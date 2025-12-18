Sociedad

Paro de controladores aéreos: cómo saber si mi vuelo está en horario, empresa por empresa

La medida de fuerza comenzará a las 16 horas y se extenderá por tres horas. Cómo estar informado ante cambios y demoras

Guardar
Los controladores aéreos llevarán a
Los controladores aéreos llevarán a cabo segunda jornada de paro este jueves (NA)

Esta tarde, los controladores aéreos realizarán un paro por segundo día consecutivo. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), afectará únicamente a los vuelos nacionales.

Las acciones se desarrollarán entre las 16 y las 19 horas. No obstante, forman parte de un plan de acción más amplio, con medidas gremiales que se repetirán hasta el 29 de diciembre, en distintos días y franjas horarias.

Para chequear el estado de los vuelos, cada aerolínea cuenta con un procedimiento específico. En el caso de Aerolíneas Argentinas, se recomienda revisar el correo electrónico, ya que la compañía envía allí las actualizaciones sobre posibles cambios. Otra opción es ingresar al sitio web oficial y hacer clic en “Mi reserva”, donde se puede consultar el estado del vuelo. También es posible comunicarse por WhatsApp al 11 4940-4798.

La aerolínea de bajo costo JetSmart también permite verificar y administrar el vuelo desde la sección “Mi reserva” de su página web. Además, dispone de un centro de atención telefónica en el número 11-2206-7799.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas
El comunicado de Aerolíneas Argentinas en X.

Por su parte, Flybondi anunció a través de redes sociales que se recomienda consultar la opción “Estado de vuelo” disponible en su sitio web: “Si tu vuelo fue cancelado o modificado con una diferencia mayor a cuatro horas respecto del horario original, podés autogestionar el cambio de fecha sin costo adicional”, publicaron en X.

En el caso de LATAM, aunque la compañía no emitió comunicados oficiales, los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo ingresando a la sección “Estado de mi vuelo” del sitio web de la aerolínea.

El paro

La primera medida de fuerza se realizó ayer por la mañana y generó una ola de demoras, cancelaciones y modificaciones en los vuelos nacionales de todos los aeropuertos de Argentina. En total, afectó a más de 24.000 pasajeros , en un momento de altísima demanda por las fiestas de fin de año.

En tanto, el martes próximo la actividad estará interrumpida entre las 19 y 23 horas para vuelos con destino nacional; mientras que el sábado 27, de 14 a 17, la repercusión será sobre destinos internacionales en todos los aeropuertos del país. Por último, el lunes 29, de 8 a 11, toda la aviación en todos los aeropuertos del país pausará su actividad.

En total, el paro afectó
En total, el paro afectó a más de 24.000 pasajeros (NA)

En Aerolíneas Argentinas, el miércoles, 67 vuelos sufrieron demoras, con 7.500 pasajeros impactados directamente, mientras que otros 25 vuelos debieron adelantar su horario previsto de salida, lo que afectó a otros 3.100 clientes. Casi 11.000 pasajeros de la línea de bandera se vieron obligados a cambiar sus planes iniciales en virtud de la medida gremial, mientras que el total de 94 vuelos de la empresa experimentó algún grado de alteración.

En tanto, Flybondi informó la cancelación de seis vuelos y la reprogramación de otros 69 trayectos. Además, la compañía reconoció que debió realizar cambios de aeropuerto para intentar esquivar el horario más sensible de la protesta gremial, y que esos ajustes se replicarán hoy entre las 16 y las 19 horas. En lo que va del reclamo gremial, Flybondi estimó que 13.000 pasajeros vieron afectados al alterarse sus itinerarios.

La situación también involucró a JetSmart, cuyos vuelos sufrieron ajustes y reprogramaciones, especialmente fuera del aeropuerto internacional de Ezeiza, donde no hubo salidas durante el horario comprendido por la protesta. Los viajeros fueron informados con antelación sobre cambios de hora y posibles reubicaciones.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó públicamente su respaldo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). A través de una publicación en X, escribieron: “Desde APLA, manifestamos nuestro apoyo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación - ATEPSA, con motivo de las medidas de acción directa que comenzarán a implementarse a partir de hoy”.

El martes próximo la actividad estará interrumpida
El martes próximo la actividad estará interrumpida entre las 19 y 23 horas (NA)

En el texto, remarcaron el compromiso de la organización con el cumplimiento estricto de los derechos laborales establecidos en el sector. “Recordamos el cabal cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), particularmente en lo que respecta al tiempo máximo permitido de permanencia en el aeropuerto”, señala el texto.

Asimismo, destacaron la importancia de actuar de manera conjunta frente a posibles retrocesos en las condiciones laborales y salariales del sector. “Es fundamental rechazar de manera contundente y colectiva la precarización laboral, la disminución de los derechos de los trabajadores del sector aeronáutico y cualquier forma de vulneración de los mismos”, expresaron en otra parte de la publicación.

Por su parte, EANA calificó la medida como “inadmisible”, al considerar que el paro “pretende afectar un servicio esencial garantizado por ley” y denunciaron la intención gremial de “interrumpir el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAPLAATEPSAMedida de fuerzaparosvuelos nacionalesAerolíneas Argentinas

Últimas Noticias

La Corte de Santa Fe anuló la condena a un menor punible que mató de 26 puñaladas a un joven para robarle

Se trata de Lucas Ezequiel Ojeda, quien tenía 17 años cuando trepó hasta el departamento de Juan Cruz Ibáñez y lo asesinó. El caso deberá ser juzgado nuevamente, pero con un tope máximo de 15 años de cárcel

La Corte de Santa Fe

Cayó una red internacional de abuso sexual infantil que operaba desde CABA y el Conurbano bonaerense

La organización fue desarticulada tras una serie de allanamientos coordinados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI). Cómo fueron descubiertos

Cayó una red internacional de

Condenaron a cinco años de prisión al enfermero que robaba ampollas de fentanilo y las vendía por redes sociales

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay. El acusado había admitido la comercialización de los medicamentos alegando “problemas económicos”

Condenaron a cinco años de

Una de las madres estafadas con la plata del viaje de egresados dijo que la acusada ya había engañado a otras personas

La denunciante también mostró dudas sobre la versión de que Romina Enríquez es ludópata. “Es una estrategia de defensa”, opinó

Una de las madres estafadas

Calendario de feriados 2025: ¿hay asueto el 24 y el 31 de diciembre?

Las fiestas de fin de año generan interrogantes sobre las rutinas de trabajo. Qué pasará en el sector público y el privado

Calendario de feriados 2025: ¿hay
DEPORTES
Damián Díaz recordó a Mario

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

La reacción de los compañeros de Mario Pineida tras conocerse la noticia de su asesinato y los sentidos mensajes de sus amigos del fútbol

TELESHOW
Flor Vigna mostró cómo se

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: “Lucha por su vida”

Los cálidos mensajes de cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: “Coco de mi vida”

Gustavo Bermúdez recordó el comienzo de su historia de amor con Verónica Varano: “Yo la encaré”

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

INFOBAE AMÉRICA

Ministros bolivianos explican la liberación

Ministros bolivianos explican la liberación del subsidio a los combustibles: “Entendemos la magnitud de las medidas”

Choferes de Bolivia plantean aumentar el precio del pasaje tras la liberación del subsidio al combustible

Nueva amenaza de Putin a Occidente: desplegó en Bielorrusia el misil nuclear hipersónico Oreshnik

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Los ecuatorianos aspiran a ganar USD 864 al mes, lejos del nuevo salario básico