Sociedad

Luego del calor extremo en el AMBA, se esperan fuertes tormentas para Nochebuena: a qué hora llega la lluvia

Las condiciones climáticas adversas afectan a la Ciudad y el conurbano, con avisos oficiales por acumulados de agua y vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Guardar
El pronóstico del SMN prevé
El pronóstico del SMN prevé tormentas fuertes para la noche del 24 de diciembre con una probabilidad de lluvias del 70% en el AMBA (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado una semana intensa en cuanto a la temperatura, con tardes por encima de los 30 grados. Sin embargo, en las horas previas a Nochebuena la situación superó lo esperado y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la sensación térmica estuvo por encima de los 37°C. Para la noche, el pronóstico del tiempo no parece ser muy alentador y estaría marcado por lluvias.

El pronóstico extendido para CABA muestra que para este miércoles, víspera de Navidad, la mínima rondaría los 23°C. La máxima, finalmente, alcanzó los 35 grados, mientras que la sensación térmica llegó a ser de 37,9°C, según indicó el Observatorio Central Buenos Aires del organismo nacional.

Hacia la noche de hoy, el SMN indica que el riesgo de tormentas fuertes aumentará hacia la noche, con pronóstico de tormentas en una probabilidad del 70%, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El Área Metropolitana de Buenos
El Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó una sensación térmica de casi 38 °C antes de Nochebuena, según el SMN

Es por eso que para el AMBA rige una alerta amarilla por tormenta y se espera que llueva entre 20 y 60 milímetros. La misma se extiende hacia el sur bonaerense, hasta la zona atlántica de Mar del Tuyú, así como también hacia el norte hasta el límite con Santa Fe y Entre Ríos.

Para la madrugada, las lluvias pasarán a ser tormentas aisladas y habrá un brusco descenso de la temperatura (18°C), las probabilidades se mantienen en 70%. El viento podría calmarse, ya que las ráfagas no superarían los 60 km/h.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que este miércoles 24, habrá alerta amarilla y naranja por tormentas en la franja central del país y parte del norte.

Durante la madrugada de Navidad
Durante la madrugada de Navidad se esperan tormentas aisladas en Buenos Aires y un brusco descenso de la temperatura hasta los 18 °C

Las provincias que son perjudicadas por la advertencia amarilla, además del AMBA, son Santa Fe, Entre Ríos, el sur de Córdoba, el norte de San Luis, el este de San Juan, parte de suroeste de La Rioja, el oeste de Catamarca, Tucumán, el norte de Santiago del Estero, Salta y Jujuy. En Santa Cruz también hay alerta amarilla, pero por viento.

La alerta naranja aplica para centro y norte de Córdoba, noreste de La Rioja, este de Catamarca y la zona central y sur de Santiago del Estero. En estos casos la acumulación de precipitaciones sería entre 50 y 150 mm, mientras que las ráfagas alcanzarían los 90 km/h.

Para este jueves 25 de diciembre los fenómenos se intensificarán especialmente en el norte argentino y el Litoral, nuevamente con alertas en tono amarillo y naranja.

El alerta amarilla por tormentas
El alerta amarilla por tormentas abarca al AMBA y se extiende desde Mar del Tuyú hasta el límite con Santa Fe y Entre Ríos

Tanto CABA como la provincia de Buenos Aires, quedan sin advertencias para Navidad, pasada la madrugada. De acuerdo con los datos del organismo nacional, la máxima sería de 30°C, sin probabilidad alguna de lluvias.

Las provincias que permanecerán bajo alerta amarilla son Salta, sur de Jujuy, suroeste de La Rioja, oeste de Catamarca, este de Entre Ríos y Corrientes. Santa Cruz mantiene la advertencia pero por viento. En el norte de Santa Fe, norte de Córdoba, este de La Rioja, este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Jujuy, Chaco, Formosa y oeste de Corrientes, corre la alerta naranja.

El jueves 25 de diciembre
El jueves 25 de diciembre los fenómenos climáticos intensos se trasladarán al norte argentino y el Litoral, manteniéndose alertas en esos sectores

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense señala que, tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporal previsto para el jueves 25, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana.

Para el viernes 26, el SMN anticipa una máxima de 33°C y cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones estables y el predominio del sol continuarían el sábado 27 y domingo 28, con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 33°C y mínimas cercanas a los 22°C.

Temas Relacionados

LluviasNavidad 2025 ArgentinaClimaAMBAServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se incendió una casa en Mendoza y un hombre murió al quedar atrapado entre las llamas

Los bomberos encontraron el cuerpo en el interior de la vivienda. Se investiga lo sucedido

Se incendió una casa en

Violento asalto en Villa Luzuriaga: le apuntaron con un arma en la cabeza a una mujer para robarle la camioneta

El hecho ocurrió el martes a la noche y quedó grabado por una cámara de seguridad. Aún no identificaron a los delincuentes

Violento asalto en Villa Luzuriaga:

Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes

Ocurrió esta mañana de Nochebuena, cuando el oficial, que estaba de franco y vestía de civil, estaba por abordar su vehículo

Un bombero de la Policía

El drama que viven los vecinos tras el diluvio en San Isidro: “No hay manera de que pasen en otro lado la Nochebuena”

Las lluvias torrenciales sorprendieron a los habitantes de Boulogne y otras localidades del norte del conurbano bonaerense, dejando viviendas sin techo, pertenencias arruinadas y familias que buscan ayuda para reconstruir lo perdido en estas Fiestas

El drama que viven los

Mar del Plata: un almacenero se resistió a los tiros a un robo y mató a dos ladrones

Los delincuentes ingresaron armados y le dieron culatazos en la cabeza al comerciante que, aun así, pudo tomar su arma y defenderse

Mar del Plata: un almacenero
DEPORTES
La impactante goleada de uno

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

Crece el misterio en Europa tras la muerte de una estrella del deporte a los 27 años: “Fue hallado con una máscara de altitud”

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

TELESHOW
Evangelina Anderson realizó una reflexión

Evangelina Anderson realizó una reflexión de fin de año: “Aprendí que en la vida cada persona funciona como un espejo”

Nancy Dupláa habló de sus planes para el futuro: “Me quiero seguir perfeccionando y transformando”

La impactante reacción alérgica que sufrió Catalina Gorostidi: “Miren cómo tengo los ojos”

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

INFOBAE AMÉRICA

Nasry “Tito” Asfura, el ex

Nasry “Tito” Asfura, el ex alcalde de Tegucigalpa que llega a la presidencia de Honduras con un contundente respaldo de Trump

El Gobierno de Ecuador anunció una inversión de USD 4 millones para la conservación de manglares

Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos por asuntos personales tras meses de una intensa agenda internacional

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio