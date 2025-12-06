Tragedia en la Ruta 22: murió el chofer de un colectivo tras chocar contra un camión

El conductor del colectivo, Marcelo Miguel Cepeda, falleció en el lugar debido a la violencia del impacto

Un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac impactó en la madrugada de este sábado contra la parte trasera de un camión Scania 420 de Cruz del Sur sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 732, cerca de Médanos, una pequeña localidad en el sur bonaerense. Como saldo dejó un chofer fallecido y 50 pasajeros lesionados.

El siniestro se produjo a las 6:20 bajo una densa cortina de humo generada por un incendio activo desde la tarde del día anterior.

En medio de la ruta la visibilidad era prácticamente nula por el humo persistente. Fuentes policiales confirmaron al medio local La Brújula 24 que el fuego se originó a las 16:30 del viernes debido a la caída de un cable de EDES sobre el kilómetro 731,5, lo que derivó en la propagación de llamas y la presencia de humo durante largas horas, complicando el ya precario estado de la vía.

El impacto sucedió mientras ambos vehículos circulaban hacia Bahía Blanca. El colectivo, que finalizaba recorrido en la ciudad portuaria, era conducido por Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, quien falleció en el lugar. La violencia del choque fue tal que la víctima ni siquiera alcanzó a ser trasladada a un hospital. El conductor del camión, identificado como L.A.C., de 41 años, resultó ileso, indicó La Nueva.

En el micro viajaban 50 pasajeros. La mayoría resultó con golpes leves. Todos fueron asistidos en el lugar, donde trabajaron equipos médicos, efectivos de policía y dotaciones de bomberos voluntarios de la zona. En ningún caso, los heridos presentaron compromiso vital.

Muchos de los ocupantes señalaron que la visibilidad era prácticamente nula en el tramo del impacto y que la columna de humo impedía distinguir cualquier obstáculo sobre la cinta asfáltica, describieron a Diario Río Negro.

El tránsito permaneció reducido durante varias horas, con cortes intermitentes mientras los equipos recolectaban pruebas y removían los rodados involucrados. La escena incluyó la asistencia de los cuerpos de seguridad y el resguardo del lugar para preservar los rastros del hecho.

Según los partes oficiales citados por La Brújula 24, la causa fue caratulada inicialmente como homicidio y lesiones culposas, bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino. Se esperan los resultados de las pericias técnicas ordenadas para determinar las condiciones mecánicas de ambos vehículos y precisar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Las pruebas de Policía Científica serán determinantes para esclarecer el incidente y establecer si la escasa visibilidad derivada del incendio resultó el factor determinante o existieron otras variables superpuestas.

Otro accidente fatal en la Ruta 22

Semanas atrás, se produjo otro choque fatal en la misma Ruta 22. Una familia, que tenía como destino la Costa Atlántica, se había detenido en la banquina para asegurar el equipaje, dejando la EcoSport estacionada a la altura del kilómetro 1203, entre Fernández Oro y Allen.

En ese momento, una Amarok V6 -sin patente visible y aparentemente circulando a gran velocidad- impactó de lleno desde atrás, generando que el automóvil se incendiara con sus ocupantes atrapados dentro. A los pocos minutos, llegaron policías, bomberos voluntarios y personal sanitario, pero no lograron rescatar a quienes se encontraban en el interior del vehículo envuelto en llamas, ya que las víctimas habían perdido la vida.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y dos menores, hijos de la joven. Por su parte, Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Cocuzza, permanece hospitalizado en Allen. El accidente provocó que se interrumpiera el paso por la ruta y motivó la intervención del Gabinete de Criminalística para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Horas después, la investigación reveló circunstancias que agravaron el caso: quien conducía la Amarok, Axel Araneda, iba bajo los efectos del alcohol y tenía libertad condicional tras recibir una condena por narcotráfico. Aunque presentaba varias lesiones, conservaba la conciencia tras el choque y fue derivado al hospital local. Allí, los análisis toxicológicos confirmaron que manejaba con 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre.