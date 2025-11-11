Teleshow

El divertido ida y vuelta de Juana Repetto y su expareja, Sebastián Graviotto: “Un poco de humor”

La actriz compartió una conversación con su expareja, mostrando la buena relación que mantienen tras la separación y destacando la importancia de la empatía y la crianza compartida en su familia

Juana Repetto compartió un divertido chat con Sebastián Graviotto y mostró la buena relación con su expareja (Video: Instagram)

Juana Repetto volvió a hacer sonreír a sus seguidores con una historia cargada de ternura y humor. La actriz, que atraviesa su tercer embarazo, compartió una captura de pantalla de una conversación privada con su expareja y padre de su futuro bebé, Sebastián Graviotto, donde ambos mostraron la buena relación que mantienen pese a su separación.

En la imagen publicada en sus historias de Instagram se ve un chat de WhatsApp en el que el instructor de esquí le envía un video desde el gimnasio, en el que se lo observa levantando pesas. Junto al clip, Graviotto escribió: “Llegué a los 100k. La emoción es total”, dejando entrever su alegría por un logro deportivo personal.

Juana, con su característico tono irónico y natural, respondió con una frase que desató risas entre sus seguidores: “Yo en cualquier momento también llego”, en clara referencia a su panza de embarazada y el peso corporal. Para completar la publicación, la actriz agregó el texto “Un poco de humor” y un sticker de Homero Simpson que remite al capítulo donde alcanzó los 136kg para trabajar desde su casa, reafirmando que en su hogar —y en su maternidad— no faltan las risas ni la complicidad.

Sebastián Graviotto celebró un logro
Sebastián Graviotto celebró un logro deportivo y Juana respondió con ironía, generando risas entre sus seguidores

El intercambio, que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fans, dejó en evidencia el buen vínculo que Juana mantiene con Graviotto. La actriz ya había explicado hace pocos días que, aunque están separados desde abril, su relación se sostiene desde la empatía y la madurez, con el foco puesto en la crianza compartida de sus hijos.

En el video que subió hace pocas semanas a sus redes, Juana contó que Graviotto —padre de Belisario y del bebé en camino, que se llamará Timoteo— suele ausentarse por trabajo, ya que pasa gran parte del año fuera de Buenos Aires debido a su labor como instructor de esquí. “Sebi viaja muchísimo por trabajo. Por ahora labura de lo que labura, y eso implica estar muchos meses al año fuera. Con lo cual, cuando está, está. Y cuando no está, no está”, explicó la actriz con serenidad.

Ese comentario fue acompañado de una reflexión que muchos de sus seguidores celebraron: “Esto por ahora funciona y seguirá funcionando así como les cuento... muchos meses no está, es su realidad, fue nuestra realidad y será nuestra realidad. Cuando está, está”. Con esta frase, Juana dejó en claro que su prioridad no es la idealización de una familia tradicional, sino la armonía en la convivencia y el respeto mutuo.

La maternidad de Juana Repetto
La maternidad de Juana Repetto se caracteriza por la transparencia, el respeto y la complicidad familiar

“Ahora él está un poco más presente: antes buscaba a los chicos una vez por semana, y ahora los está buscando más seguido. Está disponible con el tiempo y la energía para preocuparse más de lo que teníamos acordado, para poder colaborar con la causa”, explicó en su video más reciente, donde se la vio relajada, vestida con una remera rayada verde y sentada en el comedor de su casa.

Este será el tercer hijo de Juana Repetto, quien ya es mamá de Toribio (9) y Belisario (4). En abril, confirmó su separación de Sebastián Graviotto pero aclaró que la decisión fue tomada en buenos términos. En una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, descartó cualquier posibilidad de reconciliación romántica, aunque insistió en que mantienen una excelente relación familiar.

“Muchas cometen, para mí, el error de quedarse embarazadas en una situación así y pensar ‘bueno, intentémoslo’. Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, dijo con sinceridad.

En tiempos en los que muchas figuras eligen mantener su vida privada lejos de las redes, Juana sigue apostando por la transparencia, el humor y la conexión real con su audiencia. Su última historia no solo provocó sonrisas, sino que reafirmó el mensaje que la acompaña desde hace años: que la maternidad no tiene un único molde, pero sí puede estar llena de amor, respeto y risas compartidas.

