Economía

Por el paro de controladores aéreos, ya hubo más de 40.000 pasajeros afectados

Las medidas de fuerza responden a una disputa gremial que continuará alterando los vuelos programados en lo que resta del mes

Guardar
La proximidad del paro con
La proximidad del paro con las Fiestas genera mayores complicaciones (Maximiliano Luna)

El sindicato de controladores aéreos inició una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que, sólo en los dos primeros días de paro, ya afectaron al menos a 41.363 pasajeros de las principales aerolíneas del país.

El cese de operaciones de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) surge a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

Este miércoles y jueves el plan de acción alcanzó a los vuelos nacionales y las líneas aéreas debieron realizar decenas de reprogramaciones.

En primer lugar, Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues, ya sea por demoras o adelantamientos, lo que impactó sobre 20.063 pasajeros. Resaltan que de momento no registraron cancelaciones.

Aerolíneas Argentinas tuvo que
Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues

Por su parte, los usuarios de Flybondi afectados ascendieron a 13.000, luego de reprogramar unos 82 vuelos, incluyendo modificaciones en los aeropuertos de salida.

“No se descartan demoras adicionales en el resto de la programación del día”, señaló la lowcost sobre la jornada de hoy.

En tanto, desde JetSmart indicaron que en su caso el número de pasajeros perjudicados llegó a 8.300. “Logramos no tener cancelaciones”, destacan.

JetSmart no hizo cancelaciones. EFE/Mario
JetSmart no hizo cancelaciones. EFE/Mario Ruiz

El conflicto

Las demandas centrales del gremio que llevaron a profundizar las medidas de fuerza implementadas en noviembre son: la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

En contraposición, fuentes oficiales afirmaron: “En función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio ATEPSA de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

Fuentes oficiales afirman que ATEPSA
Fuentes oficiales afirman que ATEPSA tiene una postura amenazante y extorsiva

“Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritario o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos y personales de la cúpula gremial. A pesar de la postura intransigente y beligerante del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena época de Fiesta”, dijeron.

“Es evidente que el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo por parte de EANA es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas”, añadieron.

Además, señalaron que el mes pasado, cuando se interrumpieron las operaciones de la aviación de carga, el acuerdo paritario aún se encontraba vigente. Denunciaron que el sindicato paralizó por completo las capacitaciones de todo el personal y suspendió el mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El cronograma del paro de controladores

Los próximos paros se llevarán a cabo en los siguientes días y horarios:

  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Cronograma del paro de controladores
Cronograma del paro de controladores

ATEPSA informó que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. A su vez, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, detallaron.

Temas Relacionados

vueloscontroladoresaéreosúltimas noticiasparo

Últimas Noticias

Jornada financiera: el dólar operó sin cambios, las acciones argentinas volaron en Wall Street y el riesgo país volvió a subir

La divisa minorista se mantuvo en $1.475 y la mayorista en $1.451. Los papeles de empresas nacionales crecieron hasta 11% en el exterior y el indicador de JP Morgan aumentó dos puntos básicos

Jornada financiera: el dólar operó

El superávit comercial fue de casi USD 2.500 millones en noviembre, el mayor registro del año

En el undécimo mes, volvió a registrar un saldo positivo en la balanza comercial. Los factores que lo explicaron y qué paso con las importaciones

El superávit comercial fue de

Las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street tras la media sanción del Presupuesto

Los ADR experimentan alzas de dos dígitos en las bolsas de Estados Unidos luego de conocerse la aprobación del proyecto del oficialismo en Diputados

Las acciones argentinas trepan hasta

La desocupación cayó al 6,6% en el tercer trimestre, pero aún hay más de 1,4 millones de personas buscando trabajo

El índice de desempleo registró una mejora de 0,3 puntos porcentuales. También mejoró el empleo y repuntó la tasa de actividad

La desocupación cayó al 6,6%

Vence el acuerdo entre la UOM y las electrónicas para mantener el empleo en Tierra del Fuego: hay unos 1.000 contratos en riesgo

El 23 de mayo, el gremio había firmado con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) un acuerdo para evitar despidos, que termina el 31 de diciembre. Fue tras la baja de aranceles a la importación de celulares. El Gobierno provincial convocó a las partes a un encuentro este viernes

Vence el acuerdo entre la
DEPORTES
La conmovedora historia detrás del

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

Una isla deshabitada alberga un material clave para uno de los deportes más icónicos de los Juegos Olímpicos: “Es único”

TELESHOW
El retoque estético de Jimena

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Archivan causa de policía que

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

Tambalea el acuerdo Unión Europea - Mercosur: Lula presentará al bloque un pedido de Meloni para postergar la firma

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi