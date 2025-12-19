El Aeroparque Jorge Newbery alcanzó récord histórico de pasajeros en 2025

Comenzó a operar la nueva plataforma norte, una obra que demandó una inversión de USD 27 millones

El Aeroparque Jorge Newbery cerró 2025 con cifras históricas, superando los 16,3 millones de pasajeros transportados hasta noviembre y consolidándose como la terminal aérea con mayor tráfico de Argentina.

Este crecimiento, que representa un aumento de más del 20,9% respecto al año anterior, plantea un desafío inédito para la infraestructura aeroportuaria e impulsó la ejecución de un ambicioso plan de modernización que se proyecta hacia 2026.

Entre los hitos alcanzados durante el año, la terminal registró el récord histórico de pasajeros en un solo mes con 1.568.072 personas en julio de 2025, así como el mayor volumen de pasajeros internacionales en un mes, con 469.746 viajeros en ese mismo período. Además, el 10 de noviembre se contabilizó el mayor flujo de pasajeros internacionales en un día, con 18.325 personas, mientras que el 11 de abril se alcanzó el récord absoluto de pasajeros diarios, con 59.337 usuarios. El 25 de julio, el aeropuerto operó 429 vuelos comerciales en una sola jornada, estableciendo una nueva marca para la terminal.

Render del nuevo sector de preembarque

Para responder a esta demanda creciente, Aeropuertos Argentina puso en marcha un plan integral de infraestructura y tecnología orientado a mejorar la calidad del servicio, optimizar la conectividad nacional e internacional, y potenciar tanto el turismo como el desarrollo económico local.

En el sector conocido como “lado aire”, donde transitan las aeronaves, comenzó a operar la nueva plataforma norte del Aeroparque Jorge Newbery, una obra que demandó una inversión de USD 27 millones y que permitirá mayor flexibilidad operativa y una mejor experiencia para los pasajeros. Esta ampliación suma 17.000 metros cuadrados a la plataforma, alcanzando un total de 66.000 metros cuadrados y completando las remodelaciones iniciadas en 2023.

La nueva infraestructura habilita seis posiciones para aeronaves, de las cuales cuatro son nuevas —dos inauguradas en la primera etapa de la obra— para aviones tipo C, como el Boeing 737-800 y el Airbus 321, y dos adicionales en esta fase.

Además, se incorporan dos posiciones para aeronaves clave E, como el Airbus A330, en una configuración mixta. El proyecto incluye también un sistema de iluminación de eje de rodaje y la instalación de torres de iluminación LED.

En el “lado tierra”, donde circulan los pasajeros, se inició una nueva etapa de trabajos en la terminal que contempla el cierre del pasillo público de la planta alta y la readecuación del flujo de circulación interna.

Esta intervención forma parte de la ampliación del área de chequeo de seguridad (PIR) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el ingreso al preembarque doméstico, con la reubicación de equipos de seguridad para liberar espacio y ofrecer más servicios. Durante las obras, se implementó nueva señalización y personal de asistencia para garantizar la normalidad de las operaciones.

Se incorporarán nuevas propuestas gastronómicas, tres núcleos sanitarios, una Sala VIP y espacios de seating, entre otras mejoras

El plan estratégico de infraestructura prevé también la ampliación del preembarque doméstico, con una superficie intervenida de 2.800 metros cuadrados y una expansión de 1.400 metros cuadrados, para superar los 8.300 metros cuadrados totales. Este sector sumará opciones comerciales, gastronómicas y una nueva Sala VIP.

En el preembarque internacional, se proyecta una ampliación de 4.180 metros cuadrados, con mejoras en la circulación y la capacidad de la terminal, lo que permitirá incrementar en un 30% la capacidad de procesamiento de pasajeros por hora. Se incorporarán nuevas propuestas gastronómicas, tres núcleos sanitarios, una Sala VIP, espacios de seating, un corredor de arribos y una puerta Flex adaptable tanto a vuelos domésticos como internacionales.

Finalmente, se contempla la ampliación del hall de check-in, con 160 metros cuadrados adicionales de circulación y un nuevo núcleo sanitario para mayor comodidad de los usuarios.

El Aeroparque Jorge Newbery es la principal terminal aérea argentina, con operaciones de Aerolíneas Argentinas, Jetsmart, Flybondi, Gol, Latam, Sky, Avianca y Paranair, conectando con destinos nacionales y regionales. En 2025, la terminal fue distinguida como el mejor aeropuerto de América en su categoría en los premios Routes Americas Awards 2025.

En resumen, este año el aeroparque alcanzó los siguientes récords:

Récord histórico de pasajeros en un mes: 1.568.072 pasajeros en julio 2025

Récord histórico de pasajeros internacionales en un mes: 469.746 pasajeros en julio 2025

Récord histórico de pasajeros internacionales en un día: 18.325 pasajeros el 10 de noviembre de 2025

Récord histórico de pasajeros totales en un día: 59.337 pasajeros el 11 de abril de 2025

Récord histórico de vuelos comerciales en un día: 429 vuelos el 25 de julio de 2025.