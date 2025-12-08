Sociedad

Choque y vuelco en Flores: atropelló a una familia que caminaba por la calle y hay una mujer en grave estado

El hecho se produjo en la madrugada del lunes. Entre los heridos se encuentran tres adultos y un menor de edad que debieron ser trasladados a distintos hospitales de la zona

Guardar
Una familia sufrió politraumatismos (Video: SAME)

Cerca de las 3 de la madrugada de este lunes, un impresionante choque y vuelco se produjo en una de las intersecciones del bajo Flores, en donde una familia que caminaba por la zona resultó gravemente herida, al igual que un hombre que estaba estacionado con su camioneta.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría. El conductor del auto volcado, un joven de 24 años, fue derivado al Hospital Santojanni, mientras que el otro, de 35 años, fue trasladado al Hospital Grierson.

En tanto, los tres peatones que transitaban por la zona —padre, madre y un hijo menor de edad— fueron asistidos y derivados al Hospital Piñero. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la mujer se encuentra en grave estado. Todos sufrieron politraumatismos.

El auto impactó contra otro
El auto impactó contra otro estacionado y le provocó heridas a una persona que estaba en el interior (Foto: SAME)

Las imágenes del hecho registraron el estado en que quedaron los vehículos involucrados. El auto, que provocó el siniestro, terminó contra la pared de una vivienda, volcado sobre las ruedas del lateral izquierdo; en tanto, la camioneta estacionada quedó destruida en la parte de adelante.

En el lugar trabajaban los Bomberos de la Ciudad Estación 7 Flores, Policía de la Ciudad Comisaría 7A, tres ambulancias del SAME y una unidad de triage. Las autoridades realizaban tareas de investigación en el lugar para determinar cómo se produjo el siniestro, además de verificar el estado de los heridos.

Hay una mujer en grave
Hay una mujer en grave estado (Foto: SAME)

Otro grave accidente de tránsito ocurrió hace apenas unas semanas, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un camión fuera de control impactó contra varios vehículos y atropelló a una mujer en el barrio de Flores. El hecho sucedió durante la mañana, en la avenida Nazca al 800, en sentido hacia la avenida Gaona. De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por Infobae, el conductor perdió el dominio del vehículo de gran porte, provocando una colisión múltiple.

El informe policial detalló que el camión, marca Iveco, circulaba por la mencionada avenida cuando, durante una maniobra, el chofer perdió la estabilidad y se desvió de su trayectoria. Como resultado, embistió a cuatro autos que se encontraban estacionados sobre la avenida y atropelló a una mujer de 42 años que cruzaba la calzada.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad, quienes intervinieron rápidamente para asegurar la zona y prestar auxilio. Inmediatamente, se solicitó la presencia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que llegó al lugar con personal especializado. Los médicos asistieron a la víctima, quien se encontraba inconsciente producto del fuerte golpe y fue diagnosticada con un traumatismo de cráneo.

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al hospital Álvarez y sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Según el parte médico, la operación se completó con éxito y la paciente debió permanecer bajo observación hospitalaria.

En cuanto a los vehículos involucrados en la colisión, la Policía identificó que los daños alcanzaron a un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208, todos estacionados en la cuadra del accidente.

El conductor del camión, un hombre de 35 años, fue sometido al procedimiento habitual de test de alcoholemia, el cual resultó negativo. De todas formas, el chofer quedó inmediatamente detenido y trasladado a la Alcaidía policial, donde permanecía alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación judicial sobre las causas del accidente.

Las autoridades explicaron que una de las hipótesis iniciales apunta a una posible falla mecánica o a un error en la maniobra de conducción del camión como desencadenante de la secuencia múltiple. Peritos de la Policía Científica y especialistas en accidentología vial ya trabajan sobre la unidad pesada para determinar si existían condiciones de seguridad apropiadas al momento del accidente o alguna anomalía que haya influido en la pérdida de control.

El accidente provocó importantes demoras en la circulación sobre la avenida Nazca y calles aledañas. El tránsito recién se normalizó hacia la tarde del día siguiente, cuando concluyeron las pericias.

