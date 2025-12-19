Economía

El Aeroparque Jorge Newbery alcanzó récord histórico de pasajeros en 2025

La terminal aérea porteña, que opera Corporación América, registró un crecimiento sin precedentes en el flujo de viajeros, impulsando la ejecución de un plan de modernización para responder a la demanda y mejorar la infraestructura aeroportuaria

Guardar
Comenzó a operar la nueva
Comenzó a operar la nueva plataforma norte, una obra que demandó una inversión de USD 27 millones

El Aeroparque Jorge Newbery cerró 2025 con cifras históricas, superando los 16,3 millones de pasajeros transportados hasta noviembre y consolidándose como la terminal aérea con mayor tráfico de Argentina.

Este crecimiento, que representa un aumento de más del 20,9% respecto al año anterior, plantea un desafío inédito para la infraestructura aeroportuaria e impulsó la ejecución de un ambicioso plan de modernización que se proyecta hacia 2026.

Entre los hitos alcanzados durante el año, la terminal registró el récord histórico de pasajeros en un solo mes con 1.568.072 personas en julio de 2025, así como el mayor volumen de pasajeros internacionales en un mes, con 469.746 viajeros en ese mismo período. Además, el 10 de noviembre se contabilizó el mayor flujo de pasajeros internacionales en un día, con 18.325 personas, mientras que el 11 de abril se alcanzó el récord absoluto de pasajeros diarios, con 59.337 usuarios. El 25 de julio, el aeropuerto operó 429 vuelos comerciales en una sola jornada, estableciendo una nueva marca para la terminal.

Render del nuevo sector de
Render del nuevo sector de preembarque

Para responder a esta demanda creciente, Aeropuertos Argentina puso en marcha un plan integral de infraestructura y tecnología orientado a mejorar la calidad del servicio, optimizar la conectividad nacional e internacional, y potenciar tanto el turismo como el desarrollo económico local.

En el sector conocido como “lado aire”, donde transitan las aeronaves, comenzó a operar la nueva plataforma norte del Aeroparque Jorge Newbery, una obra que demandó una inversión de USD 27 millones y que permitirá mayor flexibilidad operativa y una mejor experiencia para los pasajeros. Esta ampliación suma 17.000 metros cuadrados a la plataforma, alcanzando un total de 66.000 metros cuadrados y completando las remodelaciones iniciadas en 2023.

Entre los hitos alcanzados durante
Entre los hitos alcanzados durante el año, la terminal registró el récord histórico de pasajeros en un solo mes con 1.568.072 personas en julio de 2025

La nueva infraestructura habilita seis posiciones para aeronaves, de las cuales cuatro son nuevas —dos inauguradas en la primera etapa de la obra— para aviones tipo C, como el Boeing 737-800 y el Airbus 321, y dos adicionales en esta fase.

Además, se incorporan dos posiciones para aeronaves clave E, como el Airbus A330, en una configuración mixta. El proyecto incluye también un sistema de iluminación de eje de rodaje y la instalación de torres de iluminación LED.

En el “lado tierra”, donde circulan los pasajeros, se inició una nueva etapa de trabajos en la terminal que contempla el cierre del pasillo público de la planta alta y la readecuación del flujo de circulación interna.

Esta intervención forma parte de la ampliación del área de chequeo de seguridad (PIR) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el ingreso al preembarque doméstico, con la reubicación de equipos de seguridad para liberar espacio y ofrecer más servicios. Durante las obras, se implementó nueva señalización y personal de asistencia para garantizar la normalidad de las operaciones.

Se incorporarán nuevas propuestas gastronómicas,
Se incorporarán nuevas propuestas gastronómicas, tres núcleos sanitarios, una Sala VIP y espacios de seating, entre otras mejoras

El plan estratégico de infraestructura prevé también la ampliación del preembarque doméstico, con una superficie intervenida de 2.800 metros cuadrados y una expansión de 1.400 metros cuadrados, para superar los 8.300 metros cuadrados totales. Este sector sumará opciones comerciales, gastronómicas y una nueva Sala VIP.

En el preembarque internacional, se proyecta una ampliación de 4.180 metros cuadrados, con mejoras en la circulación y la capacidad de la terminal, lo que permitirá incrementar en un 30% la capacidad de procesamiento de pasajeros por hora. Se incorporarán nuevas propuestas gastronómicas, tres núcleos sanitarios, una Sala VIP, espacios de seating, un corredor de arribos y una puerta Flex adaptable tanto a vuelos domésticos como internacionales.

Finalmente, se contempla la ampliación del hall de check-in, con 160 metros cuadrados adicionales de circulación y un nuevo núcleo sanitario para mayor comodidad de los usuarios.

El Aeroparque Jorge Newbery es la principal terminal aérea argentina, con operaciones de Aerolíneas Argentinas, Jetsmart, Flybondi, Gol, Latam, Sky, Avianca y Paranair, conectando con destinos nacionales y regionales. En 2025, la terminal fue distinguida como el mejor aeropuerto de América en su categoría en los premios Routes Americas Awards 2025.

Aeropuertos Argentina puso en marcha
Aeropuertos Argentina puso en marcha un plan integral de infraestructura y tecnología

En resumen, este año el aeroparque alcanzó los siguientes récords:

  • Récord histórico de pasajeros en un mes: 1.568.072 pasajeros en julio 2025
  • Récord histórico de pasajeros internacionales en un mes: 469.746 pasajeros en julio 2025
  • Récord histórico de pasajeros internacionales en un día: 18.325 pasajeros el 10 de noviembre de 2025
  • Récord histórico de pasajeros totales en un día: 59.337 pasajeros el 11 de abril de 2025
  • Récord histórico de vuelos comerciales en un día: 429 vuelos el 25 de julio de 2025.

Temas Relacionados

Aeroparque Jorge NewberyAeropuertos ArgentinaInfraestructura aeroportuariaTransporte aéreoÚtimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Problemas para pagar: la morosidad de las familias se triplicó y es la más alta en 15 años

La mora bancaria de los hogares trepó a 7,8% en octubre, el porcentaje más elevado desde 2010. La irregularidad del crédito a las empresas avanzó a 1,9%

Problemas para pagar: la morosidad

El Gobierno asegura que la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año

El Ministerio de Capital Humano afirmó que la cantidad de pobres cayó 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado y 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión libertaria

El Gobierno asegura que la

Cuál es el salario pretendido promedio de los empleados argentinos

Las diferencias en las aspiraciones de hombres y mujeres aumentaron en los cargos de mayor responsabilidad

Cuál es el salario pretendido

El Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 300 millones para optimizar la transición energética en Argentina

La nueva línea de crédito busca optimizar la focalización de la ayuda energética y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental

El Banco Mundial aprobó un

El Gobierno subasta predios del plan Procrear: cuáles son y cuánto valen

El Estado impulsa un proceso de venta de parcelas urbanas en varios distritos, con operaciones públicas y montos tasados en moneda extranjera

El Gobierno subasta predios del
DEPORTES
Conmebol anunció cuándo se jugará

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

“Un final devastador”: el impactante KO en una pelea de boxeo que fue catalogado como el mejor del año

River Plate oficializó a Fausto Vera como nuevo refuerzo

La FIA confirmó los dorsales oficiales de los pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1: los cambios en la grilla

“Estoy para ganar el Puskas”: el impactante tanto desde la mitad de cancha en la final de la Copa de Ecuador

TELESHOW
Sofía “la Reini” Gonet ironizó

Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

INFOBAE AMÉRICA

Violento ataque en Taiwán: un

Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas

Innovación, seguridad e IA: así avanza el ecosistema de pagos digitales en América Latina

El yen se desploma tras el alza de tasas del Banco de Japón

Siria celebró el levantamiento definitivo de las sanciones de Estados Unidos

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026