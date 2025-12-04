Accidente en Panamericana: volcó un camión con aceite y hay enormes demoras para circular

Imágenes del accidente de un camión en la Panamericana

El vuelco de un camión que transportaba aceite en el ramal Campana de la Panamericana provocó una interrupción significativa del tránsito, con desvíos obligatorios y una persona herida.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 41,5, donde el vehículo perdió estabilidad y toda su carga quedó esparcida sobre la calzada, afectando la circulación en ambos sentidos.

Como consecuencia del derrame, ocurrido a la altura de Ingeniero Maschwitz, las autoridades implementaron el uso de polvo absorbente en la mano hacia Capital Federal para mitigar los riesgos y facilitar las tareas de limpieza. El tránsito fue desviado por la colectora del ramal Campana, lo que generó demoras y complicaciones para los conductores que circulaban por la zona.

Desde Autopistas del Sol (AUSOL) confirmaron a Infobae que el accidente dejó un solo herido, el propio chofer, quien fue trasladado para recibir atención médica. Además, se reportó otro siniestro vial en el kilómetro 20 de la misma autopista, lo que incrementó la congestión y la complejidad de la situación en la Panamericana.

De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que iba camino a la Ciudad de Buenos Aires, quedó lateralizado en ambos carriles.

Dos grúas trabajan en el sitio para mover el vehículo y habilitar al menos uno de los carriles. Además, se encuentran en el lugar policías, bomberos -ya que hubo un principio de incendio en la cabina- y personal de AUSOL.

Noticia en desarrollo