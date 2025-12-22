Sociedad

Largas filas en migraciones y retrasos para retirar el equipaje: advierten por importantes demoras en los aeropuertos

A la gran cantidad de pasajeros que viajan durante estas fechas, se suman los atrasos por el paro de controladores aéreos de la semana pasada y que todavía arrastra sus efectos

Además de la gran cantidad de pasajeros que están en las terminales aéreas durante estas fechas, se suman las demoras por el paro de controladores aéreos. Afecta tanto a quienes salen de viaje como a los que llegan

Con la llegada de las fiestas de fin de año, también acompaña un creciente movimiento de pasajeros en todos los aeropuertos del país. A esto se le suman las demoras por los paros de controladores aéreos que afectaron en los últimos días y da como resultado importantes demoras en todas las terminales del país para pasar migraciones o retirar el equipaje.

En las redes sociales, durante el último fin de semana, fueron varios los usuarios que se quejaron por las demoras de varias horas tanto para los arribos como para los despegues. Por un lado, algunos remarcaban la tardanza que sufrían para buscar sus valijas y realizar los trámites de llegada al país. Por otro, también estaban aquellos que podían estar varias horas para cruzar migraciones y lo controles de seguridad antes de pasar a la zona de pre-embarque.

"Caos en Ezeiza, pasajeros esperando 2hs para pasar migraciones, las valijas con 2 hs de demora“, señaló un usuario en X que también denunció que el sistema exprés para oficializar el ingreso al país también estaba con problemas.

Otro escribió: "150 personas rebotamos en migración express. La excusa que me dieron en la ventanilla. La compañía aérea no había cargado los datos de los pax en el sistema de migraciones“.

Denuncian retrasos de más de 2 horas para pasar migraciones y retirar las valijas

De acuerdo a lo que explicaron a Infobae, las demoras principalmente se debe a la alta cantidad de pasajeros que circulan por todas las terminales de todo el país en este momento específico del año. Aunque, también se da la particularidad de las medidas de fuerza que venían llevando adelante desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), lo que generó retrasos en salidas y reprogramaciones.

El conflicto gremial es con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos. Las demandas centrales del gremio son: la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

El último miércoles 17 y jueves 18 de diciembre hubo paros que afectaron a los despegues de vuelos con destino nacional. Según señalaron, esto provocó cancelaciones y reprogramaciones de varios vuelos, que se fueron acumulando con el correr de los días. “Tenés un arrastre, más allá de la cantidad de pasajeros que hay en esta época”, explicaron a este medio y aclararon que se irá normalizando con el correr de los días.

Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues, ya sea por demoras o adelantamientos, lo que impactó sobre 20.063 pasajeros.

Por otro lado, los usuarios de Flybondi afectados ascendieron a 13.000, luego de reprogramar unos 82 vuelos, incluyendo modificaciones en los aeropuertos de salida. En tanto, desde JetSmart indicaron que en su caso el número de pasajeros perjudicados llegó a 8.300. “Logramos no tener cancelaciones”, destacan.

En las últimas horas, se conoció que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para que ATEPSA levante la medida de fuerza. Ahora, La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó que el servicio de navegación aérea operará con normalidad en todos los aeropuertos locales.

Cómo saber el estado de mi vuelo

Para chequear el estado de los vuelos, cada aerolínea cuenta con un procedimiento específico. En el caso de Aerolíneas Argentinas, se recomienda revisar el correo electrónico, ya que la compañía envía allí las actualizaciones sobre posibles cambios. Otra opción es ingresar al sitio web oficial y hacer clic en “Mi reserva”, donde se puede consultar el estado del vuelo. También es posible comunicarse por WhatsApp al 11 4940-4798.

La aerolínea de bajo costo JetSmart también permite verificar y administrar el vuelo desde la sección “Mi reserva” de su página web. Además, dispone de un centro de atención telefónica en el número 11-2206-7799.

Por su parte, Flybondi anunció a través de redes sociales que se recomienda consultar la opción “Estado de vuelo” disponible en su sitio web: “Si tu vuelo fue cancelado o modificado con una diferencia mayor a cuatro horas respecto del horario original, podés autogestionar el cambio de fecha sin costo adicional”, publicaron en X.

