Tras el fin de semana largo, regresan las lluvias: cómo estará el tiempo en los próximos días

La Ciudad de Buenos Aires espera máximas superiores a treinta grados hacia el fin de semana

Tras el fin de semana largo, las lluvias regresan a varias regiones del país, generando nuevos escenarios climáticos tras jornadas de estabilidad y altas temperaturas. El pronóstico anticipa una dinámica marcada por contrastes térmicos y de precipitaciones durante los próximos días.

El comienzo de los días laborales marca un quiebre en las condiciones climáticas. El noreste argentino se convertirá en el epicentro principal de la actividad pluvial. Durante la primera parte del martes, regiones como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro-norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, además de sectores del noreste de Córdoba y amplias áreas de Santiago del Estero, estarán bajo episodios de lluvias y tormentas. Las precipitaciones se vinculan a un notable aumento de la humedad y a las condiciones atmosféricas favorables, lo que propicia fenómenos dispersos, muchos de ellos situados por encima de los valores normales para estas fechas.

La información brindada por el portal especializado Meteored señala que estos eventos pluviales tendrán especial impacto entre la noche de ayer y la tarde de hoy, antes de que el panorama comience a mostrar cambios. Apenas la inestabilidad empiece a disiparse en la segunda mitad del martes, una situación opuesta tomará fuerza en el resto del territorio: el ingreso de aire más estable dejará a la mayor parte del país con escasas probabilidades de recibir lluvias abundantes hasta el cierre de la semana.

El noreste argentino recibirá acumulados pluviales superiores a los habituales entre lunes y martes

La región del NOA se encuentra en una posición intermedia frente a este esquema nacional. Si bien los acumulados previstos no alcanzarán valores elevados, se proyecta la aparición de tormentas aisladas, variables y típicas para el periodo estival.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el panorama presentado por Meteored indica que el martes estará dominado por lluvias y tormentas, con una máxima de 23°C y una mínima de 20°C.

Las precipitaciones podrían ubicarse entre el 40% y el 90% de probabilidad en diferentes franjas del día, mientras que a partir del miércoles el cielo ofrecerá intervalos nubosos y una tendencia marcada al ascenso térmico.

Los días jueves, viernes y sábado mostrarán máximas de 30°C, 31°C y 32°C respectivamente, junto a mínimas que oscilarán entre 19°C y 23°C. En esas jornadas, las probabilidades de precipitaciones descenderán a valores mínimos, ubicándose por debajo del 20% en todos los casos.

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta descensos térmicos y máximas que llegarán a 32 grados el fin de semana

Según puntualizó Meteored, el comportamiento térmico mostrará una alta variabilidad en gran parte del país, a pesar de que el promedio semanal de temperaturas quedará por debajo de los registros históricos para la época. El flujo de viento de sur favorecerá descensos temporales de temperatura tanto en el norte como en el centro, alternados con episodios de calor en esas mismas regiones. Esto derivará en amplitudes térmicas de consideración y cambios abruptos de un día al siguiente, sobre todo en la franja central del país.

Las alertas meteorológicas vigentes

El SMN emitió una serie de alertas que estarán vigentes hasta la tarde de este martes. De esta manera, 11 provincias se encuentran bajo alguna advertencia meteorológica.

En ese sentido, el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, casi todo Río Negro, Neuquén, gran parte de La Pampa, Mendoza, San Luis, el norte de Entre Ríos, el este de Corrientes y toda la provincia de Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas.

En simultáneo, una parte de Chubut y Santa Cruz registrarán fuertes vientos durante la jornada de hoy.