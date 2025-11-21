Sociedad

El conductor que mató a una familia en la Ruta 22 dio positivo en la alcoholemia y tenía libertad condicional por narcotráfico

El joven sufrió golpes tras el accidente y en el hospital le realizaron exámenes toxicológicos. Se cree que volvía de una fiesta

Guardar
El conductor Axel Araneda dio
El conductor Axel Araneda dio positivo en alcoholemia tras el choque fatal en la Ruta 22, donde murieron cuatro miembros de una familia (LM Neuquén)

Esta mañana, un violento choque en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1203 entre Fernández Oro y Allen, resultó en la muerte de cuatro integrantes de una familia oriunda de Catriel, después de que la camioneta Volkswagen Amarok los embistiera por detrás mientras acomodaban equipaje desprendido del techo de su vehículo, una Ford EcoSport.

Por la tarde, tras horas de investigación, el contexto reveló datos que sumaron gravedad a la tragedia: el conductor responsable del impacto, identificado como Axel Araneda, conducía bajo los efectos del alcohol y tenía libertad condicional tras una condena por narcotráfico.

El conductor de la Amarok, de aproximadamente 30 años, fue identificado rápidamente por las autoridades policiales y personal judicial, de acuerdo con la información de LM Neuquén.

El choque en la Ruta 22 provocó el incendio total del vehículo familiar, impidiendo el rescate de las víctimas por parte de bomberos y policías

Presentaba varios golpes, pero se mantenía consciente tras el impacto y fue trasladado al hospital local, donde los análisis toxicológicos confirmaron que manejaba con 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

El resultado positivo en el examen de alcoholemia llevó a su inmediata detención, quedando a disposición de la Justicia. La fiscalía de turno de General Roca ordenó una serie de pericias para determinar la responsabilidad penal y avanzar en una eventual acusación formal.

La figura de Araneda adquirió mayor centralidad al confirmarse que contaba con antecedentes penales significativos. En 2019, el nombre del conductor apareció junto al de integrantes de su familia en una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación previa involucraba la sospecha de haber tomado parte en la sucesión de grupos dedicados al tráfico de drogas en Allen, tras la desarticulación del denominado Clan Montecino y la caída de Héctor Condorito Dávila, de acuerdo con la información de LM Neuquén.

El responsable del siniestro tenía
El responsable del siniestro tenía libertad condicional por una condena de narcotráfico y antecedentes penales desde 2019 (LM Neuquén)

A pesar del peso de la condena, en 2022 se le concedió la libertad condicional bajo pautas de conducta específicas, según resolución del Tribunal Oral Federal de General Roca, mientras una apelación seguía su curso ante la Corte Suprema de Justicia. Este año, el máximo tribunal del país confirmó el fallo del juzgado federal roquense, por lo que Araneda permanecía en libertad, sujeto a las condiciones establecidas por el tribunal.

Por el momento en el que ocurrió el accidente, se cree que el conductor volvía de una salida nocturna en Cipolletti. Horas antes, sus redes sociales mostraban imágenes relativas a una noche de fiesta.

Cómo fue el accidente

El episodio se registró cerca de las siete de la mañana de este viernes, en el inicio del fin de semana largo. La familia viajaba con destino a la Costa Atlántica. En plena maniobra para asegurar el equipaje, la EcoSport quedó detenida en la banquina.

El accidente ocurrió cuando la familia aseguraba equipaje en la banquina y fue embestida por una Amarok V6 sin patente visible

En ese momento, la Amarok V6 -sin patente visible y presumiblemente a alta velocidad- los embistió desde atrás, provocando que el automóvil se incendiara con sus ocupantes atrapados en su interior. Policías, bomberos voluntarios y personal sanitario llegaron a los pocos minutos, pero no lograron socorrer a las personas, que ya se hallaban sin vida al interior del vehículo incinerado.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez, y dos niños, hijos de la joven. Mientras tanto, Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Cocuzza, permanece internado en el hospital de Allen. El siniestro paralizó la circulación en la Ruta 22 y desencadenó la actuación del Gabinete de Criminalística para esclarecer la dinámica del hecho.

La hipótesis principal de los investigadores señala que la camioneta circulaba a una velocidad considerable y que no existieron maniobras bruscas por parte de la familia ni tampoco condiciones climáticas adversas en el tramo entre Fernández Oro y Allen. El vehículo familiar, que había quedado en la banquina realizando una parada, fue impactado sin posibilidad de evasión.

Temas Relacionados

Río NegroAccidenteChoque fatalRuta 22Últimas noticias

Últimas Noticias

Dos hermanos fueron detenidos por la agresión al chico que sufrió una patada en la cabeza durante un partido de fútbol

Los acusados tienen 17 y 29 años. La policía busca a otro de 27, señalado como el autor del golpe que dejó inconsciente a la víctima

Dos hermanos fueron detenidos por

Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió tras hacerse un implante dental

Tenía 64 años y era padre de dos hijas. Disfrutaba de viajar por la Patagonia. “Vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, remató su hermana

Quién era Miguel Ángel Berlini,

Balearon a una nena de 7 años mientras jugaba en el patio de su casa y está muy grave

Ocurrió en Tucumán. Un grupo disparó contra el frente de la vivienda de la víctima y se dio a la fuga. Más tarde, la policía detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años y otro de 16

Balearon a una nena de

Detuvieron en Misiones a un camionero brasileño que transportaba más de nueve toneladas de marihuana

El operativo fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Caraguatay. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo en Morón

Detuvieron en Misiones a un

Identificaron a los ladrones que asaltaron la casa de Valeria Mazza: son todos adolescentes de entre 17 y 19 años

Los individualizaron a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad. También una serie de allanamientos en San Isidro y Tigre donde secuestraron objetos de interés. Aún no los encontraron

Identificaron a los ladrones que
DEPORTES
La joya del fútbol argentino

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

El balance de Javier Frana tras la eliminación en la Copa Davis: “Perdimos una serie, pero ganamos muchas otras cosas”

Franco Colapinto declaró quién es su favorito para ser campeón de la Fórmula 1 entre Verstappen, Norris y Piastri

Nuevo capítulo en el juicio del Crashgate que mantiene en vilo a la F1: la ilusión de Felipe Massa con el título de 2008

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Migue Granados contó el sencillo

Migue Granados contó el sencillo método que utilizó para adelgazar más de 20 kilos: “Estoy en plan bajar de peso”

Eugenia Tobal se mostró grabando en medio de los rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity

La conmovedora foto de Nicolás Vázquez en Nueva York para recordar a su hermano Santiago: “El mismo amor”

Así fue el paso de Ibai Llanos por Rosario: del mejor asado de su vida al colegio de Messi

Lissa Vera se sinceró sobre el conflicto interno de Bandana: “Los códigos se están empezando a romper”

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto en el centro

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

Los exportadores brasileños de café celebraron la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al sector: “Es una victoria histórica”