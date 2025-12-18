Paro de controladores aéreos: cómo saber si mi vuelo está en horario, empresa por empresa

Los controladores aéreos llevarán a cabo segunda jornada de paro este jueves (NA)

Esta tarde, los controladores aéreos realizarán un paro por segundo día consecutivo. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), afectará únicamente a los vuelos nacionales.

Las acciones se desarrollarán entre las 16 y las 19 horas. No obstante, forman parte de un plan de acción más amplio, con medidas gremiales que se repetirán hasta el 29 de diciembre, en distintos días y franjas horarias.

Para chequear el estado de los vuelos, cada aerolínea cuenta con un procedimiento específico. En el caso de Aerolíneas Argentinas, se recomienda revisar el correo electrónico, ya que la compañía envía allí las actualizaciones sobre posibles cambios. Otra opción es ingresar al sitio web oficial y hacer clic en “Mi reserva”, donde se puede consultar el estado del vuelo. También es posible comunicarse por WhatsApp al 11 4940-4798.

La aerolínea de bajo costo JetSmart también permite verificar y administrar el vuelo desde la sección “Mi reserva” de su página web. Además, dispone de un centro de atención telefónica en el número 11-2206-7799.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas en X.

Por su parte, Flybondi anunció a través de redes sociales que se recomienda consultar la opción “Estado de vuelo” disponible en su sitio web: “Si tu vuelo fue cancelado o modificado con una diferencia mayor a cuatro horas respecto del horario original, podés autogestionar el cambio de fecha sin costo adicional”, publicaron en X.

En el caso de LATAM, aunque la compañía no emitió comunicados oficiales, los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo ingresando a la sección “Estado de mi vuelo” del sitio web de la aerolínea.

El paro

La primera medida de fuerza se realizó ayer por la mañana y generó una ola de demoras, cancelaciones y modificaciones en los vuelos nacionales de todos los aeropuertos de Argentina. En total, afectó a más de 24.000 pasajeros , en un momento de altísima demanda por las fiestas de fin de año.

En tanto, el martes próximo la actividad estará interrumpida entre las 19 y 23 horas para vuelos con destino nacional; mientras que el sábado 27, de 14 a 17, la repercusión será sobre destinos internacionales en todos los aeropuertos del país. Por último, el lunes 29, de 8 a 11, toda la aviación en todos los aeropuertos del país pausará su actividad.

En total, el paro afectó a más de 24.000 pasajeros (NA)

En Aerolíneas Argentinas, el miércoles, 67 vuelos sufrieron demoras, con 7.500 pasajeros impactados directamente, mientras que otros 25 vuelos debieron adelantar su horario previsto de salida, lo que afectó a otros 3.100 clientes. Casi 11.000 pasajeros de la línea de bandera se vieron obligados a cambiar sus planes iniciales en virtud de la medida gremial, mientras que el total de 94 vuelos de la empresa experimentó algún grado de alteración.

En tanto, Flybondi informó la cancelación de seis vuelos y la reprogramación de otros 69 trayectos. Además, la compañía reconoció que debió realizar cambios de aeropuerto para intentar esquivar el horario más sensible de la protesta gremial, y que esos ajustes se replicarán hoy entre las 16 y las 19 horas. En lo que va del reclamo gremial, Flybondi estimó que 13.000 pasajeros vieron afectados al alterarse sus itinerarios.

La situación también involucró a JetSmart, cuyos vuelos sufrieron ajustes y reprogramaciones, especialmente fuera del aeropuerto internacional de Ezeiza, donde no hubo salidas durante el horario comprendido por la protesta. Los viajeros fueron informados con antelación sobre cambios de hora y posibles reubicaciones.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó públicamente su respaldo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). A través de una publicación en X, escribieron: “Desde APLA, manifestamos nuestro apoyo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación - ATEPSA, con motivo de las medidas de acción directa que comenzarán a implementarse a partir de hoy”.

El martes próximo la actividad estará interrumpida entre las 19 y 23 horas (NA)

En el texto, remarcaron el compromiso de la organización con el cumplimiento estricto de los derechos laborales establecidos en el sector. “Recordamos el cabal cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), particularmente en lo que respecta al tiempo máximo permitido de permanencia en el aeropuerto”, señala el texto.

Asimismo, destacaron la importancia de actuar de manera conjunta frente a posibles retrocesos en las condiciones laborales y salariales del sector. “Es fundamental rechazar de manera contundente y colectiva la precarización laboral, la disminución de los derechos de los trabajadores del sector aeronáutico y cualquier forma de vulneración de los mismos”, expresaron en otra parte de la publicación.

Por su parte, EANA calificó la medida como “inadmisible”, al considerar que el paro “pretende afectar un servicio esencial garantizado por ley” y denunciaron la intención gremial de “interrumpir el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año”.