El Hospital Odontológico de la UBA brindará atención durante enero y febrero para cubrir la alta demanda

La apertura de las clínicas durante el verano permitirá a la comunidad acceder a tratamientos odontológicos por demanda espontánea, manteniendo los valores de 2025 y sumando la labor de 500 profesionales

“Esta iniciativa responde directamente a la crisis de cobertura y a la urgencia de evitar el colapso tradicional del mes de marzo”, destacaron desde la UBA

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que prestará servicios durante enero y febrero de 2026, una medida que busca responder al incremento de la demanda de atención en odontología y garantizar la continuidad de tratamientos clínicos fuera del habitual calendario académico. La decisión se enmarca en un contexto de crisis en el sistema de coberturas y pretende evitar el colapso de pacientes que se registra el primer lunes de marzo, cuando históricamente se produce una elevada concentración de consultas y atenciones.

Según el comunicado emitido por la institución educativa, el Hospital Odontológico de la UBA afronta una alta demanda ante la reducción de la cobertura pública y privada en el sector odontológico. Por ese motivo, la Facultad de Odontología confirmó la apertura de sus instalaciones para la atención pública durante los meses de verano. El propósito central es ampliar el acceso de la población a servicios de salud bucal durante un período tradicionalmente cubierto de manera parcial. La medida fue adoptada tras consensuar con los equipos docentes, administrativos y personal profesional.

A partir del próximo lunes 5 de enero, el hospital comenzará a recibir pacientes en tres turnos: mañana, tarde y noche. En total, 500 profesionales entre docentes y especialistas, apoyados por el equipo administrativo, trabajarán en la atención de la comunidad utilizando 250 equipos de tratamiento odontológico en simultáneo.

Los servicios incluirán prácticas de baja, mediana y alta complejidad, entre ellas, tratamientos de caries, conductos, colocación de coronas, implantología, prótesis y cirugías menores. También estarán habilitados procedimientos como la extracción de dientes retenidos, que suelen motivar la mayor parte de las urgencias bucodentales.

De acuerdo al comunicado oficial, no habrá modificaciones en los aranceles para las consultas y prácticas: los valores serán exactamente los mismos que regían en enero de 2025. Esta determinación busca sostener un criterio de accesibilidad económica para usuarios sin obra social ni prepaga, manteniendo la calidad asistencial. La atención funcionará bajo un esquema diferenciado, sin turno previo, y el ingreso se organizará por la guardia principal, desde donde los pacientes serán derivados a una de las cinco clínicas dispuestas para este operativo de verano.

La extensión del servicio en pleno receso estival tiene el objetivo de mejorar la distribución de la demanda, facilitando tanto la continuidad de tratamientos como la resolución de emergencias dentales para quienes no pueden acceder a consultorios privados. “Esta iniciativa responde directamente a la crisis de cobertura y a la urgencia de evitar el colapso tradicional del mes de marzo”, explicaron fuentes de la Facultad de Odontología de la UBA.

La Facultad de Odontología de la UBA desarrolló este servicio tras dos años de trabajo conjunto con cátedras de medicina y riesgo médico (Pixabay)

A su vez, desde julio, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires se convirtió en la primera institución estatal del país en implementar tratamientos odontológicos con sedación consciente. Esta modalidad utilizada para reducir la ansiedad y el miedo durante procedimientos dentales, dijeron autoridades de ese centro universitario, representa una alternativa segura y eficaz para pacientes que no pueden recibir anestesia local tradicional, ya sea por discapacidad, riesgo médico o fobia severa.

La técnica consiste en administrar una mezcla de oxígeno y óxido nitroso por vía inhalatoria. Este procedimiento permite inducir un estado de relajación profunda sin que el paciente pierda la consciencia. Lo esencial es que el paciente puede seguir las indicaciones del profesional, lo que garantiza la seguridad del tratamiento.

Este nuevo servicio comenzó a funcionar dentro del área de Atención de Pacientes con Riesgo Médico y Discapacidad de la Facultad, en el espacio conocido como Clapar II. Allí, un equipo interdisciplinario compuesto por odontólogos, médicos clínicos, cardiólogos y personal no docente lleva adelante los tratamientos en una clínica cardio protegida equipada con tecnología de alta complejidad.

Cayó el líder de una

Advierten por los riesgos del

"Impecable Bamby": los increíbles posteos

Video: robó un auto, atropelló

Qué dice el pronóstico para
Una pieza clave de la

Cómo continúa la salud del

Bolivia renueva vocales del Tribunal

