Sociedad

Cómo seguirá el tiempo esta semana en el AMBA y cuándo volverían las lluvias

El pronóstico extendido muestra jornadas de calor progresivo y baja probabilidad de chaparrones entre martes y viernes

El avance de un frente
El avance de un frente frío anterior provocó una rotación del viento y generó descenso térmico en el Área Metropolitana (IStock)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inician una semana bajo condiciones dominadas por la estabilidad atmosférica, tras dejar atrás un fin de semana que estuvo marcado por episodios de lluvias y temperaturas bajas para la época. Así lo reflejan los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que señala que el retorno del calor será paulatino, instalándose con mayor fuerza a partir de la segunda mitad de la semana.

El lunes comenzó con temperaturas matinales por debajo de los valores habituales y con una nubosidad variable sobre la capital. Para martes y miércoles, las previsiones oficiales resumen un panorama de cielo parcialmente nublado, con mínimas que oscilarán entre los 16 °C y los 21 °C, y máximas que se incrementarán progresivamente, ubicándose en torno a los 30 °C en la jornada del miércoles.

A partir del jueves, el SMN anticipa un ascenso más pronunciado del termómetro. Las marcas térmicas previstas para el jueves y viernes rozarán los 33 °C, con sensación térmica elevada debido al paulatino recambio de masas de aire.

Durante gran parte de la semana, la atmósfera sobre la región central y pampeana del país permanecerá bajo la influencia de una masa de aire frío y seco, residuo del último frente que cruzó el norte argentino. Esto explica la ausencia de precipitaciones relevantes, así como la baja probabilidad de nubosidad compacta.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa aumento de temperaturas para los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN no prevé lluvias para los próximos días. Sin embargo, el sábado existe la posibilidad de que se registren precipitaciones, con un 60% de probabilidad entre las 9 y las 15 horas. Al respecto, el sitio especializado Meteored extiende la advertencia a la franja vespertina y nocturna del domingo, cuando podrían darse tormentas y “chaparrones hasta la medianoche”.

De esta manera, explicaron que un sistema frontal frío avanzó en las últimas horas sobre el noreste argentino, lo que promovió la rotación de los vientos y permitió el ingreso de aire más seco y frío.

Según su modelo, “no se esperan precipitaciones significativas a lo largo de la semana, especialmente en la franja central y norte del país”, escenario que tendería a cambiar hacia el próximo fin de semana.

Rigen alertas por vientos

Sin advertencias por tormentas en el mapa nacional, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la Patagonia. De hecho, alcanza a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para este martes, rige un
Para este martes, rige un alerta amarilla por lluvias en el sur del país

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h”, precisaron desde el organismo meteorológico nacional.

En estos casos, los especialistas aconsejan:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

De igual forma, también siempre es recomendable tener un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna; cargar los celulares con anticipación; ubicar las zonas seguras; y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

