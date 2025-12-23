El incendio en el Lago Menéndez ya lleva dos semanas y afectó a más de 300 hectáreas

Las condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 45 km/h y pronóstico de precipitaciones, dificultan el trabajo de los equipos de combate

El incendio forestal que se desató en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, mantiene en vilo a brigadistas y autoridades tras más de dos semanas de combate. La emergencia, originada el 9 de diciembre a raíz de descargas eléctricas durante una tormenta, continúa activa y afecta una superficie estimada de 340 hectáreas, según reportaron fuentes de la Administración de Parques Nacionales. El operativo de control y extinción sumó en los últimos días la participación de decenas de combatientes y recursos aéreos, en una carrera contra el avance del fuego y el impacto de las condiciones meteorológicas.

El perímetro del incendio presenta una situación dispar. De acuerdo con información oficial de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), el foco permanece activo en la cabeza, la cola y el flanco izquierdo, mientras que el flanco derecho se reporta como controlado. El despliegue se concentra especialmente en el flanco izquierdo y en la cabeza del incendio, con la participación coordinada de personal de diferentes jurisdicciones.

De acuerdo con la información del Diario Jornada, el último lunes se movilizaron hacia la zona 14 combatientes de la Administración de Parques Nacionales y 7 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, quienes contaron con el apoyo de una embarcación de la empresa Safari Lacustre y una embarcación institucional, además de dos brigadistas afectados a tareas logísticas en la pista de Villa Futalaufquen.

El refuerzo aéreo también fue clave en las últimas jornadas. La Agencia Federal de Emergencias destinó dos helicópteros, un avión hidrante y dos aviones anfibios Fire Boss para el combate del fuego, según confirmó la intendencia.

Durante la mañana del lunes, dos aviones hidrantes y un helicóptero operaron en la zona, aunque debieron retirarse de manera preventiva a causa de las condiciones climáticas adversas. El abastecimiento de estos equipos fue garantizado por operarios y un camión Astra, dispuesto en la pista de Villa Futalaufquen, lo que permitió sostener la operatividad de los medios aéreos.

El despliegue de brigadistas y recursos aéreos se concentra en la cabeza y el flanco izquierdo del incendio, mientras el flanco derecho se reporta controlado

Las acciones se centraron en avanzar hacia la cabeza del incendio, apoyados por los recursos aéreos y el uso de herramientas manuales y equipos de bombeo. El martes, el operativo sumó otros 14 brigadistas de Parques Nacionales, 12 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y dos operarios logísticos para tareas de abastecimiento.

Las condiciones meteorológicas han impuesto desafíos adicionales. Para este martes se pronosticó una temperatura máxima de 14 grados y una humedad relativa mínima del 60%. Al mediodía, los vientos provenientes del sector oeste se estimaron entre 35 y 45 km/h, con ráfagas de mayor intensidad, y un cielo nublado con probabilidad de precipitaciones aisladas, según los reportes de la Administración de Parques Nacionales.

A pesar de la magnitud del incendio, las actividades turísticas en el Parque Nacional Los Alerces se mantienen con relativa normalidad. El área protegida continúa abierta al público. Las sendas y áreas de uso público permanecen habilitadas y los servicios turísticos no han sufrido interrupciones. El tránsito por la Ruta Provincial 71 es fluido, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución debido a los trabajos de mejora de la calzada que se desarrollan en la zona.

El operativo de prevención y control se enmarca en una política estricta respecto al uso del fuego. La Administración de Parques Nacionales recordó que está prohibido encender fuego hasta el 30 de abril de 2026 en todo el ámbito del parque. Los únicos espacios habilitados para tal fin son los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

Esta medida fue adoptada como respuesta a la emergencia y al riesgo de propagación de incendios forestales en la provincia. En este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones y respetar las restricciones vigentes.