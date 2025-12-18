Santa Fe: un camión que cargaba vacas volcó y los vecinos intentaron faenar a los animales

El accidente ocurrió cerca del acceso a la ruta 91. El conductor resultó herido leve y la policía evitó que personas se llevaran los animales

Un accidente mantuvo detenido el tránsito de la autopista Rosario–Córdoba cuando un camión jaula volcó y decenas de vacas quedaron dispersas, generando una escena de tensión cuando varias personas que intentaron faenar a los animales en el lugar del accidente.

El hecho se registró durante la tarde del martes cerca de las 16, en las inmediaciones del acceso a la ruta provincial 91, dentro del partido de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.

El vehículo, que avanzaba con una carga de animales en pie, perdió el control por causas que se intentan establecer y terminó dado vuelta sobre la autopista. El chofer, cuya identidad no trascendió, sufrió cortes y lesiones que fueron catalogados como leves. Personal del SIES de Cañada de Gómez lo atendió en el lugar.

La escena derivó pronto en una postal caótica: algunas vacas murieron como producto del impacto y varias escaparon, quedando tanto sobre la calzada como sobre las banquinas. En el mismo instante, comenzaron a arribar camionetas con varias personas que, según reconstruyeron los dos medios consultados, intentaron faenar a los animales que habían quedado heridos o muertos, con la intención de llevarse la carne.

El accidente generó demoras en la circulación y requirió la presencia de fuerzas de seguridad

Según informó el medio local El Once, el accionar forzó una rápida respuesta de la Policía de Santa Fe, que dispuso un operativo de seguridad y control del perímetro. Los agentes se vieron obligados a intervenir para prevenir posibles saqueos y proteger tanto a los animales sobrevivientes como a quienes transitaban por la ruta.

El operativo incluyó también la participación de Bomberos Voluntarios, quienes se encargaron de asistir en las maniobras y garantizar condiciones seguras en la circulación. El tránsito sufrió demoras y desvíos momentáneos a causa del despliegue policial y los trabajos de salvataje, mientras algunos animales quedaban sueltos en las inmediaciones de la autopista.

La empresa Los Molinos, propietaria de la carga, convocó a su personal para montar “un corral provisorio en la zona y reunir a las vacas que sobrevivieron al vuelco para después trasladarlas a otro camión”, según explicó Radio Rafaela. El trabajo conjunto apuntó a despejar rápidamente la traza principal y evitar nuevos incidentes.

La coordinación entre fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y empleados del sector privado permitió retomar con normalidad el tránsito algunas horas después del episodio.

Accidente en Panamericana: volcó un camión con aceite y generó enormes demoras para circular

El vuelco de un camión que transportaba aceite en el ramal Campana de la Panamericana provocó una interrupción significativa del tránsito, con desvíos obligatorios y una persona herida.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 41,5, donde el vehículo perdió estabilidad y toda su carga quedó esparcida sobre la calzada, afectando la circulación en ambos sentidos.

Como consecuencia del derrame, ocurrido a la altura de Ingeniero Maschwitz, las autoridades implementaron el uso de polvo absorbente en la mano hacia Capital Federal para mitigar los riesgos y facilitar las tareas de limpieza. El tránsito fue desviado por la colectora del ramal Campana, lo que generó demoras y complicaciones para los conductores que circulaban por la zona.

Desde Autopistas del Sol (AUSOL) confirmaron a Infobae que el accidente dejó un solo herido, el propio chofer, quien fue trasladado para recibir atención médica. Además, se reportó otro siniestro vial en el kilómetro 20 de la misma autopista, lo que incrementó la congestión y la complejidad de la situación en la Panamericana.

De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que iba camino a la Ciudad de Buenos Aires, quedó lateralizado en ambos carriles.

Dos grúas trabajaron en el sitio para mover el vehículo y habilitar la circulación. También estuvieron presentes policías, bomberos -ya que hubo un principio de incendio en la cabina- y personal de AUSOL. En estos momentos, la calzada está liberada.