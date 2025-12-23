Un conductor quiso escaparse de un control policial y lo arrolló un tren en Mendoza: está grave

El conductor del Fiat 147 fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen tras el choque

Un automóvil terminó arrollado por un tren en Maipú, provincia de Mendoza y el conductor resultó gravemente herido. Fue luego de esquivar un control policial y darse a la fuga. El episodio sucedió en la intersección de dos calles conocidas de la zona.

Todo comenzó cuando un Fiat 147 conducido por E.E.B. se desplazaba de este a oeste por la calle Correa. De acuerdo con lo publicado por el medio local El Sol, la policía le indicó al conductor que detuviera la marcha en las inmediaciones de la calle Dorrego.

Pese a las advertencias de los agentes, el vehículo continuó su trayecto y solo frenó sobre las vías, en un punto donde la circulación de trenes es habitual.

Fue entonces cuando una locomotora al mando de M.D.Z. impactó con contra la parte delantera izquierda del automóvil.

El choque dejó a E.E.B. con politraumatismos graves, una condición que requirió la intervención inmediata del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Personal médico asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado urgente al Hospital El Carmen.

Mientras tanto, el maquinista de la formación ferroviaria resultó ileso. Las actuaciones en el sitio del siniestro incluyeron la presencia de efectivos policiales y de los organismos competentes, que se abocaron a relevar pruebas y recabar testimonios.

Uno de los datos que surgió de la investigación preliminar fue el resultado de las pruebas de alcoholemia. El test practicado al conductor del Fiat 147 arrojó 0,18 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el maquinista obtuvo un resultado de 0,00 g/l. Estos valores aportan información relevante para determinar las causas y posibles responsabilidades en el accidente.

La causa quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales, que evalúan las circunstancias bajo las cuales el conductor continuó su marcha pese a las advertencias y terminó deteniéndose sobre las vías. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas medidas en el expediente.

Tragedia en la Ruta 9: cinco personas murieron tras un brutal choque

La colisión involucró a dos vehículos en el kilómetro 1195 de la Ruta Nacional 9 (Foto: Sur Santiago)

En la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero, un choque entre un automóvil y una camioneta dejó cinco muertos y tres heridos este lunes alrededor de las 13 horas.

La colisión frontal involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux, ambos con matrícula identificada, generando una rápida intervención de los servicios de emergencia en la zona. El impacto ocurrió mientras la vía se encontraba habilitada con by pass por banquina para ambos sentidos, tanto ascendente como descendente, de acuerdo a lo explicado por fuentes del caso a Infobae.

En el Volkswagen Voyage viajaban cinco ocupantes, mientras que en la Toyota Hilux se trasladaban tres personas. El siniestro se registró en el kilómetro 1195 de la RN 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57.

La escena tras el accidente resultó dramática, con personas tendidas sobre la calzada y una fuerte presencia policial, de bomberos y personal de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido, al tiempo que los equipos especializados de Criminalística y Bomberos Voluntarios realizaban peritajes para esclarecer la mecánica del hecho y definir responsabilidades.

Las autoridades confirmaron cinco víctimas fatales y precisaron que tres personas resultaron con lesiones de consideración, las cuales fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica. Los nombres de las víctimas y los conductores aún no fueron difundidos oficialmente y se espera un parte con mayor precisión.

Según el informe policial, el accidente se produjo por causas que están bajo investigación, mientras ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La ruta conecta la capital provincial con Termas de Río Hondo, lo que motivó un importante despliegue para asistir a los afectados y restablecer la circulación vehicular.

Durante la tarde, los equipos de emergencia continuaban con las tareas en el lugar del hecho, coordinando la asistencia y realizando las pericias de rigor.