Por el paro de controladores aéreos, ya hubo más de 40.000 pasajeros afectados

La proximidad del paro con las Fiestas genera mayores complicaciones (Maximiliano Luna)

El sindicato de controladores aéreos inició una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que, sólo en los dos primeros días de paro, ya afectaron al menos a 41.363 pasajeros de las principales aerolíneas del país.

El cese de operaciones de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) surge a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

Este miércoles y jueves el plan de acción alcanzó a los vuelos nacionales y las líneas aéreas debieron realizar decenas de reprogramaciones.

En primer lugar, Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues, ya sea por demoras o adelantamientos, lo que impactó sobre 20.063 pasajeros. Resaltan que de momento no registraron cancelaciones.

Aerolíneas Argentinas tuvo que hacer cambios en 155 despegues

Por su parte, los usuarios de Flybondi afectados ascendieron a 13.000, luego de reprogramar unos 82 vuelos, incluyendo modificaciones en los aeropuertos de salida.

“No se descartan demoras adicionales en el resto de la programación del día”, señaló la lowcost sobre la jornada de hoy.

En tanto, desde JetSmart indicaron que en su caso el número de pasajeros perjudicados llegó a 8.300. “Logramos no tener cancelaciones”, destacan.

JetSmart no hizo cancelaciones. EFE/Mario Ruiz

El conflicto

Las demandas centrales del gremio que llevaron a profundizar las medidas de fuerza implementadas en noviembre son: la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

En contraposición, fuentes oficiales afirmaron: “En función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio ATEPSA de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

Fuentes oficiales afirman que ATEPSA tiene una postura amenazante y extorsiva

“Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritario o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos y personales de la cúpula gremial. A pesar de la postura intransigente y beligerante del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena época de Fiesta”, dijeron.

“Es evidente que el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo por parte de EANA es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas”, añadieron.

Además, señalaron que el mes pasado, cuando se interrumpieron las operaciones de la aviación de carga, el acuerdo paritario aún se encontraba vigente. Denunciaron que el sindicato paralizó por completo las capacitaciones de todo el personal y suspendió el mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El cronograma del paro de controladores

Los próximos paros se llevarán a cabo en los siguientes días y horarios:

Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19 horas : afecta los despegues de vuelos con destino nacional .

Martes 23 de diciembre , de 19 a 23 horas : afecta los despegues de vuelos con destino nacional .

Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17 horas : afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Cronograma del paro de controladores

ATEPSA informó que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. A su vez, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, detallaron.