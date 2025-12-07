Sociedad

Clausuraron un teatro durante un concurso de baile: sobrevendieron entradas y hubo chicos desmayados por falta de ventilación

El hecho ocurrió durante la tarde de este domingo en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio de Floresta. Acudieron cinco ambulancias del SAME, que atendieron cerca de 20 personas, sin consecuencias de gravedad

Actuaron varias dotaciones del SAME y trasladaron a una joven a un hospital

Un evento de danza tuvo que suspenderse en un teatro del barrio porteño de Floresta porque la cantidad de personas en el lugar superaba la capacidad habilitada y, debido a la temperatura y la falta de aire, unas 20 personas sufrieron olas de calor y unos 11 menores de edad se descompensaron; uno debió ser trasladado a un hospital de la zona.

El hecho ocurrió en el teatro Gran Rivadavia, en el límite entre los barrios Vélez Sarsfield y Floresta, durante la “Megafinal” del Torneo Fed para escuelas de baile en la que, según sus publicaciones en redes, había 23 millones de pesos en premios.

Según los primeros reportes oficiales las localidades habían sido sobrevendidas por lo que Alberto Crescenti, titular del SAME, dio la orden de evacuar el lugar y el Gobierno de la Ciudad clausuró el teatro hasta investigar cómo se sucedieron los hechos.

Según el SAME en el lugar había 700 personas cuando la capacidad máxima era para 400

Afuera, decenas de jóvenes protestó por la decisión. “¡Devuelvan la plata!“, gritaban con un megáfono, todavía vestidas con sus ropas de bailarinas, en referencia al dinero que pagaron para ingresar al evento que finalmente no pudo consumarse.

Todo comenzó cerca de las 14.30 cuando varios jóvenes que participaban del evento en la avenida Rivadavia 8636 se fueron a atender con mareos y baja de presión a una ambulancia apostada en la vereda y que había sido contratada por los organizadores.

“Empezaron a atender gente. Se vieron desbordados y llamaron al 107. Acudimos con varias ambulancias, con equipos de triage y me comuniqué con autoridades del 911 y tomamos la decisión de evacuar el lugar para evitar males mayores”, explicó Crescenti al canal de noticias TN.

"Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes la decisión con el equipo fue terminar con el espectáculo", dijo Alberto Crescenti, titular del SAME

“No tenía lógica. Había mucha cantidad de gente, más de la capacidad determinada. Di la orden a mi equipo de que evacúe. Se hizo rápido y pedimos apoyo de la Policía de la Ciudad ya que no queremos lamentar ningún tema mayor”, detalló el titular del SAME.

Según relató el médico, los chicos “se empezaron a desmayar” y hubo que oxigenar a algunos de ellos. “Pero teniendo en cuenta la cantidad de pacientes la decisión con el equipo fue terminar con el espectáculo. Para qué vamos a seguir en un lugar donde no tiene la capacidad para tanta gente”, agregó Crescenti, quien estimó que había unas 700 personas en el interior del teatro cuando sólo podían entrar 400.

“Vinieron chicos a competir de todos lados, un torneo de reggaetón. Los chicos estaban todos en el sector de arriba y vino mucha gente que no tenía nada que ver. Llegaron cinco ambulancias, chicos que se están descomponiendo y es impresionante el calor que hace arriba. Yo subí a buscar a mis nietos y no andaban los aires acondicionados”, contó Patricia, abuela de un participante, a Crónica TV.

La mujer habló antes de que el Gobierno porteño decidiera cancelar el show y clausurar el teatro. “Hay gente grande y chica descompuesta, no se podía respirar del calor. Así no puede seguir la competencia”, dijo.

La historia del Teatro Gran Rivadavia

Inaugurado el 12 de mayo de 1949 y diseñado por el renombrado arquitecto Alberto Prebisch —el mismo creador del Obelisco y del Teatro Gran Rex—, su estilo racionalista se refleja en el gran hall, las amplias escalinatas y una imponente fachada coronada por un majestuoso ventanal.

El Teatro Gran Rivadavia fue inaugurado en 1949

Durante las décadas del ’50 al ’70, fue epicentro de la vida social del barrio y una referencia para otros cines de la Ciudad. Por su escenario pasaron figuras como Mercedes Sosa, China Zorrilla, Charly García y Osvaldo Pugliese, entre tantos otros. Su valor histórico y cultural fue reconocido en 2011, cuando fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña.

Luego de años de silencio, el teatro reabrió sus puertas en 2015 con una profunda restauración que respetó su esencia original y lo dotó de tecnología de última generación. La puesta en valor incluyó fachada, interiores, butacas, acústica, escenario y nuevos camarines, devolviendo al barrio un espacio cultural a la altura de su legado.

