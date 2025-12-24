Sociedad

El gobierno bonaerense oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo empezarán las clases

El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció que el ciclo lectivo contará con 190 días hábiles y un esquema preciso de fechas para inicial, primaria, secundaria y modalidades técnicas y artísticas

Guardar
El calendario escolar bonaerense 2026
El calendario escolar bonaerense 2026 prevé 190 días de clases

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que establece el inicio de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, un receso invernal entre el 20 y el 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre.

El cronograma, difundido por el Ministerio de Educación bonaerense, garantiza 190 días de clases y busca brindar previsibilidad a toda la comunidad educativa de la provincia.

Según informó el propio Ministerio de Educación, el calendario fue diseñado para asegurar la continuidad pedagógica y la anticipación en la planificación escolar, tanto para estudiantes como para docentes y equipos de gestión.

Cuándo empiezan las clases, nivel por nivel

La educación superior comenzará el
La educación superior comenzará el 16 de marzo y finalizará el 27 de noviembre

El calendario oficial contempla distintos inicios según el nivel y la modalidad educativa, aunque la mayoría se concentrará en la primera quincena de marzo. A continuación, el detalle:

  • Educación Inicial, Primaria y Secundaria: inicio de clases el 2 de marzo de 2026.
  • Educación Técnica y Agraria: también el 2 de marzo.
  • Secundarias Especializadas en Arte y Equipos de Orientación Escolar (EOE): el 2 de marzo.
  • Educación Especial y Centros/Servicios Agregados de Formación Integral: inicio el 2 de marzo.
  • Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores: también el 2 de marzo.
  • Escuelas de Educación Artística y Centros de Educación Física: arranque el 2 de marzo.
  • Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: el 2 de marzo.
  • Educación de Formación Profesional: inicio el 9 de marzo de 2026.
  • Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística): el 16 de marzo de 2026.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación, todas estas modalidades comparten el mismo período de receso invernal, con excepción de la Educación de Formación Profesional y Superior, que tienen fechas de finalización propias.

El calendario incluye además la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas durante el año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra que será definida por los equipos distritales e institucionales.

El objetivo, según detalla el documento aprobado, es fortalecer el trabajo colectivo y la formación situada entre docentes y directivos.

Cuándo es el receso invernal

El receso invernal está programado
El receso invernal está programado del 20 al 31 de julio (EFE)

El receso invernal 2026 en la provincia de Buenos Aires está programado entre el 20 y el 31 de julio, abarcando a todos los niveles y modalidades educativas, desde inicial hasta superior. Esta pausa, de acuerdo con el Ministerio de Educación bonaerense, busca asegurar la recuperación y el bienestar de los estudiantes y el personal docente.

El Ministerio de Educación precisó que la coincidencia en las fechas del receso permite organizar de forma integral las actividades escolares y familiares, favoreciendo la previsibilidad para las comunidades educativas en todo el territorio provincial.

Para las modalidades de Educación de Formación Profesional y Educación Superior, el receso también se extenderá del 20 al 31 de julio, equiparando el calendario de descansos a nivel provincial.

Cuándo se termina el ciclo lectivo 2026

La educación de formación profesional
La educación de formación profesional inicia el 9 de marzo y concluye el 18 de diciembre (REUTERS)

El cierre del ciclo lectivo 2026 está previsto para el 22 de diciembre en la mayor parte de los niveles y modalidades educativas de la provincia de Buenos Aires, según lo informado por el Ministerio de Educación.

Para la Educación de Formación Profesional, las actividades concluirán el 18 de diciembre. En el caso de la Educación Superior —que incluye la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística— la finalización será el 27 de noviembre de 2026.

El cronograma oficial, aprobado por el Consejo General de Cultura y Educación, enfatiza la importancia de la planificación anticipada y la continuidad pedagógica. En palabras del organismo provincial: “Confiamos que de este modo estudiantes, familias, docentes y equipos de gestión obtengan mayor previsibilidad y organización para el desarrollo de actividades en las escuelas bonaerenses”.

Temas Relacionados

Ciclo Lectivo 2026Escuela PrimariaEscuela SecundariaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron al hombre detenido por la explosión de pirotecnia en Mendoza en la que murió una mujer

Lo acusaron de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra

Imputaron al hombre detenido por

Detuvieron a un hombre que traficaba de Brasil a Misiones miles de bidones de aceite de oliva adulterado

La investigación se inició tras una alerta internacional por la comercialización del producto. Se detectó que el contenido era riesgoso para la salud y no tenía autorización

Detuvieron a un hombre que

El video de una comerciante de Mar del Plata que espantó a un ladrón con una cuchilla: “Volá, volá, volá”

El intento de robo ocurrió en Patagones al 700. La mujer le arrojó billetes al suelo y tomó el arma blanca para defenderse

El video de una comerciante

Rosario: 39 allanamientos y 16 detenidos en una operación antidroga

La investigación permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento de distintos grupos que, además de vender estupefacientes, protagonizaban balaceras contra domicilios, amenazas, abusos de arma y tentativas de homicidio

Rosario: 39 allanamientos y 16

Luego del calor extremo en el AMBA, se esperan fuertes tormentas para Nochebuena: a qué hora llega la lluvia

Las condiciones climáticas adversas afectan a la Ciudad y el conurbano, con avisos oficiales por acumulados de agua y vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Luego del calor extremo en
DEPORTES
El veredicto de la FIA

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

TELESHOW
Oriana Sabatini mostró su rutina

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

El mensaje de la familia de Christian Petersen en medio de su recuperación: “En esta Navidad agradecemos su franca mejoría”

Evangelina Anderson realizó una reflexión de fin de año: “Aprendí que en la vida cada persona funciona como un espejo”

INFOBAE AMÉRICA

Estonia advirtió que responderá con

Estonia advirtió que responderá con fuego a incursiones de militares rusos tras nuevos incidentes en la frontera

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

La Unión Europea condenó los vetos de visado de EEUU contra funcionarios responsables de regular contenidos digitales

El CNE de Honduras dijo que la proclamación de Asfura corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas

Líderes internacionales expresaron su respaldo a Nasry Asfura tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras