Luego de varios días de altas temperaturas, activaron una alerta por calor extremo en el AMBA

Se suma otro día que registrará temperaturas mayores a los 30 grados. No obstante, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para no poner en riesgo la salud

Las autoridades pidieron aumentar la hidratación (AP)

La anteúltima semana del año estuvo marcada por temperaturas que lograron romper la barrera de los 30 grados, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado sería el día más peligroso para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A raíz de esto, emitieron una alerta por calor extremo de nivel amarillo.

Según indicaron en el pronóstico, la advertencia incluirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Conurbano bonaerense y se extenderá hacia los partidos de Cañuelas, Brandsen, San Vicente, Marcos Paz, Suipacha, Mercedes, Luján, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate y Campana.

En este sentido, el organismo indicó que se esperan temperaturas máximas de hasta 34 grados, con mínimas cercanas a los 25 grados. No obstante, podría haber una variación de uno o dos grados, mientras más distancia haya con la Capital Federal.

De hecho, para esta jornada se anticipa una humedad elevada, cercana al 69%, y la posibilidad de chaparrones en distintos momentos del día. En el caso de las localidades del norte de la provincia, podrían producirse tormentas de mayor intensidad.

Todos los partidos que se verán afectados por el intenso calor

Por este motivo, las autoridades del SMN recordaron que la alerta amarilla implicaría que el calor podría tener un efecto leve a moderado en la salud de la población. Sobre todo en niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, que integran los grupos considerados en riesgo ante esta situación.

En línea con esto, recomendaron a la población aumentar la hidratación, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, que suele ser la franja horaria donde se alcanzan los picos de temperatura, y prestar especial atención a bebés y adultos mayores.

De la misma manera, las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de optar por comidas ligeras, ricas en frutas y verduras, reducir la actividad física intensa y utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros. Asimismo, aconsejaron permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Entre las recomendaciones difundidas por el SMN, se destacó la importancia de no esperar a tener sed para beber agua, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros. Además, se sugiere mantener especial vigilancia sobre los síntomas de golpe de calor, como dolores de cabeza, náuseas, debilidad muscular y confusión.

El calor se sentiría más entre las 10 y las 16 horas (Grosby)

Las alertas por tormentas y vientos que estarán vigentes en el resto del país

En simultáneo, el SMN mantendrá activas varias alertas meteorológicas en diferentes regiones del país. Una de ellas incluirá gran parte del centro y norte argentino, que permanecerá bajo alerta por tormentas. Asimismo, en la Patagonia enfrentarán avisos por intensos vientos.

En el caso de la alerta amarilla por tormentas, esta abarcará al norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta.

Por esto, se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en estas provincias. Además, advirtieron que los fenómenos pueden provocar acumulados de agua considerable en cortos períodos y pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las demás zonas que estarán bajo alerta este sábado

No obstante, el organismo nacional extendió la alerta naranja por tormentas al territorio de Tucumán, el sector este de Catamarca, el oeste de Santiago del Estero y el norte de Entre Ríos. En estas áreas, se espera tormentas de mayor intensidad, con ráfagas, caída de granizo de tamaño variable y precipitaciones localmente fuertes.

En cuanto a los vientos, el sur de Santa Cruz permanecerá bajo alerta naranja por vientos fuertes, con velocidades sostenidas que podrán superar los 70 km/h y ráfagas más intensas en sectores expuestos. A raíz de esto, aconsejaron limitar las actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento.

Por su parte, el sector noroeste de Santa Cruz y el sureste de Chubut estarán bajo alerta amarilla por vientos, con registros menores, pero que igualmente pueden generar complicaciones en la circulación vial y el suministro eléctrico.

