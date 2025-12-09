Colocaron un árbol de Navidad gigante en la estación Constitución del subte

La red de subte de Buenos Aires ofrece actividades navideñas gratuitas para niños y familias durante diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires, la Navidad tomó un giro particular en la red subterránea donde, desde el lunes, la instalación de un árbol de Navidad gigante en la estación Constitución de la línea C del subte marcó el inicio de una agenda cargada de actividades festivas en varias estaciones de la red.

Según lo anunciado por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), este despliegue especial convivirá durante diciembre con puntos de encuentro y rincones temáticos destinados especialmente a la participación de los más chicos.

La estructura, de cuatro metros de altura, se ubica bajo el domo vidriado de Constitución y muestra adornos con forma de vagones, un guiño directo al universo del transporte público que atraviesa la rutina diaria de los pasajeros.

Talleres de manualidades navideñas se realizarán en San Pedrito, Juramento y Emilio Mitre para que las familias creen sus propios adornos

Allí, una vez más este año, las familias encuentran también un buzón dispuesto para depositar cartas dirigidas a Papá Noel, lo que aporta al clima navideño una invitación directa al juego. De acuerdo con la información difundida por SBASAU, el árbol permanecerá en la estación hasta el 6 de enero.

La agenda navideña de la red no se agota en Constitución. Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte, convocó a los usuarios a pasar por el rincón navideño de la estación Las Heras de la Línea H. Allí, bajo la consigna “Papá Noel llega en Subte”, las niñas y los niños podrán acercarse a tomarse una fotografía con el personaje y entregarle sus cartas.

Esta actividad estará habilitada entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre de 17 a 19. En ese mismo marco, la compañía tiene previsto sumar intervenciones artísticas, agregó el comunicado institucional.

En distintas líneas y fechas, los pasajeros se encontrarán también con talleres de manualidades organizados para que las familias fabriquen y se lleven sus propios adornos al hogar. Según SBASAU, estas actividades gratuitas tendrán lugar el viernes 12 en la estación San Pedrito de la Línea A, el sábado 13 en Juramento de la Línea D y el domingo 14 en Emilio Mitre de la Línea E, siempre en horario de 17 a 19 horas.

Varias estaciones del subte, como San Pedrito y Juan Manuel de Rosas, suman buzones para cartas a Papá Noel en diciembre

El despliegue alcanza a otras paradas clave. Habrá buzones para dejar una carta a Papá Noel en San Pedrito, Juan Manuel de Rosas, Juramento, Emilio Mitre y la propia Constitución, cada estación designada suma una oportunidad concreta para que los más pequeños se expresen y participen.

Una parada de la línea B, cerrada desde este martes

La estación Malabia de la Línea B sumará su nombre, a partir del martes 9 de diciembre, al conjunto de paradas de la Ciudad de Buenos Aires cuya operación quedará suspendida debido a tareas de renovación general llevadas adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU).

Según comunicó la empresa, el cierre de esta estación, ubicada en una zona céntrica de la ciudad, se prolongará alrededor de dos meses.

La estación Malabia de la Línea B cierra por dos meses para obras de renovación y mejoras en accesos y andenes

Las obras previstas en Malabia abarcan la recuperación de los accesos, pasillos de escaleras fijas y mecánicas y sectores de andenes. Entre los trabajos figuran reparación de pisos, impermeabilización completa a través de sistemas de inyección y tratamiento de juntas, aplicación de nueva pintura y revestimiento cerámico. También está prevista la instalación de iluminación led para reforzar la luz y actualizar la imagen del espacio. La lista de mejoras comprende la actualización de señalética, incluyendo indicaciones braille en barandas y pórticos, así como la incorporación de nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos para el andén.

Los equipos técnicos tienen pautada la restauración de un mural y del histórico cartel con el nombre original “Canning”, un emblema que remite a los primeros tiempos de la estación.