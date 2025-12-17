Por la ampliación del Puente Labruna, el Gobierno porteño avanza con la demolición de la palestra en Núñez

La Ciudad construye una nueva palestra de escalada en el Parque Olímpico

El avance de las obras de demolición sobre la Palestra Nacional de Andinismo en Núñez, una estructura emblemática para la comunidad de escaladores y utilizada desde 1980 por diversas instituciones, profundizó el conflicto entre el Centro Andino Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad.

La propuesta oficial de trasladar la actividad al Parque Olímpico de Villa Soldati no logró el consenso entre los deportistas, quienes consideraron que la nueva instalación, cuya inauguración está prevista para enero, no cumple con los estándares de seguridad ni responde a las necesidades de la comunidad.

En medio de la demolición, por obras de ampliación del Puente Labruna, la comunidad Escaladores de la Pale expresó en redes sociales su rechazo a la intervención, responsabilizando a Autopistas Urbanas (AUSA) por avanzar sin los permisos de obra ni una sentencia firme. Y denunció, en uno de sus posteos: “Demoler la Palestra para que pasen autos es un error que todavía se puede evitar, por un negociado inmobiliario. Quieren disfrazar un beneficio para los vecinos, pero nos están robando a todos”.

La demolición se produce tras el rechazo, por parte del Juzgado N° 24 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, del amparo presentado por el Centro Andino Buenos Aires para evitar el traslado de la palestra ubicada en el predio del CeNARD.

En medio de la demolición, la comunidad Escaladores de la Pale expresó en redes sociales su rechazo a la intervención, responsabilizando a Autopistas Urbanas (AUSA) por avanzar sin los permisos de obra ni una sentencia firme

El origen del conflicto se remonta a la intención del Gobierno porteño de utilizar el terreno para ampliar el Puente Labruna, ensanchar carriles y mejorar la conectividad entre el Parque de la Innovación y Ciudad Universitaria. Aunque el Centro Andino Buenos Aires había obtenido una medida precautelar para frenar la demolición, la presencia de maquinaria en el lugar sorprendió a los escaladores, quienes consideran que este avance contradice lo logrado judicialmente.

Desde febrero se construye una nueva palestra en el Parque Olímpico de Villa Soldati, en un proyecto acordado con AUSA y la Federación Andina de Ski y Andinismo (FASA), que agrupa a clubes como el Club Andino Buenos Aires. La obra, que ya supera los 4,5 metros de altura y cuenta con cuatro unidades de muros de escalada, utiliza revestimiento de piedra Mar del Plata y prevé sumar el traslado de una palestra utilizada en el Parque Sarmiento durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

Desde el Gobierno de la Ciudad destacaron que el nuevo muro reemplazará al de Campos Salles y Lugones, en Núñez, zona por donde pasarán las nuevas ramas de vinculación del Puente Labruna. Además, aseguraron que se mantienen encuentros y visitas a la obra con los firmantes del acuerdo para garantizar la participación de todas las partes y el seguimiento de la construcción.

La Palestra Nacional de Andinismo, construida en 1980 con apoyo económico del Estado Nacional, surgió por iniciativa del Centro de Andinismo Buenos Aires y el respaldo de la Federación. Además de los escaladores, la instalación fue utilizada por bomberos, fuerzas especiales policiales, el Servicio Penitenciario, equipos de emergencias y otros organismos estatales para prácticas, así como en los Juegos Porteños y por alumnos de escuelas primarias y secundarias.

El gobierno porteño avanza con los trabajos en la zona

Hace poco menos de un mes, el barrio porteño de Núñez fue escenario de un despliegue técnico de gran envergadura, cuando equipos especializados instalaron seis vigas de 28 metros de longitud y 47 toneladas cada una en la estructura del nuevo Puente Labruna, ubicado junto al estadio de River Plate.

Esta intervención formó parte de la ampliación del puente sobre las autopistas Lugones y Cantilo, una obra que busca transformar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, integrando de manera más eficiente la Ciudad de Buenos Aires con la Costanera norte.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está diseñado para beneficiar a más de 350 mil personas que transitan diariamente por la zona. Una vez finalizada la obra, el viaducto ofrecerá dos carriles en sentido noroeste, facilitando el acceso hacia Ciudad Universitaria y la avenida Cantilo, y otros dos carriles en sentido sureste, permitiendo la circulación hacia el Parque de la Innovación y la avenida Lugones desde Ciudad Universitaria.