasladarlas hasta una zona segura de la costa.

La embarcación “Fortuna” pudo ser retirada posteriormente del agua con la colaboración de personas que se encontraban en el sector, quedando varada en la playa a la espera de su posterior traslado a la guardería. El timonel narró ante las autoridades que el vuelco se produjo de manera abrupta cuando intentaban maniobrar ante el oleaje y las ráfagas de viento, y que la rápida reacción de los rescatistas fue fundamental para evitar una tragedia mayor.

A pesar de la actuación inmediata de Prefectura y particulares, dos de los tripulantes permanecen desaparecidos. Las personas buscadas fueron identificadas como Sergio Estorti, de 43 años, y Melina, de 34, ambos de nacionalidad argentina. El operativo de búsqueda se mantiene activo desde el primer momento, con patrullas acuáticas recorriendo la zona y equipos de superficie realizando rastrillajes en las orillas y en sectores de difícil acceso, aprovechando cada ventana de buen clima para maximizar las posibilidades de hallazgo.

Las inundaciones que atraviesa Corrientes tras fuertes lluvias

La provincia de Corrientes atraviesa una situación crítica a raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron inundaciones en distintas localidades. Uno de los puntos más afectados es San Luis del Palmar, donde más de 300 personas debieron ser evacuadas y el municipio se mantiene en estado de emergencia ante un pronóstico climático poco alentador.

En diálogo con TN, el intendente de esa localidad, Néstor René Bujald, brindó un panorama detallado de la situación actual y expresó su preocupación por la magnitud del fenómeno. Según explicó, en apenas 48 horas cayeron cerca de 400 milímetros de lluvia, un volumen extraordinario que superó ampliamente la capacidad de drenaje del sistema hídrico local.

“Lamentablemente, hace un mes y medio ya habíamos sufrido una inundación, aunque no tan grande como esta. Hoy estamos hablando de prácticamente 400 milímetros en muy pocas horas”, señaló el jefe comunal.

Como consecuencia directa, el municipio activó 12 centros de evacuados que albergan a más de 310 personas, pertenecientes a 79 familias. A esta cifra se suman alrededor de 45 familias auto evacuadas, lo que eleva el número total de damnificados a más de 400 personas, todas asistidas por el Estado municipal y provincial.

