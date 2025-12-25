Sociedad

“Esta navidad es la más difícil de todas”: así será el homenaje a Kim Gómez en la quema de muñecos en La Plata

El capibara, erigido como símbolo de la última alegría compartida con Kim, se convertirá en el centro de una de las ceremonias más sentidas del fin de año platense

Estas fueron las primeras navidades
Estas fueron las primeras navidades de la familia de Kim sin ella

Este año, la tradicional quema de muñecos que se celebra en La Plata contará con un espacio para homenajear a Kim Gómez, la nena de siete años que fue brutalmente asesinada durante un robo cometido por dos menores de edad. Con forma de “capibara”, el animal favorito de la pequeña, sus familiares aseguraron que simbolizaba su regalo.

“Esta navidad es la más difícil de todas”, aseguró Marcos Gómez, el padre de Kim que, desde que fue víctima de la inseguridad, se transformó en el portavoz de una familia en busca de justicia. Con motivo de las festividades, el hombre no pudo evitar recordar las expresiones de la nena cada vez que recibía un regalo.

La sonrisa y la mirada son los dos detalles que su papá lleva marcado a fuego en su memoria. Sin embargo, la tristeza y el duelo latente habría llevado a la familia a no armar un arbolito este año. “No estas para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacándote las bolitas las estrellas”, lamentó.

Esa ausencia no evitó que buscara la forma de hacerle llegar un regalo otra vez. “Siempre tuviste un regalo abajo de tu arbolito no sabia como hacerte llegar algo fue difícil encontrar la manera pero tenia que encontrarla”, planteó Marcos.

El papá de Kim junto
El papá de Kim junto al capibara que quemarán en su honor

“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro que el cariño de toda la gente que te quiere que te recuerda va a estar ahí”, afirmó el hombre, tras compartir una serie de imágenes del muñeco finalizado.

En una publicación en redes sociales, el papá de Kim agradeció al Grupo Artístico Autodidacta Muñequero (GAAM Drako) por haber confeccionado un capibara en papel maché, para recordar a su pequeña.

“Quiero agradecerles por escuchar mi pedido, por abrazar mi alma; quizás algún día sepan lo importante que es para mí y jamás voy a olvidar todo el cariño que me brindaron. Son increíbles chicos, los quiero”, escribió.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, la pieza dedicada a Kim ocupó un sitio destacado en el acceso al predio donde se realiza la quema, sin integrarse al muñeco central. Asimismo, el grupo explicó que la elección de la figura se inspiró en el último dibujo que la nena le regaló a su mamá.

El crimen, ocurrido en febrero de este año, tocó una fibra sensible de los integrantes de GAAM Drako. Al punto de que, cuando escucharon el pedido de Marcos para crear un homenaje, emprendieron una campaña de dibujos y carteles que movilizó a la comunidad.

A lo largo de su
A lo largo de su lucha por justicia, el peluche de capibara de Kim se transformó en una insignia (Aglaplata)

“Nos desarmamos, era imposible negarnos. Fue entonces que pusimos manos a la obra; no sé cómo, pero lo logramos”, relataron los creadores, luego de que reconocieran que la falta de materiales y recursos fue uno de los grandes desafíos.

Incluso, recordaron que se habían negado a la propuesta de Marcos por este motivo. “Vamos a serles sinceros, le dijimos que no en un principio, varios fueron los motivos no había materiales, no había lugar en el galpón y no había gente para sumar más trabajo”, enumeraron. No obstante, la negativa no duraría mucho tiempo.

“Él lanzó una frase matadora: ‘Son las primeras fiestas sin mi hija. Quisiera que la gente la recuerde en esos días de diciembre, quisiera hacerle llegar mi regalo’”, reconstruyeron al hacer referencia al momento en el que decidieron avanzar con el proyecto, que se concretará la próxima semana.

Tanto la familia Gómez, como el grupo artístico esperan que durante la quema del 28 de diciembre, muchos niños se sumen portando mariposas en dibujos, cartón o papel maché, en alusión a los motivos que solía plasmar Kim y que ahora acompañarán la escultura del capibara.

Esta convocatoria se suma a otras acciones impulsadas a lo largo del año, debido a que, en marzo, los muñequeros habían organizado un festival con la consigna de acompañar al pedido de justicia por Kim, invitando a vecinos y seguidores a expresar su apoyo mediante ilustraciones y mensajes.

