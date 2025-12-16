Sociedad

Dos líneas del Subte extenderán sus horarios durante la semana por distintos eventos

Tanto miércoles como jueves la banda Airbag tendrá sus conciertos en el estadio de River. El sábado, se hará “Párense de Manos” en Huracán

El Subte de Buenos Aires
El Subte de Buenos Aires adapta su programación nocturna para responder a la demanda de grandes eventos culturales y musicales

La red de Subte de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a modificar sus rutinas para acompañar la intensa actividad cultural y musical que marca el pulso de la semana. A partir del miércoles 17 y hasta el sábado 20 de diciembre de 2025, la extensión de horarios en las líneas D y H será la respuesta elegida por Subterráneos de Buenos Aires para facilitar el regreso de cientos de miles de personas tras eventos masivos.

Con un ojo puesto en el movimiento de la noche porteña y el otro en las necesidades de los usuarios, la programación se adapta para absorber el impacto de la demanda que provocan los recitales y espectáculos nocturnos.

Los conciertos de Airbag el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en el Estadio Monumental encabezan la lista de motivos para el cambio en la operatoria. El operativo incluye la habilitación de la línea D hasta las 2 de la madrugada, con un último tren saliendo de la estación Congreso de Tucumán a la 1:30, uno de los nodos clave por su proximidad al escenario de los shows y su conexión con los barrios del norte de la ciudad.

La línea D funcionará hasta las 2 de la madrugada con paradas restringidas para desconcentrar el público de los conciertos en River

La extensión nocturna contempla un esquema de paradas restringidas: solo se permitirá el descenso de pasajeros en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, seleccionadas en función del caudal habitual y las conexiones con otras líneas y medios de superficie. Según indicaron desde la empresa, esta modalidad enfocada en la desconcentración apunta a evitar aglomeraciones y pulir la experiencia de los asistentes tras largas jornadas de recital.

El sábado 20, la atención estará puesta en otro punto de la ciudad, donde el espectáculo “Párense de Manos” en el estadio de Huracán también amerita un refuerzo especial. La línea H prestará servicio nocturno, en esta ocasión también con un último tren partiendo de la estación Caseros a las 2 de la madrugada y paradas permitidas solo para el descenso en Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui. La elección de estas estaciones va en línea con el tránsito esperado y la necesidad de distribución eficiente del público.

Desde hace un año, la red de subterráneos experimenta una ampliación horaria que comenzó como prueba piloto y pasó a convertirse en práctica consolidada en las noches de viernes y sábados en la línea B, una de las arterias de mayor flujo de la ciudad. La decisión de llevar esta política a otras líneas obedece al éxito de la experiencia y al reconocimiento del traslado nocturno como parte integral de la vida urbana.

La línea H refuerza su servicio nocturno el sábado 20 de diciembre por el espectáculo en el estadio de Huracán, con paradas limitadas para el descenso (GCBA)

El fenómeno, que cumple un año desde su implementación inicial, acompaña la transición hacia una movilidad nocturna más robusta y menos dependiente del transporte individual.

Las actividades del Subte por Navidad

En la Ciudad de Buenos Aires, esta Navidad presenta una particularidad subterránea: desde el 8 de diciembre, un árbol navideño de grandes dimensiones ocupa el centro de la estación Constitución de la línea C del subte. Este imponente adorno, con una altura de cuatro metros, se encuentra bajo el domo de vidrio y está decorado con ornamentos que simulan vagones.

Como en años anteriores, las familias que visitan la estación pueden aprovechar el buzón instalado especialmente para depositar allí cartas destinadas a Papá Noel, reforzando la atmósfera festiva y el ánimo lúdico típico de estas fechas. De acuerdo con datos proporcionados por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), el árbol permanecerá expuesto hasta el 6 de enero.

Pero la programación navideña del subte abarca más que Constitución. Emova, la concesionaria de la Red de Subte, invita a los usuarios a visitar el espacio especial en la estación Las Heras de la Línea H. Con la consigna “Papá Noel llega en Subte”, los niños y niñas tienen la oportunidad no solo de entregar en mano sus cartas, sino también de retratarse junto a este personaje.

Un árbol navideño de cuatro metros decora la estación Constitución del Subte, acompañado de un buzón para cartas a Papá Noel

Esta propuesta estará disponible del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, entre las 17 y las 19 horas, con la promesa de sumar presentaciones artísticas, según indicó el comunicado institucional de la empresa.

En diferentes líneas y días, quienes utilicen el subte podrán asistir además a talleres gratuitos de manualidades donde las familias confeccionarán sus propios adornos para llevarlos a casa. Según detalló SBASAU, estas actividades tendrán lugar el viernes 12 en San Pedrito (línea A), el sábado 13 en Juramento (línea D) y el domingo 14 en Emilio Mitre (línea E), en todos los casos de 17 a 19.

La invitación se extiende a otras estaciones emblemáticas, ya que también habrá buzones para cartas en San Pedrito, Juan Manuel de Rosas, Juramento, Emilio Mitre y la propia Constitución, ampliando así las alternativas para que los más chicos participen y expresen sus deseos.

