Iba manejando por la ruta, dio positivo en un test de alcoholemia y dejó una insólita excusa: “Tomé vinagre”

El conductor fue multado, le secuestraron el auto y le sacaron la licencia. En Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

El resultado de un control de tránsito en la ruta 11, a la altura de Pinamar, sacó a relucir una insólita respuesta que dejó sin palabras a los agentes de tránsito. Durante el despliegue del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires bajo el “Operativo Sol”, un conductor fue interceptado en la madrugada del domingo y, tras arrojar 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, intentó esquivar la sanción con una justificación inesperada: “Tomé vinagre, no tomo alcohol”.

El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 393 de la ruta 11, y se enmarcó dentro de los controles nocturnos intensificados en el denominado Corredor Atlántico, que conecta los principales destinos turísticos con la Autopista Buenos Aires–La Plata. La acción, parte de una estrategia para reforzar la seguridad vial durante la temporada estival, incluyó la medición de alcoholemia a automovilistas y la verificación del cumplimiento de la ley de Alcohol Cero al Volante.

El episodio se registró poco después de las 22 horas, cuando el conductor se sometió a la prueba y aguardó el resultado en presencia de los agentes viales. “Tomé vinagre”, respondió al ser consultado sobre su consumo previo. El número apareció en la pantalla y no dejó lugar a dudas: 1,21 gramos por litro de sangre, un valor considerablemente por encima del límite permitido. A pesar de la evidencia, el involucrado sostuvo su versión y repitió: “Sinceramente, no tomo alcohol”.

Las autoridades presentes descartaron la explicación con argumentos técnicos y siguieron el procedimiento que la ley establece. El resultado positivo en el test desembocó en la retención del vehículo y la suspensión inmediata de la licencia de conducir. Además, el infractor fue notificado de la aplicación de una multa y la alta suspensión establecida para estos casos por las normativas vigentes.

El Ministerio de Transporte fiscalizó cerca de 1.700 vehículos en operativos recientes en el Corredor Atlántico y la autopista Buenos Aires–La Plata

El titular de la cartera de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, remarcó que los controles se mantendrán activos durante toda la temporada, con foco especial en casos de alcohol al volante, uso indebido del teléfono celular y no utilización del cinturón de seguridad. “Vamos a tener personal de fiscalización en las rutas para cuidar la vida de cada bonaerense y garantizar viajes seguros durante todo el verano”, enfatizó Marinucci en el marco de la presentación del operativo.

El hecho reportado se suma a otras intervenciones realizadas durante el fin de semana, cuando, según el balance del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, fueron fiscalizados más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias y se detectaron casos de alcoholemia positiva con picos de hasta 1,90 gramos por litro. Todos los procedimientos se enmarcan en la Ley de Alcohol Cero al Volante, una de las normas que sustenta la política de prevención de siniestros viales en territorio bonaerense.

Las autoridades explicaron que las sanciones no solo comprenden la inhabilitación temporal para conducir, sino también la incautación del vehículo y la imposición de sanciones económicas. El argumento del vinagre, presentado por el conductor durante el control en Pinamar, fue desestimado por el personal técnico, que aclaró que la sustancia medida por los dispositivos de alcoholemia corresponde al etanol que solo está presente en las bebidas alcohólicas.

El plan de trabajo actual se apoya en la continuidad del Operativo Sol, cuya cobertura y despliegue fueron ampliados en diciembre pasado. De acuerdo con la información oficial, el operativo funciona en rutas turísticas y accesos metropolitanos y refuerza el control en los horarios nocturnos y durante los fines de semana. El ministro de Transporte bonaerense había anticipado la presencia de nuevos equipos técnicos y vehículos para fortalecer la prevención y la asistencia en carretera.

Qué es el Operativo Sol: despliegue integral de seguridad, salud y transporte para la temporada de verano

La temporada de verano suma dispositivos de seguridad, ambulancias y personal sanitario para asistir a los turistas y fortalecer la prevención de siniestros viales

El Operativo de Sol a Sol 2025/26, presentado días atrás por el gobernador Axel Kicillof en la localidad de Santa Clara del Mar, consiste en el despliegue simultáneo de fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y logística del transporte en los puntos turísticos y rutas estratégicas de la provincia de Buenos Aires. Para esta edición, el Gobierno coordinó la presencia de más de 20.000 agentes policiales, 200 nuevos patrulleros, 60 motos, ambulancias y recursos sanitarios para atender emergencias. Además, la estrategia oficial contempla puestos de control, fiscalización del transporte y campañas de prevención vial, con tecnología y recursos adicionales.

El operativo pone énfasis en la seguridad de los viajeros y en la asistencia eficiente ante incidentes. Según informaron desde la gobernación, participan áreas de seguridad, salud, producción y cultura, y se mantiene la entrega de ambulancias y equipamiento en municipios turísticos para fortalecer la atención al visitante, en conjunto con la promoción de actividades recreativas y culturales.

Por su parte, la cartera de Transporte recordó que los controles en rutas y accesos metropolitanos continuarán durante la temporada, y que el objetivo es prevenir siniestros viales graves derivados del consumo de alcohol, el uso del celular y el descuido en el uso del cinturón.

Estas acciones, enfatizó el Ministro Marinucci, apuntan a preservar la seguridad y garantizar traslados seguros en el marco de la afluencia turística. El episodio del conductor en Pinamar se suma a una serie de controles reforzados que buscan reducir los riesgos en los principales puntos de circulación de la provincia, en plena temporada de verano.