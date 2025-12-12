Sociedad

Impactante choque en Comodoro Py: un auto terminó volcado y hay dos conductores heridos

Ocurrió en avenida Comodoro Py al 2000, Retiro. A la vez, un hombre alcoholizado protagonizó otro siniestro en Constitución

El accidente se registró en el barrio porteño de Retiro.

Un fuerte accidente ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Retiro, donde dos vehículos chocaron y uno terminó volcado sobre la traza. Ambos conductores sufrieron traumatismos y fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el siniestro se registró en la avenida Comodoro Py al 2000, entre un Toyota Corolla y un Volkswagen Vento. Este último se llevó la peor parte y terminó dado vuelta.

Ambos conductores sufrieron traumatismos

En esa línea, Bomberos de la Ciudad asistieron al conductor y lo ayudaron a salir del vehículo. Luego, ambos ocupantes tuvieron que ser trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a los hospitales Fernández y Rivadavia, con diagnóstico de traumatismos.

Las víctimas fueron llevadas a los hospitales Fernández y Rivadavia

En tanto, un hombre alcoholizado quedó demorado en el barrio de Constitución esta mañana, luego de que una mujer lo acusara de haber chocado su auto en la autopista 25 de Mayo.

Según las primeras informaciones, los oficiales de la Comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se desplazaron hasta la intersección de San Juan y Solís, en donde se encontraban dos autos con golpes leves.

Una mujer -quien conducía uno de los vehículos- acusó al segundo automovilista, un hombre de 46 años, de haber chocado su auto en la subida hacia Carlos Calvo de la autopista 25 de Mayo. La conductora tuvo que ser trasladada al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de traumatismos.

El acusado se negó inicialmente a someterse al control de alcoholemia, aunque finalmente lo hizo por orden de la Fiscalía de Flagrancia Este. El test arrojó 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido para un particular es de 0,50.

El vehículo quedó retenido y el hombre fue demorado, a disposición de lo que determine el magistrado.

