Un enfrentamiento salvaje en la estación de Quilmes dejó cuatro detenidos y un herido en estado crítico

Una mañana alterada en la estación de trenes de Quilmes dejó, otra vez, a los pasajeros con el servicio limitado por varias horas. Una pelea entre varios jóvenes culminó con cuatro detenidos y un herido de arma blanca que permanece en estado delicado, mientras un trabajador del ferrocarril también resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el episodio tuvo lugar en la mañana de este jueves, minutos antes de las seis de la mañana, en la estación Quilmes de la línea Roca. Tres personas irrumpieron en el hall arrojando piedras hacia el exterior y se dirigieron al andén sur. Poco después, cuatro hombres más ingresaron, entre ellos uno con heridas visibles y el torso descubierto, quien desde la zona de las vías también empezó a lanzar objetos contundentes a sus adversarios.

La gresca ya se había iniciado en la dársena de colectivos y fue trasladándose hasta el hall y el andén sur, sin dar respiro a la tensión que se vivía en el área. En ese contexto, el herido, quien llegaba ensangrentado y sin remera, fue demorado rápidamente por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes solicitaron urgentemente la intervención del personal médico y procedieron a la asistencia inicial. Trabajadores de Trenes Argentinos lograron retener a otros tres implicados antes de que escaparan de la zona.

El episodio no solo involucró a quienes participaron en la pelea directa. Desde el exterior de la estación, otros atacantes lanzaron piedras y objetos contundentes, hiriendo a un brigadista ferroviario. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una cuchilla y una tijera, elementos que se sospecha fueron usados durante el altercado.

Uno de los involucrados fue trasladado en estado crítico tras recibir una puñalada (Foto: NA)

El medio local InfoQuilmes indicó que, tras la detención, los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 1 de Quilmes. La persona apuñalada fue asistida en el propio andén y derivada en estado crítico al Hospital Iriarte, mientras que el brigadista lesionado recibió atención médica por el impacto que recibió durante la batalla.

Fuentes del caso consultadas descartaron que el enfrentamiento se haya desencadenado por un intento de robo. Voceros sostienen que, según las primeras averiguaciones, se trató de una violenta discusión entre personas en situación de calle que frecuentan habitualmente la zona.

El área de la estación permaneció parcialmente restringida para permitir las pericias policiales, mientras personal de la fiscalía tomaba declaración a testigos y revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas. La causa quedó en manos de la Justicia de Quilmes, y el fiscal de turno analiza los pasos a seguir con los aprehendidos y eventuales partícipes que continúan bajo investigación.

Un ciclista murió arrollado por una formación del Tren Sarmiento en Floresta

El personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME asistió tras el accidente registrado a las 16.30 en el barrio porteño

Una secuencia trágica alteró el servicio del Tren Sarmiento en la estación Floresta el jueves pasado por la tarde. El accidente ocurrió en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, donde un ciclista perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria.

Según la reconstrucción consignada por el portal Noticias Argentinas, la víctima llevaba puestos auriculares al momento de cruzar las vías. Un testigo relató que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación que se dirigía hacia Moreno, tras el paso de otro tren con destino a Once.

“Pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, expresó.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y del SAME, mientras la Policía Federal tomó intervención para las actuaciones correspondientes.

El operativo prolongó la restricción del tránsito ferroviario en uno de los enlaces más transitados de la red metropolitana hasta tanto se completaron las tareas y pericias.

La circulación normal de los trenes se retomó una vez finalizadas las diligencias, aunque Trenes Argentinos reiteró la importancia de respetar la señalización y las barreras en todos los pasos a nivel. El episodio volvió a poner en primer plano la seguridad ferroviaria y la necesidad de mantener precaución para evitar hechos similares.