Crimen y Justicia

“De sol a sol”, el curioso video de la Policía Bonaerense para lanzar el operativo verano

El audiovisual se enmarca dentro de la presentación que en la localidad de Mar Chiquita hizo el gobernador Axel Kicillof de la iniciativa que contempla un despliegue de seguridad, salud y transporte para los principales destinos turísticos


El curioso spot de la Policía Bonaerense

Comenzó el verano este domingo y la Policía Bonaerense lanzó un curioso video al ritmo del tema “Yo te quiero dar”, de La Mosca, pero con letra para la ocasión: “Vacaciones, viajando en familia. Está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano. Nosotros te cuidamos y descansas mejor. Si algo sucede, no dudes en llamarnos. La policía toda está a tu disposición”, reza parte de la letra.

El video se enmarca dentro de la presentación que en la localidad de Mar Chiquita hizo el gobernador Axel Kicillof para lanzar oficialmente el Operativo de Sol a Sol 2025/26 en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa contempla un despliegue de seguridad, salud y transporte para los principales destinos turísticos, con la participación de varias áreas provinciales. El operativo incluirá más de 20.000 policías, 200 patrulleros y 60 motos para tareas de prevención, así como el refuerzo de medios técnicos y controles en las principales rutas para asistir y cuidar a quienes elijan vacacionar en la región.

Acompañaron al Gobernador los ministros Javier Alonso (Seguridad), Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Nicolás Kreplak (Salud) y Martín Marinucci (Transporte), además del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.

Justamente, Javier Alonso remarcó la importancia de la inversión en recursos, tecnología y personal capacitado para garantizar la protección de los turistas bonaerenses.

En materia sanitaria, el operativo incluye 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa "Marea Sanitaria" con acciones de prevención y promoción de la salud.

Además, el Sistema de Atención al Turista (SAT) será reforzado para atender urgencias. Nicolás Kreplak resaltó que se incrementaron los servicios de guardia y traumatología, se amplió la flota de ambulancias y se sumó personal a hospitales y centros de salud.

Como parte del fortalecimiento del sistema de emergencias, Kicillof y Kreplak hicieron entrega de 11 ambulancias destinadas a los municipios de Coronel Rosales, General Madariaga, Monte Hermoso, General Guido, General Lavalle, Pinamar y Magdalena.

Durante la temporada, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica instalará dos paradores ReCreo —en Villa Gesell y Miramar—, con actividades diarias a partir del 3 de enero, incluyendo clases de baile, talleres deportivos y servicios gratuitos de playa. Un camión itinerante recorrerá fiestas populares en distintos municipios ofreciendo productos regionales, juegos y actividades para toda la familia.

Banco Provincia ofrecerá préstamos de hasta $2 millones para servicios turísticos y recreativos, cuotas sin interés con tarjetas de crédito y promociones y políticas de reintegro a través de la app Cuenta DNI.

El Instituto Cultural desplegará actividades libres y gratuitas en distintos puntos turísticos, lo que generará empleo para más de 1.000 artistas bonaerenses, con propuestas de música, teatro, humor, talleres y ciclos de lectura y exposiciones para niñas y niños.

En ese contexto, Kicillof también anunció que próximamente se licitarán dos obras clave: la continuidad de la transformación en autovía del tramo Mar de Ajó – Pinamar de la ruta 11 y una nueva etapa del dragado del Río Salado, con una inversión de 130 millones de euros.

