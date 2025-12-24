El gobierno bonaerense oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo empezarán las clases

El calendario escolar bonaerense 2026 prevé 190 días de clases

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que establece el inicio de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, un receso invernal entre el 20 y el 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre.

El cronograma, difundido por el Ministerio de Educación bonaerense, garantiza 190 días de clases y busca brindar previsibilidad a toda la comunidad educativa de la provincia.

Según informó el propio Ministerio de Educación, el calendario fue diseñado para asegurar la continuidad pedagógica y la anticipación en la planificación escolar, tanto para estudiantes como para docentes y equipos de gestión.

Cuándo empiezan las clases, nivel por nivel

La educación superior comenzará el 16 de marzo y finalizará el 27 de noviembre

El calendario oficial contempla distintos inicios según el nivel y la modalidad educativa, aunque la mayoría se concentrará en la primera quincena de marzo. A continuación, el detalle:

Educación Inicial, Primaria y Secundaria: inicio de clases el 2 de marzo de 2026 .

Educación Técnica y Agraria: también el 2 de marzo .

Secundarias Especializadas en Arte y Equipos de Orientación Escolar (EOE): el 2 de marzo .

Educación Especial y Centros/Servicios Agregados de Formación Integral: inicio el 2 de marzo .

Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores: también el 2 de marzo .

Escuelas de Educación Artística y Centros de Educación Física: arranque el 2 de marzo .

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: el 2 de marzo .

Educación de Formación Profesional: inicio el 9 de marzo de 2026 .

Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística): el 16 de marzo de 2026.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación, todas estas modalidades comparten el mismo período de receso invernal, con excepción de la Educación de Formación Profesional y Superior, que tienen fechas de finalización propias.

El calendario incluye además la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas durante el año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra que será definida por los equipos distritales e institucionales.

El objetivo, según detalla el documento aprobado, es fortalecer el trabajo colectivo y la formación situada entre docentes y directivos.

Cuándo es el receso invernal

El receso invernal está programado del 20 al 31 de julio (EFE)

El receso invernal 2026 en la provincia de Buenos Aires está programado entre el 20 y el 31 de julio, abarcando a todos los niveles y modalidades educativas, desde inicial hasta superior. Esta pausa, de acuerdo con el Ministerio de Educación bonaerense, busca asegurar la recuperación y el bienestar de los estudiantes y el personal docente.

El Ministerio de Educación precisó que la coincidencia en las fechas del receso permite organizar de forma integral las actividades escolares y familiares, favoreciendo la previsibilidad para las comunidades educativas en todo el territorio provincial.

Para las modalidades de Educación de Formación Profesional y Educación Superior, el receso también se extenderá del 20 al 31 de julio, equiparando el calendario de descansos a nivel provincial.

Cuándo se termina el ciclo lectivo 2026

La educación de formación profesional inicia el 9 de marzo y concluye el 18 de diciembre (REUTERS)

El cierre del ciclo lectivo 2026 está previsto para el 22 de diciembre en la mayor parte de los niveles y modalidades educativas de la provincia de Buenos Aires, según lo informado por el Ministerio de Educación.

Para la Educación de Formación Profesional, las actividades concluirán el 18 de diciembre. En el caso de la Educación Superior —que incluye la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística— la finalización será el 27 de noviembre de 2026.

El cronograma oficial, aprobado por el Consejo General de Cultura y Educación, enfatiza la importancia de la planificación anticipada y la continuidad pedagógica. En palabras del organismo provincial: “Confiamos que de este modo estudiantes, familias, docentes y equipos de gestión obtengan mayor previsibilidad y organización para el desarrollo de actividades en las escuelas bonaerenses”.