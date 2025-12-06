Sociedad

Tragedia en la Ruta 22: murió el chofer de un colectivo tras chocar contra un camión

El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Médanos, en el sur bonaerense. La mayoría de los 50 pasajeros que viajaban sufrieron heridas leves. Aseguraron que había mucho humo en el tramo por un incendio

Guardar
El conductor del colectivo, Marcelo
El conductor del colectivo, Marcelo Miguel Cepeda, falleció en el lugar debido a la violencia del impacto

Un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac impactó en la madrugada de este sábado contra la parte trasera de un camión Scania 420 de Cruz del Sur sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 732, cerca de Médanos, una pequeña localidad en el sur bonaerense. Como saldo dejó un chofer fallecido y 50 pasajeros lesionados.

El siniestro se produjo a las 6:20 bajo una densa cortina de humo generada por un incendio activo desde la tarde del día anterior.

En medio de la ruta la visibilidad era prácticamente nula por el humo persistente. Fuentes policiales confirmaron al medio local La Brújula 24 que el fuego se originó a las 16:30 del viernes debido a la caída de un cable de EDES sobre el kilómetro 731,5, lo que derivó en la propagación de llamas y la presencia de humo durante largas horas, complicando el ya precario estado de la vía.

El accidente ocurrió bajo una
El accidente ocurrió bajo una densa cortina de humo provocada por un incendio originado por la caída de un cable de EDES

El impacto sucedió mientras ambos vehículos circulaban hacia Bahía Blanca. El colectivo, que finalizaba recorrido en la ciudad portuaria, era conducido por Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, quien falleció en el lugar. La violencia del choque fue tal que la víctima ni siquiera alcanzó a ser trasladada a un hospital. El conductor del camión, identificado como L.A.C., de 41 años, resultó ileso, indicó La Nueva.

En el micro viajaban 50 pasajeros. La mayoría resultó con golpes leves. Todos fueron asistidos en el lugar, donde trabajaron equipos médicos, efectivos de policía y dotaciones de bomberos voluntarios de la zona. En ningún caso, los heridos presentaron compromiso vital.

Muchos de los ocupantes señalaron que la visibilidad era prácticamente nula en el tramo del impacto y que la columna de humo impedía distinguir cualquier obstáculo sobre la cinta asfáltica, describieron a Diario Río Negro.

El tránsito permaneció reducido durante varias horas, con cortes intermitentes mientras los equipos recolectaban pruebas y removían los rodados involucrados. La escena incluyó la asistencia de los cuerpos de seguridad y el resguardo del lugar para preservar los rastros del hecho.

Según los partes oficiales citados por La Brújula 24, la causa fue caratulada inicialmente como homicidio y lesiones culposas, bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino. Se esperan los resultados de las pericias técnicas ordenadas para determinar las condiciones mecánicas de ambos vehículos y precisar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Las pruebas de Policía Científica serán determinantes para esclarecer el incidente y establecer si la escasa visibilidad derivada del incendio resultó el factor determinante o existieron otras variables superpuestas.

Otro accidente fatal en la Ruta 22

Semanas atrás, otro accidente fatal en la Ruta 22 involucró a una familia y a un conductor alcoholizado con antecedentes penales

Semanas atrás, se produjo otro choque fatal en la misma Ruta 22. Una familia, que tenía como destino la Costa Atlántica, se había detenido en la banquina para asegurar el equipaje, dejando la EcoSport estacionada a la altura del kilómetro 1203, entre Fernández Oro y Allen.

En ese momento, una Amarok V6 -sin patente visible y aparentemente circulando a gran velocidad- impactó de lleno desde atrás, generando que el automóvil se incendiara con sus ocupantes atrapados dentro. A los pocos minutos, llegaron policías, bomberos voluntarios y personal sanitario, pero no lograron rescatar a quienes se encontraban en el interior del vehículo envuelto en llamas, ya que las víctimas habían perdido la vida.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y dos menores, hijos de la joven. Por su parte, Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Cocuzza, permanece hospitalizado en Allen. El accidente provocó que se interrumpiera el paso por la ruta y motivó la intervención del Gabinete de Criminalística para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Horas después, la investigación reveló circunstancias que agravaron el caso: quien conducía la Amarok, Axel Araneda, iba bajo los efectos del alcohol y tenía libertad condicional tras recibir una condena por narcotráfico. Aunque presentaba varias lesiones, conservaba la conciencia tras el choque y fue derivado al hospital local. Allí, los análisis toxicológicos confirmaron que manejaba con 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

Temas Relacionados

Ruta 22AccidenteAccidente fatalMédanosBahía BlancaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Vimos todo”: habló el primer testigo del accidente de tránsito en el que murieron dos jóvenes en Monserrat

El accidente ocurrió la noche del 28 de noviembre pasado en el cruce de las avenidas Huergo y Belgrano. La fiscalía pide colaboración a personas que hayan presenciado lo sucedido

“Vimos todo”: habló el primer

Pánico y gritos durante un violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido

El episodio fue en un local de Grido ubicado en Avenida Colón. Todavía hay tres prófugos. El video del robo

Pánico y gritos durante un

Escuchó tiros en su cuadra, denunció y la Policía encontró un arsenal en la casa de su vecino

El sospechoso tiene 36 años y quedó detenido. En su casa hallaron armas, 400 balas disparadas y 278 municiones

Escuchó tiros en su cuadra,

“La Toretto” de La Plata le pidió a la Justicia autorización para trabajar como niñera

La defensa de Felicitas Alvite, presa en su casa tras atropellar y matar a un músico, solicitó que la joven pueda salir para cuidar al hijo de una pareja amiga durante diciembre y enero

“La Toretto” de La Plata

Video: así fue el recorrido aéreo de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires

Los aviones de combate hicieron su debut en el país sobrevolando la Plaza de Mayo, la avenida 9 de julio, la Costanera y el Ministerio de Defensa. La exhibición aérea despertó entusiasmo y opiniones favorables sobre la modernización de la Fuerza Aérea Argentina

Video: así fue el recorrido
DEPORTES
Los Pumas terminaron primeros en

Los Pumas terminaron primeros en su grupo y clasificaron a las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

Con Messi como titular, Inter Miami enfrenta a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

La curiosa crítica de Gasly a Alpine de cara a la última carrera: “Hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario”

“Nos hace estar alerta”: la palabra de Lionel Scaloni tras la confirmación del cronograma de Argentina en el Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López llegó a Suiza

Maxi López llegó a Suiza y se reencontró con su hija: el emotivo momento que esperó 47 días

La felicidad de Juana Repetto por el objetivo que cumplió junto a sus hijos: “Todavía no caigo”

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el encuentro del

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París