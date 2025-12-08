Video: así fue la demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane y avanzan las obras de remodelación

Si bien estaba previsto mantener el corte hasta mañana, el rápido avance de los trabajos permitió que AUSA habilitara el tránsito esta madrugada

La Autopista Dellepiane se encontraba cerrada al tránsito desde las 22 del viernes por una obra de renovación integral que implicaba la demolición de dos puentes, una intervención clave para el rediseño vial de este corredor estratégico del área metropolitana. Aunque la interrupción se anunció hasta el martes a las 5, el tránsito se restableció durante la mañana de hoy, normalizando la circulación con veinticuatro horas de anticipación y modificando el regreso de quienes viajaron durante el fin de semana largo.

El impacto del cierre no pasó inadvertido entre quienes utilizan esta traza para conectar el suroeste bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. La Dellepiane funciona como uno de los accesos directos más concurridos y habitualmente, según datos oficiales, hasta 200 mil vehículos por día utilizan esta autopista.

Adicionalmente, cerca de 15 mil personas la emplean en viajes diarios de transporte público. Durante el sábado y el domingo, fue notoria la complicación para quienes intentaron usar el corredor en su recorrido habitual, ya sea para viajes vinculados al turismo o por razones laborales.

Con la reapertura anticipada, el regreso a la ciudad pudo realizarse por el eje Riccheri-Dellepiane-25 de Mayo, restableciéndose la conectividad plena con el área central de la capital y los accesos sur y oeste. El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño detalló que los cortes respondieron a trabajos imprescindibles dentro del plan de renovación total que lleva adelante AUSA, la empresa de la ciudad responsable de la administración y construcción de autopistas porteñas.

Dos puentes fueron demolidos como parte de una renovación que incorpora nuevos estándares para vehículos de gran porte

Durante el fin de semana, los desvíos se implementaron en ambos sentidos de circulación. Quienes se dirigían al centro debieron desviar su ruta por General Paz, conectando luego con las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo. En tanto, aquellos conductores provenientes de esta última con destino Ezeiza o Cañuelas fueron derivados por Perito Moreno, General Paz y Riccheri. El objetivo fue resguardar la seguridad de usuarios y trabajadores, optimizando los recursos durante el lapso de demolición de los puentes.

En palabras del Ministerio de Infraestructura y Movilidad, los cortes en la traza eran “necesarios para avanzar con la obra de renovación integral que se lleva adelante” y en esta etapa, el foco estuvo puesto en la demolición de dos estructuras: el puente peatonal a la altura de la calle Piedra Buena y el puente vehicular ubicado sobre calle Río Negro.

Según la explicación oficial, el puente peatonal se desmontó tras la instalación de una nueva pasarela, más larga que la original, que responde a la nueva configuración vial de la autopista y permitirá que por debajo circule la futura colectora. En tanto, el puente vehicular permanecerá cerrado hasta abril y la alternativa habilitada para los usuarios es el cruce de Murguiondo.

En cuanto al diseño, los puentes reemplazados facilitarán la continuidad de las colectoras —actualmente interrumpidas a 600 metros de General Paz— y, al mismo tiempo, tendrán mayor altura, cumpliendo con la normativa vigente que exige un paso libre de 5,10 metros para tránsito pesado.

La Autopista Dellepiane es utilizada diariamente por cerca de 200 mil vehículos en el área metropolitana de Buenos Aires

Las tareas desarrolladas durante el cierre forman parte de una intervención de gran extensión contemplada en el plan de infraestructura. Además de la demolición de puentes, se realizó el recambio completo de defensas laterales, se instalaron amortiguadores de impacto, y se redefinieron ingresos y egresos a la autopista, así como pasarelas elevadas destinadas a mejorar el acceso a las paradas de transporte público. En el corazón de la traza, se construirá un corredor exclusivo para colectivos, que apunta a optimizar la circulación y reducir tiempos de viaje en el transporte de pasajeros.

Paralelamente a la obra principal, patrullas y equipos técnicos continúan con la ejecución de una serie de trabajos complementarios. Entre ellos, se destaca la construcción de nuevas colectoras, la programación de un corredor peatonal, y el desarrollo de un parque lineal de cuatro kilómetros con canchas deportivas, bicisenda, senda aeróbica, pista de atletismo y áreas para ejercicios. Las tareas de infraestructura además incluyen una solución hidráulica para la Cuenca Cildañez, diseñada para mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones en la zona próxima a la autopista.

Tras la reapertura, la circulación se encuentra normalizada y el corredor disponible para la totalidad de los usuarios. La intervención, según los responsables, ajusta la infraestructura a las nuevas exigencias del flujo vehicular y peatonal, acompañando los cambios en la movilidad urbana y metropolitana.