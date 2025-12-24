Luego del calor extremo en el AMBA, se esperan fuertes tormentas para Nochebuena: a qué hora llega la lluvia

El pronóstico del SMN prevé tormentas fuertes para la noche del 24 de diciembre con una probabilidad de lluvias del 70% en el AMBA (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado una semana intensa en cuanto a la temperatura, con tardes por encima de los 30 grados. Sin embargo, en las horas previas a Nochebuena la situación superó lo esperado y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la sensación térmica estuvo por encima de los 37°C. Para la noche, el pronóstico del tiempo no parece ser muy alentador y estaría marcado por lluvias.

El pronóstico extendido para CABA muestra que para este miércoles, víspera de Navidad, la mínima rondaría los 23°C. La máxima, finalmente, alcanzó los 35 grados, mientras que la sensación térmica llegó a ser de 37,9°C, según indicó el Observatorio Central Buenos Aires del organismo nacional.

Hacia la noche de hoy, el SMN indica que el riesgo de tormentas fuertes aumentará hacia la noche, con pronóstico de tormentas en una probabilidad del 70%, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Es por eso que para el AMBA rige una alerta amarilla por tormenta y se espera que llueva entre 20 y 60 milímetros. La misma se extiende hacia el sur bonaerense, hasta la zona atlántica de Mar del Tuyú, así como también hacia el norte hasta el límite con Santa Fe y Entre Ríos.

Para la madrugada, las lluvias pasarán a ser tormentas aisladas y habrá un brusco descenso de la temperatura (18°C), las probabilidades se mantienen en 70%. El viento podría calmarse, ya que las ráfagas no superarían los 60 km/h.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que este miércoles 24, habrá alerta amarilla y naranja por tormentas en la franja central del país y parte del norte.

Las provincias que son perjudicadas por la advertencia amarilla, además del AMBA, son Santa Fe, Entre Ríos, el sur de Córdoba, el norte de San Luis, el este de San Juan, parte de suroeste de La Rioja, el oeste de Catamarca, Tucumán, el norte de Santiago del Estero, Salta y Jujuy. En Santa Cruz también hay alerta amarilla, pero por viento.

La alerta naranja aplica para centro y norte de Córdoba, noreste de La Rioja, este de Catamarca y la zona central y sur de Santiago del Estero. En estos casos la acumulación de precipitaciones sería entre 50 y 150 mm, mientras que las ráfagas alcanzarían los 90 km/h.

Para este jueves 25 de diciembre los fenómenos se intensificarán especialmente en el norte argentino y el Litoral, nuevamente con alertas en tono amarillo y naranja.

Tanto CABA como la provincia de Buenos Aires, quedan sin advertencias para Navidad, pasada la madrugada. De acuerdo con los datos del organismo nacional, la máxima sería de 30°C, sin probabilidad alguna de lluvias.

Las provincias que permanecerán bajo alerta amarilla son Salta, sur de Jujuy, suroeste de La Rioja, oeste de Catamarca, este de Entre Ríos y Corrientes. Santa Cruz mantiene la advertencia pero por viento. En el norte de Santa Fe, norte de Córdoba, este de La Rioja, este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Jujuy, Chaco, Formosa y oeste de Corrientes, corre la alerta naranja.

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense señala que, tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporal previsto para el jueves 25, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana.

Para el viernes 26, el SMN anticipa una máxima de 33°C y cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones estables y el predominio del sol continuarían el sábado 27 y domingo 28, con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 33°C y mínimas cercanas a los 22°C.