Gloria Cisneros, la maestra chaqueña reconocida a nivel mundial: “Con la conectividad aparecieron oportunidades”

En el Impenetrable chaqueño, donde la educación avanza a fuerza de voluntad y creatividad, Gloria Cisneros, maestra y directora de la escuela primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” del paraje La Sara, se convirtió en candidata al Global Teacher Prize 2026, el mayor galardón mundial para educadores, con un premio de un millón de dólares. Desde el primer momento, su tarea en el monte fue compleja.

“Si nosotros nos íbamos el lunes, hasta el día en que volvíamos, no sabíamos lo que ocurría en nuestros hogares. Con el avance del tiempo hemos logrado implementar la conectividad. Cuando la conectividad entró al aula, han empezado a aparecer las oportunidades”, graficó en declaraciones en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Cisneros relató las dificultades y logros cotidianos en el paraje La Sara, un enclave aislado donde la escuela no sólo cumple un rol pedagógico, sino que es punto de encuentro y motor social. En este contexto, la docente reflexionó sobre la profunda transformación en los sueños y expectativas de sus alumnos.

“Cuando nosotros llegamos, las familias y los niños soñaban con una vida en el campo. Con estar preparados para seguir el legado de cuidar el monte y sus animales. Pero hemos ido desarrollando, a través de los años, el cambio de la conciencia, del pensamiento y ver un poco más allá de que es posible que esos niños rurales puedan acceder a “ser médico”, “ser maestro”, “ser gendarme”, retrató Cisneros. “Tienen una noción de lo que hacen los profesionales dentro de la sociedad y sueñan también un día con poder serlo”, agregó.

La docente, reconocida el año pasado por el gobierno de Chaco como Mujer Destacada, compartió cómo la llegada de la tecnología a su remoto paraje abrió las puertas a nuevas aspiraciones en su comunidad educativa, en particular con la plataforma virtual Ticmas, una donación internacional, que marcó un antes y un después.

“Ticmas es una plataforma internacional que proyecta los saberes de una manera más relacionada con la tecnología, de una forma expositiva, dinámica, con actividades lúdicas y que los niños han aprendido a usar . Esa pantalla ha abierto esa ventana al mundo. Porque los niños, de pronto, podían ver y escuchar el sonido de animales que nunca han visto, de lugares, conocer personas importantes de nuestra sociedad y saber más de nuestros patriotas. Entonces, eso ha ido generando una visión más amplia del mundo”, destacó la maestra.

“Yo les puedo enviar a través de la plataforma las actividades, y los niños recibirla y desarrollarla en sus dispositivos. Lo hacemos con nuestras condiciones limitadas de recursos tecnológicos, y si bien es cierto tenemos la capacitación, no tenemos un dispositivo para cada alumno”, consideró.

La experiencia tecnológica no sólo enriqueció los contenidos curriculares, sino que fomentó intercambios solidarios y permitió que los estudiantes se expresaran en nuevos lenguajes. “También nos ha conectado con fundaciones, organizaciones y personas voluntarias de todas partes del país que se han comunicado directamente con los niños y le han mostrado sus lugares de residencia. Y la verdad que ha sido un intercambio muy valioso porque los niños han aprendido a desarrollarse en otros contextos”, agregó.

Sobre las advertencias de los efectos negativos que suele tener la tecnología en la infancia, para Cisneros, en un paraje rural la experiencia es muy distinta. “Nosotros muchas veces creemos que el exceso de tecnología es negativo, pero tenemos que entender que las generaciones que están surgiendo vienen preparadas mejor que nosotros para interactuar en ese mundo”, apuntó.

“Entre lo bueno y lo malo, porque obviamente también hay exceso y tenemos muchos chicos que generalmente no realizan actividades físicas, no comparten de un momento al aire libre. Nosotros tenemos la suerte que los niños viven en el campo, entonces ellos tienen un acceso a la naturaleza y una vida al aire libre que no la cambiarían por la tecnología. Pero también es muy necesario que esos niños aprendan a usarla porque van a insertarse en contextos en la que la van a necesitar”, completó.

El sueño de la residencia rural

La historia de la docente, marcada por la resiliencia y la superación personal, ahora figura entre las 50 finalistas del Global Teacher Prize. Para Cisneros, este reconocimiento no es sólo personal: “La verdad es que para nuestro pequeño pueblo ería una oportunidad abismal”.

Durante la entrevista, la maestra mencionó la aspiración de crear una residencia estudiantil en Taco Pozo para los egresados de zonas rurales que deseen continuar sus estudios. “Nosotros luchamos con la adversidad, no solamente en la escuela rural, sino en un Taco Pozo chiquito, donde hay muy pocas probabilidades de trabajo, y obviamente, pocos colegios y oportunidades. He visto en mi trayectoria chicos que vienen con sueños desde la zona rural, y muchas veces regresan porque no tienen dónde quedarse o porque los lugares donde se quedaron a veces es como ”estar de invitado", digamos (risas). Te sentís incómodo, sentís que estás ocupando un espacio que no te corresponde”, ilustró.

“Desde nuestro trabajo en la escuela, estamos logrando muchísimo en cuanto al desarrollo personal y la socialización de los niños. A mis alumnos no les cuesta entablar conversación, amistades, reconocer lo bueno y lo malo de una sociedad distinta a la de ellos. Pero muchas veces falta el dónde estar”, completó.

