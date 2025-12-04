Sociedad

Accidente en Panamericana: volcó un camión con aceite y hay enormes demoras para circular

El vuelco de un camión provocó la dispersión de la carga sobre la autopista. El chofer resultó herido y el hecho afecta ambos sentidos de circulación

Guardar
Imágenes del accidente de un camión en la Panamericana

El vuelco de un camión que transportaba aceite en el ramal Campana de la Panamericana provocó una interrupción significativa del tránsito, con desvíos obligatorios y una persona herida.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 41,5, donde el vehículo perdió estabilidad y toda su carga quedó esparcida sobre la calzada, afectando la circulación en ambos sentidos.

Como consecuencia del derrame, ocurrido a la altura de Ingeniero Maschwitz, las autoridades implementaron el uso de polvo absorbente en la mano hacia Capital Federal para mitigar los riesgos y facilitar las tareas de limpieza. El tránsito fue desviado por la colectora del ramal Campana, lo que generó demoras y complicaciones para los conductores que circulaban por la zona.

Desde Autopistas del Sol (AUSOL) confirmaron a Infobae que el accidente dejó un solo herido, el propio chofer, quien fue trasladado para recibir atención médica. Además, se reportó otro siniestro vial en el kilómetro 20 de la misma autopista, lo que incrementó la congestión y la complejidad de la situación en la Panamericana.

De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que iba camino a la Ciudad de Buenos Aires, quedó lateralizado en ambos carriles.

Dos grúas trabajan en el sitio para mover el vehículo y habilitar al menos uno de los carriles. Además, se encuentran en el lugar policías, bomberos -ya que hubo un principio de incendio en la cabina- y personal de AUSOL.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Accidente vialPanamericanaramal Campana

Últimas Noticias

Calor intenso y alerta amarilla en 9 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que hoy será el día más caluroso de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, en buena parte de la Argentina hay advertencia por lluvias

Calor intenso y alerta amarilla

Ocho guardias de la cárcel de Bouwer fueron detenidas por atacar a golpes a un interno trans

Luego de que la víctima radicara la denuncia, se abrió una investigación del caso. Las cámaras de seguridad del penal fueron fundamentales para corroborar la versión del denunciante

Ocho guardias de la cárcel

Investigan a un empleado municipal de Córdoba por amenazar a un periodista por redes sociales

Luego de que el comunicador formulara la denuncia, los investigadores vincularon el perfil anónimo con un empleado ligado a la Guardia Urbana de la capital y establecieron que hay pruebas incontrastables de su autoría

Investigan a un empleado municipal

Condenaron a tres integrantes de la banda de “Lucho” Cantero en Rosario por asociación ilícita

La notoriedad de la organización liderada por el hijo del asesinado jefe de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, aumentó cuando se viralizó una foto en la que posaban junto al trapero Zaramay

Condenaron a tres integrantes de

Detuvieron en plena ruta a una oficial de la Policía Federal con 14 kilos de cocaína en Entre Ríos

El total de la droga está valuado en 315 millones de pesos. La mujer tenía como destino final la provincia de Buenos Aires

Detuvieron en plena ruta a
DEPORTES
De aquel título en Rosario

De aquel título en Rosario al Top 50: el año del despegue para Camilo Ugo Carabelli

El reloj del ATP Tour se pone en cero: comenzará el 2026 con un circuito implacable que no dará respiro

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

INFOBAE AMÉRICA

El papel del aceite de

El papel del aceite de oliva en la historia podría estar sobreestimado, advierten nuevos hallazgos científicos

El caso Steven Miles: cómo un adolescente de 16 años comentió un crimen inspirado en la serie Dexter

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Tras una nueva demora en el conteo, Asfura pasó a liderar el escrutinio de la elección presidencial en Honduras

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania