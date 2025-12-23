Sociedad

Un conductor quiso escaparse de un control policial y lo arrolló un tren en Mendoza: está grave

Un Fiat 147 conducido por un hombre terminó chocado por la locomotora en Maipú. Dio positivo de alcoholemia y fue hospitalizado

El conductor del Fiat 147
El conductor del Fiat 147 fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen tras el choque

Un automóvil terminó arrollado por un tren en Maipú, provincia de Mendoza y el conductor resultó gravemente herido. Fue luego de esquivar un control policial y darse a la fuga. El episodio sucedió en la intersección de dos calles conocidas de la zona.

Todo comenzó cuando un Fiat 147 conducido por E.E.B. se desplazaba de este a oeste por la calle Correa. De acuerdo con lo publicado por el medio local El Sol, la policía le indicó al conductor que detuviera la marcha en las inmediaciones de la calle Dorrego.

Pese a las advertencias de los agentes, el vehículo continuó su trayecto y solo frenó sobre las vías, en un punto donde la circulación de trenes es habitual.

Fue entonces cuando una locomotora al mando de M.D.Z. impactó con contra la parte delantera izquierda del automóvil.

El choque dejó a E.E.B. con politraumatismos graves, una condición que requirió la intervención inmediata del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Personal médico asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado urgente al Hospital El Carmen.

Mientras tanto, el maquinista de la formación ferroviaria resultó ileso. Las actuaciones en el sitio del siniestro incluyeron la presencia de efectivos policiales y de los organismos competentes, que se abocaron a relevar pruebas y recabar testimonios.

Uno de los datos que surgió de la investigación preliminar fue el resultado de las pruebas de alcoholemia. El test practicado al conductor del Fiat 147 arrojó 0,18 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el maquinista obtuvo un resultado de 0,00 g/l. Estos valores aportan información relevante para determinar las causas y posibles responsabilidades en el accidente.

La causa quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales, que evalúan las circunstancias bajo las cuales el conductor continuó su marcha pese a las advertencias y terminó deteniéndose sobre las vías. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas medidas en el expediente.

