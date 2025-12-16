Un padre contó cómo se enteraron que una mujer se gastó en un casino los $17 millones para la fiesta de egresados

Valentín Mercado, abogado y papá de una de las alumnas, explicó cuál fue el rol de la Justicia tras detectar la falta de fondos, cómo se avanzó con la denuncia penal y por qué consideró necesario actuar por las vías legales

El escándalo por la desaparición del dinero destinado a la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones, sigue sumando repercusiones. Mientras la investigación judicial avanza y Romina E. permanece prófuga, uno de los padres damnificados decidió hablar y contar en primera persona cómo vivieron las horas más críticas del caso. Se trata de Valentín Mercado, padre de un egresado y abogado, quien brindó una extensa entrevista en Infobae en vivo y aportó detalles sobre el impacto del hecho, las decisiones tomadas y el estado anímico de los chicos.

“La denuncia un poquito es obligación de cada persona, ¿no es cierto? Cuando te estafan, obviamente, tenés que hacer la denuncia para que esta persona no vuelva a cometer la misma modalidad de vida que tiene”, sostuvo Mercado al explicar por qué los padres avanzaron con la presentación judicial. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es que intervenga la Justicia y evitar otro tipo de reacciones. “Si no, estaríamos haciendo justicia por mano propia”, señaló.

El padre damnificado explicó que las familias se vieron obligada a hacerse cargo de una deuda que no les correspondía. “Nosotros nos hicimos cargo de una cuenta que es el segundo contrato y estamos trabajando en eso”, afirmó, en referencia a los compromisos económicos que debían afrontarse para que la fiesta pudiera realizarse.

Uno de los momentos más tensos se produjo el mismo día del evento. Mercado relató cómo se enteraron de la situación pocas horas antes de la recepción. “Nos enteramos a las diez de la mañana del día viernes, y ese día viernes era la recepción de nuestros hijos. Nosotros estábamos preparándonos todo para ese día”, recordó. Y agregó: “Es como desayunarnos con esa noticia. Así ocurrió”.

El municipio intervino como garante para que la celebración pudiera realizarse

Según su testimonio, fue el dueño del salón quien los contactó para advertirles que el contrato estaba caído. “El que nos llamó fue el dueño del local, diciéndonos que ya el contrato estaba caído porque ellos, entre la señora Romina, hablaron y ella se había comprometido a traer la plata hasta las ocho de la mañana”, explicó. En ese sentido, agregó: “Como no apareció, entonces nos avisaron a nosotros los padres para que no lleguemos al lugar esa noche y esté todo cerrado”.

Consultado sobre la versión que indicaba que el dinero habría sido gastado en un casino, Valentín Mercado fue cauto. “Yo no puedo decir que ella se gastó en el casino, porque si no tendríamos que tener un control sobre eso”, afirmó de manera tajante. Y completó: “No es tan así. Yo digo que en estos últimos días que ella se sentía acorralada por esa cuenta, empezó a hablar con sus amigas”.

Desde su doble rol de padre y abogado, también se refirió a la estrategia judicial adoptada por la acusada. “Yo entiendo el tema jurídico, entonces es obvio lo que presentó. Es normal en esta profesión que una persona con esa problemática se presente con un certificado”, sostuvo, en alusión al informe psiquiátrico presentado. “Sabe lo que le espera, porque ya es de público conocimiento que está denunciada”, agregó.

Más allá del conflicto económico y judicial, Mercado hizo hincapié en el impacto emocional que atravesaron los estudiantes: “En un primer momento, si estuvimos todos malos. Era toda una incertidumbre total porque ya sabíamos que no teníamos nada y teníamos que remontar eso en esa hora de la tarde, si queríamos tener recepción”.

Los estudiantes decidieron que la hija de la mujer denunciada participara del evento pese a la situación

Con el correr de las horas, la situación comenzó a encaminarse. “Apareció la persona del intendente con un llamado telefónico y se solucionó el tema para que la fiesta salga”, explicó. Según detalló, el intendente actuó como garante ante el salón, confiando en la capacidad de los padres para reorganizarse y reunir el dinero necesario.

Uno de los aspectos más destacados del relato fue la reacción de los propios alumnos frente a la hija de la mujer denunciada: “Los chicos se preguntaron entre ellos si es que se venía esa chica o no, y optaron que sí. Ella no tiene la culpa. Los chicos ya tenían conocimiento de que la chica se fue de la casa y que estaba mal”.

En ese marco, destacó la preocupación del grupo por el bienestar de la adolescente. “Ellos estaban preocupados para que no pase nada grave con ella misma”, dijo. Finalmente, la joven asistió a la fiesta acompañada por familiares. “Ella se presentó, vino con unas tías y tuvo su recepción”, relató.

Al cierre de la entrevista, Valentín Mercado resumió el significado de lo ocurrido: “Muy buen gesto, muy buen ejemplo dejaron los chicos en ese sentido”. Y concluyó destacando el esfuerzo colectivo: “Los padres trabajamos y sacamos una fiesta que ocho meses se está organizando, nosotros lo sacamos en cinco horas”.

El caso

La situación quedó al descubierto a pocos días del evento. Según la información consignada por el medio MisionesOnline, el dinero destinado a cubrir los servicios de la fiesta, como catering, sonido, DJ e iluminación, desapareció pese a que los padres habían realizado aportes mensuales desde abril. La administración de los fondos estuvo a cargo de Romina E., quien dejó de dar respuestas al ser consultada por comprobantes y contratos.

Hasta ese momento solo se había pagado la seña del salón, mientras que los demás servicios seguían pendientes.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. Sofía V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

La Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, previsto para el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”, en diálogo con el mismo medio. Las familias estuvieron juntando cuotas mensuales de cerca de 68.000 pesos para cubrir salón, fotografía, decoración, sonido y catering.

La denuncia penal fue radicada el pasado viernes y la Justicia de Misiones lleva adelante la investigación, mientras continúa la búsqueda de Romina E.