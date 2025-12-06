La felicidad de Juana Repetto por el objetivo que cumplió junto a sus hijos: “Todavía no caigo”

Juana Repetto celebró el estreno de la piscina en su nueva casa junto a sus hijos Toribio y Belisario (Instagram)

Juana Repetto vivió un momento especial junto a sus hijos al estrenar la piscina en la casa que está construyendo en una etapa de profundos cambios personales. Embarazada de su tercer hijo, la actriz y creadora de contenido compartió con sus seguidores la alegría de este hito familiar, que simboliza tanto el avance en la construcción de su hogar como la consolidación de una nueva etapa para su familia.

El estreno de la piscina se transformó en una celebración íntima y significativa. Repetto relató en sus redes sociales cómo, por primera vez, la familia que conforma con sus hijos Belisario y Toribio y el bebé en camino disfrutaron juntos de este espacio. “Y un día, la estrenamos los 4”, escribió, transmitiendo la emoción del momento. Y sumó la frase de Belisario que sintetizó el clima familiar: “Esto es un sueño”, una frase que la propia Juana reconoció como recurrente en su día a día.

Las travesuras de Toribio y Belisario en la piscina recién estrenada

Con una serie de imágenes que rubricaban la publicación, la influencer confesó que aún le cuesta asimilar la realidad de su nuevo hogar y de cómo la habitan los chicos: “Todavía miro la casa, los veo a ellos disfrutarla, vivirla y no lo creo. Pero de verdad no caigo, no es un decir”.

Más allá de la alegría, la experiencia estuvo cargada de reflexiones personales. Repetto compartió con sus seguidores la sensación de incredulidad ante los cambios recientes y la expectativa por la llegada de su tercer hijo, Timoteo. “Todavía a veces pienso que es un sueño y cuando tenga un bebito a upa... WOW, tampoco caigo todavía”, expresó, dejando entrever la mezcla de asombro y gratitud que la acompaña en esta etapa. La influencer agradeció las sorpresas que la vida le ha presentado y destacó el valor de estos momentos familiares en medio de la transformación de su entorno.

Bikini y lentes de sol: el look de Juana Repetto en la calurosa tarde de Buenos Aires

El embarazo de Repetto, que transcurre en reposo, añade una dimensión especial a este proceso. La llegada de Timoteo, que espera con Sebastián Graviotto, el padre de Belisario, pese a estar separados, representa no solo la ampliación de la familia, sino también la oportunidad de crear nuevos recuerdos y objetos propios para el bebé.

La actriz compartió la emoción de recibir el primer regalo para su hijo en camino: “Me llegó el carrito de Timo y me di cuenta de que es el primer objeto, lo primero, la primera cosa propia que tiene Timoteo, ¿entienden?”. Esta observación la llevó a recordar cómo, en su primer embarazo, ya tenía todo preparado para la llegada de Toribio, mientras que ahora, con el tercero, la mayoría de los objetos son heredados de sus hermanos.

La influencer compartió la emoción de disfrutar por primera vez la piscina con Belisario, Toribio y el bebé en camino

El contexto familiar de Repetto se encuentra atravesado por desafíos recientes. Tras su separación de Graviotto, la actriz ha mantenido una relación cordial con la familia de su ex pareja. “Los adoro, son familia para mí y siempre estaré agradecida de que tanto a Toro como a mí nos hicieran sentir parte”, afirmó al responder preguntas de sus seguidores. No obstante, reconoció el dolor que implicó dejar atrás esos vínculos: “Fue de lo más duro a la hora de separarnos, saber que también uno estaba dejando ir todos esos momentos, aún me duele”. La proximidad de las fiestas de fin de año intensifica estas emociones, y la influencer admitió sentirse con el “corazón roto” ante la perspectiva de celebrarlas en un contexto diferente.

En medio de estos cambios, Repetto continúa compartiendo con franqueza los altibajos de la maternidad y la construcción de su hogar, mostrando gratitud por los logros alcanzados y asombro ante el rumbo que ha tomado su vida. La expectativa por la llegada de Timoteo y la consolidación de su nueva casa marcan un tiempo de transformación, en el que la actriz reconoce que aún le cuesta dimensionar la magnitud de lo vivido y lo que está por venir.