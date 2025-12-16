Sociedad

Es qatarí, se obsesionó con el mate y se convirtió en el primer importador de productos argentinos en Qatar

Ishaq Mohammed Al Baloshi fundó “La Tercera”, donde la yerba, los alfajores y el dulce de leche son los más solicitados. “Los ven y lloran”, aseguró

Ishaq Mohammed Al Baloshi es
(Desde Doha) “Una vez estaba viendo una película y vi a alguien tomar mate”, contó el fundador de “La Tercera”, Ishaq Mohammed Al Baloshi, sin imaginar que años más tarde se transformaría en el líder en un mercado que se abre paso en Qatar. En principio, su target eran los argentinos residentes en el país árabe, pero el tiempo derivó en que los locales se animaran a probar los variados productos de industria argentina.

En un diálogo con Infobae, el emprendedor admitió que el particular ritual argentino captó su atención y lo llevó a emprender una búsqueda para poder probarlo. Al no saber hablar español, las cosas se le complicaron un poco más, hasta que compartió su primer mate en Dubai. Sin embargo, la chispa se encendió durante el mundial de fútbol organizado por Qatar en 2022.

La conexión entre Argentina, el mundial y Qatar sentó los cimientos para construir a La Tercera, sobre todo, después de que no pudiera encontrar ningún lugar donde conseguir su propio equipo de mate y yerba. De hecho, Ishaq explicó que el nombre fue inspirado en la tercera estrella que el seleccionado nacional ahora luce en sus camisetas. Tras descubrir que podía comprar yerba en Dubai, decidió comprar su primer palet de yerba y probar suerte. Más que por un interés económico, el qatarí aseguró que había nacido de una afición. Pues, en realidad, su principal fuente de ingresos proviene del servicio que brinda a las fuerzas militares de Qatar.

Ishaq y Rodrigo durante la
No obstante, la buena recepción que tuvo lo llevó a ampliar su catálogo de productos. Todo comenzó con la importación de yerba, mates y bombillas, pero recientemente sumó algunas marcas nacionales de dulce de leche y alfajores. “La gente me decía: ‘Extrañamos el dulce de leche’. No sabía lo que era, así que lo busqué y ahora lo vendo también”, comentó entre risas.

Luego de que pusiera a la venta los tradicionales dulces argentinos, Ishaq afirmó que la reacción de los argentinos al volver a verlos es lo que más atesora. “Una vez, un cliente se abrazó a una bolsa con alfajores y yerba. Los ven y lloran”, describió, con un dejo de fascinación al presenciar esa escena.

“Realmente los extrañan y eso me alienta a trabajar en esto. No solo por el dinero, porque como podes ver nuestros precios son accesibles”, señaló el creador de La Tercera al revelar que los productos también comenzaron a ganar popularidad entre los ciudadanos árabes. “Hay un montón de gente que lo toma, sobre todo, deportistas”, enfatizó.

A modo de recuento, el emprendedor destacó que los sirios y libaneses que viven en Qatar también comprenden una gran parte de sus clientes habituales. “Podes ver por vos mismo como los qataríes preguntan por el mate y lo buscan. Ahora también saben dónde encontrarlo”, remarcó al considerar a Lionel Messi como uno de los mayores impulsores de la bebida en la región.

Después del éxito que tuvo
Desde que se inició en el mercado, La Tercera ganó cierta popularidad en el área. Al punto de que fue una de las marcas convocadas a participar del programa Years of Culture Qatar-Argentina 2025. Se trató del primer stand abierto al público que abrió, ya que hasta el momento solo ofrece sus productos en Instagram.

En una breve conversación con este medio, Ishaq relató que contaba con la ayuda de varios colaboradores argentinos. Uno de ellos es Rodrigo, quien se estableció en Doha por trabajo y se había convertido en su cliente. La relación se transformó en una amistad y, actualmente, lo ayuda a generar contenido para redes sociales.

A raíz del crecimiento que tuvo el negocio, el emprendedor reveló que una de sus próximas metas será abrir su primer local físico en Souq Waqif, el primer mercado qatarí donde los antiguos pescadores y comerciantes ofrecían sus productos al público. Con el paso de los años, esa modalidad se mantuvo y se amplió hasta convertirse en uno de los puntos obligatorios a conocer de la ciudad.

Pero Ishaq piensa en grande, pues su sueño es instalarse en otros distritos y centros comerciales del área. “Tengo buenos amigos ayudándome, que nos enseñan más sobre la cultura. Así que creemos que todo irá bien y nos estableceremos como el número uno”, vaticinó al confiar que a futuro buscará abrir una panadería con facturas y galletitas argentinas.

