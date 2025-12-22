Se levantó el paro de controladores aéreos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

Atepsa había lanzado un cronograma de paro que comenzó el miércoles 17 de diciembre y su extensión alcanzaba hasta el lunes 29

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó que el servicio de navegación aérea opera con normalidad en todos los aeropuertos locales, tras la suspensión de las medidas de fuerza convocadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, por lo que se dejaron sin efecto las acciones gremiales originalmente previstas durante la temporada alta y las Fiestas.

Miles de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, mantienen sus planes de viaje sin modificaciones debido a que, según EANA, se ha restablecido la previsibilidad y la continuidad de las operaciones.

“Cabe destacar que, en este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, EANA continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina”, destacó el organismo oficial.

EANA denunció al gremio

Atepsa había lanzado un cronograma de paro que comenzó el miércoles 17 de diciembre y su extensión alcanzaba hasta el lunes 29, con impacto directo en vuelos nacionales e internacionales.

Así, no se verán afectados los vuelos programados para los últimos días del año. El funcionamiento ininterrumpido de la navegación aérea está asegurado para todas las franjas horarias y jornadas.

Impacto

En las dos jornadas de paro de la semana pasada, que se iban a extender por lapsos de dos horas, dos días por semana, se vieron afectados más de 41.000 pasajeros e las principales aerolíneas del país.

El miércoles y jueves pasados, el plan de acción alcanzó a los vuelos nacionales y las líneas aéreas debieron realizar decenas de reprogramaciones. Aerolíneas Argentinas, por caso, tuvo que hacer cambios en 155 despegues, ya sea por demoras o adelantamientos, lo que impactó sobre 20.063 pasajeros.

Las demandas centrales del gremio que llevaron a profundizar las medidas de fuerza implementadas en noviembre son: la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde Atepsa.

En contraposición, fuentes oficiales afirmaron: “En función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio Atepsa de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

Denuncia

En medio del conflicto gremial, EANA denunció a Atepsa por poner en riesgo la seguridad operacional y la integridad de pasajeros y empleados.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Eduardo Rafecas, tiene ahora en sus manos la investigación para determinar si la protesta gremial constituyó delitos vinculados con la seguridad de la aeronavegación.

El expediente fue caratulado como “Averiguación de Delito Contra la Seguridad de la Aeronavegación”, bajo la Prevención Sumaria Nro. 779AER/2025, e incluye pruebas documentales, entre ellas imágenes que muestran la colocación de una bandera del sindicato en el exterior de una torre de control.

EANA advirtió en su denuncia que “la colocación de dicha bandera en las torres citadas, no solo obstaculiza la normal labor sino también, el peligro que ello puede ocasionar a terceros en caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación”.

El documento presentado ante la Justicia remarcó, además, los riesgos concretos para la seguridad de las operaciones aéreas y para la integridad de pasajeros, tripulaciones y personal técnico.