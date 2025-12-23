Sociedad

El incendio en el Lago Menéndez ya lleva dos semanas y afectó a más de 300 hectáreas

A pesar del enorme despliegue de brigadistas para controlar el fuego, las condiciones meteorológicas dificultan las tareas para controlar las llamas en el Parque Nacional Los Alerces

Guardar
Las condiciones meteorológicas adversas, con
Las condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 45 km/h y pronóstico de precipitaciones, dificultan el trabajo de los equipos de combate

El incendio forestal que se desató en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, mantiene en vilo a brigadistas y autoridades tras más de dos semanas de combate. La emergencia, originada el 9 de diciembre a raíz de descargas eléctricas durante una tormenta, continúa activa y afecta una superficie estimada de 340 hectáreas, según reportaron fuentes de la Administración de Parques Nacionales. El operativo de control y extinción sumó en los últimos días la participación de decenas de combatientes y recursos aéreos, en una carrera contra el avance del fuego y el impacto de las condiciones meteorológicas.

El perímetro del incendio presenta una situación dispar. De acuerdo con información oficial de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), el foco permanece activo en la cabeza, la cola y el flanco izquierdo, mientras que el flanco derecho se reporta como controlado. El despliegue se concentra especialmente en el flanco izquierdo y en la cabeza del incendio, con la participación coordinada de personal de diferentes jurisdicciones.

De acuerdo con la información del Diario Jornada, el último lunes se movilizaron hacia la zona 14 combatientes de la Administración de Parques Nacionales y 7 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, quienes contaron con el apoyo de una embarcación de la empresa Safari Lacustre y una embarcación institucional, además de dos brigadistas afectados a tareas logísticas en la pista de Villa Futalaufquen.

El refuerzo aéreo también fue clave en las últimas jornadas. La Agencia Federal de Emergencias destinó dos helicópteros, un avión hidrante y dos aviones anfibios Fire Boss para el combate del fuego, según confirmó la intendencia.

Durante la mañana del lunes, dos aviones hidrantes y un helicóptero operaron en la zona, aunque debieron retirarse de manera preventiva a causa de las condiciones climáticas adversas. El abastecimiento de estos equipos fue garantizado por operarios y un camión Astra, dispuesto en la pista de Villa Futalaufquen, lo que permitió sostener la operatividad de los medios aéreos.

El despliegue de brigadistas y
El despliegue de brigadistas y recursos aéreos se concentra en la cabeza y el flanco izquierdo del incendio, mientras el flanco derecho se reporta controlado

Las acciones se centraron en avanzar hacia la cabeza del incendio, apoyados por los recursos aéreos y el uso de herramientas manuales y equipos de bombeo. El martes, el operativo sumó otros 14 brigadistas de Parques Nacionales, 12 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y dos operarios logísticos para tareas de abastecimiento.

Las condiciones meteorológicas han impuesto desafíos adicionales. Para este martes se pronosticó una temperatura máxima de 14 grados y una humedad relativa mínima del 60%. Al mediodía, los vientos provenientes del sector oeste se estimaron entre 35 y 45 km/h, con ráfagas de mayor intensidad, y un cielo nublado con probabilidad de precipitaciones aisladas, según los reportes de la Administración de Parques Nacionales.

A pesar de la magnitud del incendio, las actividades turísticas en el Parque Nacional Los Alerces se mantienen con relativa normalidad. El área protegida continúa abierta al público. Las sendas y áreas de uso público permanecen habilitadas y los servicios turísticos no han sufrido interrupciones. El tránsito por la Ruta Provincial 71 es fluido, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución debido a los trabajos de mejora de la calzada que se desarrollan en la zona.

El operativo de prevención y control se enmarca en una política estricta respecto al uso del fuego. La Administración de Parques Nacionales recordó que está prohibido encender fuego hasta el 30 de abril de 2026 en todo el ámbito del parque. Los únicos espacios habilitados para tal fin son los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

Esta medida fue adoptada como respuesta a la emergencia y al riesgo de propagación de incendios forestales en la provincia. En este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones y respetar las restricciones vigentes.

Temas Relacionados

Lago MenéndezChubutParque Nacional Los AlercesIncendio forestalServicio Provincial de Manejo del Fuegoúltimas noticias

Últimas Noticias

Rescataron 23 perros hacinados y en indignantes condiciones dentro de un criadero ilegal de Saavedra

Los animales, en su mayoría adultos, permanecían en jaulas diminutas y en pésimas condiciones de salud. Fueron derivados a ONG para recibir atención veterinaria

Rescataron 23 perros hacinados y

Fin de la disputa judicial para ver quién investiga a Marcelo Moretti por cobrar coimas para fichar a un juvenil

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este martes el prolongado conflicto

Fin de la disputa judicial

Conmovedor rescate de dos caniches durante un incendio en Córdoba: salieron en brazos de los bomberos

Los oficiales indicaron que Morena y Pirata, los perros, se encontraban en buen estado de salud. Tampoco hubo personas heridas, los daños solamente fueron materiales

Conmovedor rescate de dos caniches

Un hombre le disparó once veces a su vecino tras una discusión en Córdoba

La víctima de la balacera sobrevivió al brutal ataque, aunque recibió tres balazos en sus piernas

Un hombre le disparó once

La Corte ratificó la destitución del exjuez de Paz de Gualeguay por mal desempeño

Sebastián Eduardo Salem había recurrido al máximo tribunal luego de que un jury lo separara de su cargo. Está acusado de maltrato, violencia y hostigamiento en el ámbito laboral

La Corte ratificó la destitución
DEPORTES
La explosiva relación entre una

La explosiva relación entre una promesa del fútbol americano y una estrella del cine erótico que encendió el debate

Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

TELESHOW
La sorpresa de Flavio Mendoza

La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Los 20 ebooks más vendidos

Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros en 2025

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas