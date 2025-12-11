Filmaron a un hombre mientras manejaba y jugaba a los jueguitos con el celular: iba sin cinturón y llevaba a su hija

El conductor fue filmado sin cinturón de seguridad y con su hija en el asiento trasero, lo que agravó la infracción

Un video registrado en una de las transitadas calles de la Ciudad de Buenos Aires generó revuelo y repercusiones en redes sociales. Las imágenes, captadas por una cámara instalada en el casco de un motociclista, muestran el momento exacto en que este se aproximó al conductor de un vehículo detenido por un semáforo, quien utilizaba su celular mientras manejaba y llevaba a su hija como pasajera en el asiento trasero.

El episodio se desató cuando el motociclista se percató de la situación e interpeló al hombre desde su moto: “No, flaco, dejá el celular, hermano. Estás pelotudeando con el celular, boludo”. En ese instante, se puede ver como el conductor del auto se distraía con el popular juego Candy Crush. Por eso, remató: “¿Qué hacés? Estás jugando a los jueguitos, boludo”.

La reacción no tardó en llegar. Molesto, el automovilista replicó con exabruptos y hasta acercó peligrosamente el vehículo a la moto, en una maniobra que casi termina en incidente. “Imbécil”, respondió.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aún no logró quitarle la licencia al automovilista identificado en el video viral

La acción no frenó ahí. Todo continuó con un cruce verbal en el que el motociclista insistió en que el uso del celular al volante, sobre todo al estar acompañado por una menor, representaba un riesgo para todos los presentes. “Vas con tu hija y estás jugando a los jueguitos. ¿Por qué te enojas conmigo?”, reclamó. Y el hombre volvió a insultarlo: “Porque sos un imbécil”. La situación era riesgosa, no solo para los ocupantes del auto, sino para cualquier otro conductor.

El hombre en moto insistió en que no hubo faltas de respeto y desafió al automovilista: “¿Con qué te falté el respeto? ¿Te duele la verdad? Cuidá a tu hija”. Por último, remarcó ante la cámara que toda la situación estaba siendo grabada y que los datos del conductor, incluido el rostro y la patente, quedarían expuestos. “Tenés la cara filmada, mirá cómo te filmo la patente y te escracho”, advirtió el motociclista.

La secuencia rápidamente escaló en popularidad en redes sociales. Al automovilista por el momento no le quitaron la licencia debido a que están intentando identificarlo. Según supo Infobae, todavía se están realizando tareas de averiguación. Hasta el momento, solo pudieron detectar que el auto está radicado en Rosario.

Cuáles son las multas de tránsito más costosas de CABA

El importe de las infracciones de tránsito en CABA durante noviembre de 2025 alcanzó máximos históricos, sobre todo para quienes exceden los 140 km/h en cualquier arteria de la ciudad. En estas situaciones, las penalizaciones oscilan entre $319.404 y $3.194.040, una medida orientada a desalentar conductas riesgosas y priorizar la seguridad en la vía pública.

Entre las faltas más frecuentes en CABA figuran no portar licencia, no usar cinturón y enviar mensajes de texto mientras se conduce

El mecanismo de sanciones funciona mediante las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta cada seis meses, vinculado al costo del litro de nafta premium en las estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA). Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, una UF equivale a $798,51. De este modo, la suma de cada multa resulta de multiplicar la cantidad de UF asignada a la falta por el valor actualizado.

En el relevamiento de infracciones frecuentes presentado para noviembre de 2025, se encuentran: no portar licencia de conducir (50 UF, $39.925,50), no acatar la velocidad mínima permitida (70 UF, $55.895,70), circular sin utilizar cinturón de seguridad (100 UF, $79.851) y usar el teléfono móvil mientras se conduce (100 UF, $79.851).

También figuran entre las transgresiones sancionadas: enviar mensajes de texto (200 UF, $159.702), permitir que un menor maneje el vehículo (200 UF, $159.702), cruzar con el semáforo en rojo (entre 300 y 1.500 UF, desde $239.553 hasta $1.197.765), y estacionar en espacios reservados para personas con movilidad reducida (300 UF, $239.553).