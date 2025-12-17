Sociedad

Comenzaron a regir las multas a los padres de niños que hagan bullying en Mendoza: cuáles son los montos

La medida fue aprobada a mediados de noviembre por la Legislatura local. También habrá sanciones con tareas educativas o comunitarias

Guardar
Los padres de niños que
Los padres de niños que hagan bullying serán multados.

Desde este miércoles, en la provincia de Mendoza, los padres de niños que hagan bullying en el ámbito escolar y no adopten medidas para prevenirlo serán sancionados. Las multas ascenderán a los 1.500.000 pesos.

De acuerdo con la ley N° 9.682, publicada hoy en el Boletín Oficial y aprobada en la Legislatura provincial el pasado 19 de noviembre, los adultos responsables también podrán ser sancionados con la realización de tareas educativas y comunitarias.

El texto suma los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código de Contravenciones, dentro del apartado referido a las faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación.

Según el artículo 100 bis, los padres, tutores o responsables legales de un niño o adolescente podrán ser sancionados en el caso de que, una vez notificados por la escuela sobre la conducta de acoso escolar del menor a su cargo, incumplan con la adopción de las medidas necesarias para “evitar la reiteración o reparar el daño”.

Las multas ascenderán a los
Las multas ascenderán a los 1.500.000 pesos (Freepik)

Las multas van de 1.500 a 3.000 UF (Unidad Fija), lo que equivale a entre 630.000 y 1.260.000 pesos con el valor actual de las unidades fijas. Sin embargo, según precisaron medios locales, a partir de enero el valor por unidad pasará a 500 pesos. Con ello, las multas serán de entre 750.000 y 1.500.000 pesos.

De acuerdo con la gravedad del caso, también podrán ser sancionados con la realización de tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días.

“El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares", añade el texto.

Quedarán eximidos de responsabilidad aquellos padres que se encuentren “privados o suspendidos” del ejercicio de la responsabilidad parental; quienes “tengan discernido judicialmente” el cuidado personal unilateral en el otro progenitor; y aquellos alcanzados por medidas de prohibición de acercamiento o medidas de protección vigentes que les impidan intervenir en la crianza del menor.

En cuanto a las instancias de actuación, la ley establece en una primera etapa la intervención de la escuela y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios. En caso de que los padres o tutores no colaboren o incumplan las medidas dispuestas, tomará intervención el Juzgado Contravencional.

Originalmente, el proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo de la provincia a través de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Este conjunto de acciones coinciden ante una saga de graves episodios ocurridos en las escuelas de violencia escolar en Mendoza.

Uno de los hechos de mayor resonancia fue el 10 de septiembre, cuando una niña de 14 años se atrincheró con un arma y realizó algunos disparos. Los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo a los relatos, la joven habría pasado por el baño antes de salir con el arma y apuntó contra algunos compañeros. Poco después, en un secundario de Guaymallén, otra estudiante llevó una réplica de arma a su escuela y volvió a causar alarma.

La problemática ya tuvo repercusiones judiciales y sanciones contra Mendoza. En junio, un fallo inédito de la justicia provincial condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) local al pago de una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

La decisión, firmada por la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2, estableció un precedente en cuanto a la responsabilidad estatal en la protección ante el acoso escolar y destacó el deber de las instituciones educativas de actuar con eficiencia para salvaguardar el interés superior del menor.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaBullyingLegislaturaEscuela

Últimas Noticias

Seis años de prisión para uno de los líderes de la banda que ofrecía falsos trabajos para enviar droga a África y Asia

Se trata de Juan Daniel Paolino, detenido en 2023. Su pareja es la otra acusada, pero su situación será evaluada en febrero debido a problemas de salud mental que le diagnosticaron durante el proceso judicial

Seis años de prisión para

Video: brutal pelea entre un motociclista y un automovilista en Almagro

Ocurrió este lunes en el barrio porteño de Almagro. Las impactantes imágenes que registró un vecino de la zona

Video: brutal pelea entre un

Las fiestas, más allá de Navidad y Año Nuevo: hay más de 300 celebraciones que conforman el calendario nacional

El columnista de Infobae en Vivo abordó la relevancia de la gran cantidad de festejos comunitarios, varios de ellos muy curiosos. “La mayoría de estas celebraciones no nacen para el turismo”, señaló

Las fiestas, más allá de

Mauro Berenstein denunció que el atentado en Bondi Beach “fue un ataque antisemita” que busca “sembrar terror”

El presidente de la DAIA advirtió sobre el repunte de denuncias en la Argentina y reclamó respuestas más firmes a nivel gubernamental e internacional

Mauro Berenstein denunció que el

Mar del Plata: golpearon brutalmente a un anciano en un geriátrico por negarse a tomar la medicación

La víctima tiene 89 años, padece Alzheimer y sufrió fracturas en la mano, producto de la agresión. La secuencia quedó registrada por las cámaras del lugar

Mar del Plata: golpearon brutalmente
DEPORTES
Verón habló tras el título

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Con formaciones confirmadas, Flamengo y PSG se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental en Qatar

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

TELESHOW
Juli Poggio contó la insólita

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH otorgó medidas cautelares

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado